Sunny Car Centeristä taas uusi oikeuspäätös: Markku Ritaluomalle yli 800 000 euron lasku Turun hovioikeudelta

Liikemies Markku Ritaluomaa on kuultu videon välityksellä sekä käräjäoikeudessa että hovioikeudessa. Kuva Kanta-Hämeen käräjiltä. Turun hovioikeus on antanut jo kolme tuomiota Sunny Car Centerin sotkuissa. Luvassa on vielä vähintään yksi istunto. Antti Ruonaniemi / Yle