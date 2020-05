Laittomat metsurit ja kaivostyöläiset uurastavat Amazonin sademetsässä koronaviruspandemiasta huolimatta

Amazonin sademetsää hävitetään kiihtyvällä tahdilla, vaikka koronaviruspandemia on heikentänyt maailman taloustilannetta. Suurin osa Brasilian yrityksistä ja liiketoiminnasta on suljettuina koronavirusrajoitusten vuoksi, mutta laittomien metsureiden ja kaivostyöläisten kerrotaan silti jatkavan töitään sademetsän uumenissa, uutisoi CNN (siirryt toiseen palveluun).

Brasilian kansallisen avaruustutkimusinstituutin INPE:n mukaan sademetsän häviäminen lisääntyi 64 prosentilla tämän vuoden huhtikuussa verrattuna vuoden takaiseen tilanteeseen. Metsän häviämiseen on laittomien toimien ohella vaikuttanut sademetsässä viime syksynä roihunneet suuret metsäpalot.

Brasilian presidentti Jair Bolsonaro on jo aikaisemmin ollut kansainvälisen kritiikin ja paheksunnan kohteena hänen Amazoniaan liittyvien mielipiteidensä vuoksi. Bolsonaro on esimerkiksi luvannut tutkia sademetsän taloudellisia mahdollisuuksia.

Viime vuonna, kun Amazonin sademetsän metsäpaloissa tuhoutui suuria alueita, syytettiin presidentti Bolsonaroa laittomien karjatilojen, kaivostyöläisten ja metsureiden toiminnan kannustamisesta.

CNN:n mukaan presidentti Bolsonaro yrittää nyt saada voimaan lain, joka oikeuttaisi niin sanotut "maanvaltaajat" lailliseen maanomistajuuteen. Maanvaltaajat tunkeutuivat sademetsään ja ottivat haltuunsa maa-alueita vuosien 2011-2018 aikana. Brasilian kongressin piti äänestää laista keskiviikkona, mutta se ei saanut siihen päätösvaltaa.

– Pandemian keskellä Bolsonaro on tuplannut toimet, jotka hajottaisivat alkuperäiskansojen alueet ja johtaisivat metsien hävittämiseen lihantuotannon vuoksi, Greenpeacen alkuviikosta lähettämässä tiedotteessa (siirryt toiseen palveluun)sanotaan.

Bolsonaro on usein kritisoinut alkuperäiskansoille Amazonin sademetsässä rajatun alueen kokoa liian suureksi. Helmikuussa presidentin palatsissa järjestetyssä tilaisuudessa Bolsonaro totesi CNN:n mukaan, että on väärin, että niin suuri osa sademetsästä on alkuperäiskansojen hallussa jättäen sademetsän "kauppatavarat piilotetuksi ikuisiksi ajoiksi".

Paikallisaktivistit pelkäävät koronaviruksen leviämistä

Amazonin paikallisaktivistit pelkäävät esimerkiksi koronaviruksen leviämistä alkuperäiskansojen joukkoon. Lisääntyvä kaupallinen toiminta ja sen myötä ihmisten liikkuminen sademetsässä kasvattaa riskiä virusten ja muiden kulkutautien kantautumisessa alkuperäisväestön asuttamille alueille.

Tähän mennessä Brasilian alkuperäisväestöstä on raportoitu lähes 300 koronavirustapausta ja noin kaksikymmentä koronaviruksen aiheuttamaa kuolemaa. Brasilian terveysministeriöstä kerrotaan, että alkuperäisväestöjen alueille on lähetetty satoja N95-merkittyjä hengityssuojaimia, käsineitä sekä suojalaseja.

Suojatarvikkeiden toimittamisen lisäksi alueilla on annettu tietoa koronaviruksesta ja siltä suojautumisesta. Brasilian terveysministeriö on myös aloittanut rokotuskampanjan influenssaa vastaan. Aktivistien mukaan tehokkain suojautumiskeino olisi kuitenkin laittomien metsureiden ja kaivostyöläisten pitäminen poissa sademetsästä.

Brasilian puolustusministeriön mukaan yli 3000 Brasilian armeijan sotilasta on lähetetty Amazonin sademetsään auttamaan paikallisviranomaisia laittomien hakkuiden ja kaivostoiminnan hillitsemisessä.

