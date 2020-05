Oikeusasiamies on saanut lukuisia kanteluita korkeakoulujen valintakoelinjauksista – pyytää selvitystä ministeriöltä

Eduskunnan oikeusasiamies on saanut viime tiistaihin mennessä 23 kantelua, jotka koskevat korkeakoulujen toimintaa poikkeusoloissa. Oikeusasiamies pyytää opetus- ja kulttuuriministeriöltä selvitystä muun muassa yliopistojen opiskelijavalintaperusteiden muuttamisesta.

Useissa korkeakouluissa on lisätty todistusvalinnan osuutta, normaaleja valintakokeita on peruttu ja sähköisessä valintakokeessa on ollut ongelmia ainakin Itä-Suomen yliopistossa.

Oikeusasiamies pyytää ministeriöltä arviota erityisesti siitä, miten valintakriteereiden muutoksiin on päädytty ja muun muassa siitä, miten muutokset suhtautuvat hakijoiden yhdenvertaisuuteen, tasapuoliseen kohteluun. Ministeriöltä on pyydetty vastausta kesäkuun 5. päivään mennessä.