Autojono venyi Torniossa yli kilometrin pituiseksi, kun rajaliikenne nelinkertaistui – terveystietoja tai työtodistusta ei vaadita, ajokortti yleensä riittää

Rajanylitysten määrä kasvoi Torniossa torstaina yli nelinkertaiseksi verrattuna viime viikon torstaihin. Rajan ylityksiä oli yhteensä runsaat 9800, kun vielä viikkoa aiemmin luku oli alle 2400. Nousua on yli 300 prosenttia. Lukuun on laskettu yhteensä sekä Suomesta lähtevien että Suomeen palaavien henkilöiden lukumäärä.

Iltapäivän ruuhkan aikaan autojen jono valtakunnan rajalta kiemurteli jopa noin kilometrin pituiseksi.

Harvinaisen pitkä jono autoja Torniossa torstaina 14. toukokuuta. Kimmo Hiltula / Yle

– Jono oli pitkä ja se ylettyi uudelle sillalle asti. Kaikki eivät kuitenkaan olleet jonottamassa rajatarkastuspisteelle, vaan seassa oli myös kaupungin keskustaan menijöitä. Rajan luona oleva liikenneympyrä oli myös täynnä ja sekin tukki liikennettä, kapteeniluutnantti Tommy Håkans Länsi-Suomen Merivartiostosta sanoo.

Håkansin mukaan ruuhka kesti vain vähän aikaa ja se helpotti, kun rajavartijat avasivat toisen linjan rajanylityspaikalle. Hän kertoo, että perjantaina liikenne jatkui suunnilleen yhtä vilkkaana ja paikoin rajanylityspaikalle syntyi ruuhkia.

Syynä rajahöllennykset ja perustuslaki

Rajaliikenteen vilkastumista selittävät ainakin torstaina voimaan astuneet helpotukset rajanylitykseen. Enää rajavartijoille ei tarvitse perustella työmatkan välttämättömyyttä, vaan yli pääsee myös muissa työasioissa ja muiden välttämättömiksi katsottujen syiden, kuten muun muassa häiden, hautajaisten tai lähiomaisten tapaamisten takia. Helpotus koskee Schengen-alueen sisärajojen ylittävää liikennettä eli Ruotsia, Norjaa ja Viroa.

Rajan ylittäjiä riitti Torniossa myös perjantaina. Risto Koskinen / Yle

Kasvaneisiin rajanylityksiin on myös toinen syy. Liikenne Suomen ja Ruotsin rajalla alkoi vilkastua viime viikon lopulla, kun isolle yleisölle kävi ilmi, että rajan yli pääsee perustuslakiin vetoamalla eivätkä rajavartijat voi sitä estää.

Rajanylitysten määrä on noussut myös alkuviikosta. Maanantaista keskiviikkoon ylittäjiä on ollut yli kaksinkertainen määrä viime viikkoon verrattuna, noin 3400 ylitystä per vuorokausi.

– Yleensä rajatarkastuksessa kysytään muutama kysymys ja se kestää ehkä muutaman kymmenen sekuntia. Pidempään kestää, jos selvitettävää on enemmän, kapteeniluutnantti Tommy Håkans sanoo.

Terveystietolomakkeita ei enää tarvitse täyttää

Rajamuodollisuudet ovat nopeutuneet sen jälkeen, kun Suomeen palaavien ei enää pidä täyttää terveystietolomaketta. Niiden kerääminen lopetettiin viime viikon lopulla. Rajatarkastuksessa selvitetään rajan yli menevät henkilöllisyys ja kansalaisuus sekä matkan tarkoitus.

– Suositeltavaa on, että ei tehdä hupimatkoja vaan vain välttämättömiä matkoja rajan yli.

Håkans kertoo, että harva nuuskaa Haaparannalta ostava suomalainen kertoo suoraan menevänsä nuuskaostoksille.

– Yleensä sitä ei kehdata sanoa suoraan, vaan keksitään hygieniasyistä muita perusteluita, kuten että ollaan hakemassa jotakin muuta välttämätöntä.

Ajokortti yleensä riittää

Rajan ylittäjällä on oltava ajokortti tai muu kuvallinen henkilöllisyystodistus. Passia ei ole pakko kuljettaa mukana, mutta siitä on apua.

– Ajokortista ei voi todentaa, minkä maan kansalainen on kyseessä. Kansalaisuuden voi todistaa nopeimmin kuvallisella henkilötodistuksella tai passilla, muuten selvitämme sen muilla tavoin.

Jos rajan ylittää työasioissa, työtodistusta tai muuta työnantajan allekirjoittamaa dokumenttia ei välttämättä tarvita.

– Se tosin nopeuttaa rajamuodollisuuksia oleellisesti.

Rajaliikenteen luvut ovat Tornion rajanylityspaikkaa valvovalta Länsi-Suomen Merivartiostolta. Liikenteen kasvamisesta huolimatta Torniossa ollaan vielä kaukana määristä ennen koronakriisin tuomaa rajavalvontaa. Länsi-Suomen Merivartioston arvion mukaan Tornion ja Haaparannan rajan ylitti ennen poikkeusaikaa arviolta noin 38 000 ihmistä vuorokaudessa.

Pohjoisempana hiljaisempaa

Muita Lapin länsi- ja pohjoisrajan rajanylityspaikkoja valvoo Lapin rajavartiosto. Lapin rajavartioston valvomilla rajanylityspaikoilla ylitysten määrä on selvästi pienempi kuin Torniossa.

Rajavartioston mukaan Ruotsin raja Torniosta pohjoiseen ylitettiin torstaina runsaat tuhat kertaa, mikä on 50 prosenttia enemmän kuin viikko aiemmin. Maanantaista keskiviikkoon ylityksiä oli noin 800. Luvussa on mukana viiden rajanylityspaikan eli Karesuvannon, Kolarin, Muonion, Pellon ja Ylitornion kautta tapahtunut liikenne.

Suomen ja Norjan välisellä rajalla ylityksiä on ollut tällä viikolla 300-400 vuorokaudessa, mikä on vain prosentin enemmän kuin viime viikolla. Tässä luvussa on mukana liikenne, joka on tapahtunut kuuden pohjoisimman rajanylityspaikan eli Karigasniemen, Kilpisjärven, Kivilompolon, Nuorgamin, Näätämön ja Utsjoen kautta.