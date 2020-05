Noin kahdeksan tuhatta koululaista jää kotiin pääkaupunkiseudulla – lähes joka kymmenes anonut vapautusta

Vaikka yli 90 prosenttia peruskoulaisista aloitti lähiopetuksen torstaina, lukumääräisesti lähiopetuksesta poissaolijoiden joukko on kuitenkin suuri: noin 7800 oppilasta ei osallistu lähiopetukseen. Yhteensä peruskoululaisia on lähemmäs 100 000 Helsingissä, Vantaalla ja Espoossa.

Helsingin kouluista oppilaita oli ensimmäisenä koulupäivänä poissa 8,5 prosenttia. Peruskoululaisia pääkaupungissa on yhteensä 44 200.

Espoossa koulusta pois oli ensimmäisenä koulupäivänä oli 7,6 prosenttia kaikista peruskoululaisista. Espoossa suomenkielisessä opetuksessa on 29 000 oppilasta.

Espoossa kotiin jääneissä on vaihtelua alueellisesti. Eniten vapautusta on anottu Suur-Espoonlahden alueella: siellä 9,1 prosenttia koululaisista on anonut vapautusta koulusta. Toiseksi eniten pois koulusta oltiin Leppävaarassa, jossa 8, 6 prosenttia on anonut vapautusta.

Eniten lähiopetukseen osallistutaan Tapiolassa, jossa vain 4,9 prosenttia peruskoululaisista on jäänyt kotiin. Suur-Kaukalahden alueella 5,8 prosenttia koululaisista on anonut vapautusta.

Vantaalla 8,5 prosenttia koululaisista on jäänyt pois lähipetuksesta. Vantaalla peruskouliaisia on 24 000.

Helsinki kertoo alueelliset erot poissaoloista myöhemmin.