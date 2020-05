Etelä-Suomessa herättiin jälleen perjantaina takatalveen – Löytyykö taivaalta yhtään aurinkoista aukkoa tänä viikonloppuna?

Meteorologi Kerttu Kotakorpi on palannut lomalta työpisteelleen Ylen uutismaisemaan Helsingin Pasilassa. Hän tuskailee, että lähipäivien sää näyttää harvinaisen epäennustettavalta.

– Sateita on, niitä tulee ja menee, ja kyllä aina joskus jossain paistaa aurinko, mutta ei kyllä yhtään voi sanoa, että missä ja milloin.

Kotakorven mukaan illat ja aamut saattavat olla aurinkoisimpia hetkiä päivässä, muutoin päivää täplittävät kuurosateet, erityisesti iltapäivisin.

"No kyllähän tämä vähän huumorintajua vaatii...", tuumasi kuvan ottanut Tiina Mahkonen. Hän ikuisti valkoisen aamuhetkensä Espoossa kuvaksi. Tiina Mahkonen

Lauantaiaamuna maan etelä- ja lounaisosia pyyhkii matalapaine, jossa sateet voivat olla hyvinkin reippaita. Iltapäivällä sadekuuroja on yleisesti maan etelä- ja keskiosissa, pohjoisessa on poutaisempaa. Mutta kuinka paljon ja mitä laatua taivaalta tulee, sitä on Kotakorven mukaan vaikea ennakoida.

– Voihan siinä kerralla tulla kymmenenkin millimetriä – jotain – ehkä 20 millimetriäkin, jos oikein sattuu kohdilleen tällainen hitaasti etenevä kuuro, Kotakorpi asettelee sanansa pohdiskelevasti.

Enimmäkseen sateet tulevat Kotakorven mukaan vetenä, erityisesti sunnuntaina, mutta etelässä voi tulla myös lunta ja räntää. Maahan lumi ei kuitenkaan jää, vaan sulaa pian pois.

Viime päivien lumentuloa on ihmetelty myös sosiaalisessa mediassa.

Esimerkiksi politiikan tutkija Erkka Railo veistelee lyhytviestipalvelu Twitterissä muustakin kuin politiikasta, muun muassa säästä.

Tämän aamun uutisotsikko olisi voinut olla "Juhannussää yllätti Etelä-Suomen" #sää — Erkka Railo (@ErkkaRailo) 15. toukokuuta 2020

Varminta viikonlopun sääennusteessa on Ylen meteorologin Kerttu Kotakorven mukaan se, että lauantaina sataa, ja sen jälkeenkin sataa.

Kävin ostamassa aamulla kasvihuoneeseen ensimmäiset tomaatin ja kurkun taimet. Hetken kuluttua täällä näyttää tältä 🥶🙈. Teinkö siis taas virheen🤔? #sää #kevät pic.twitter.com/C2Eotwcb5V — Kari Viitala (@KariViitala) 15. toukokuuta 2020

Kotakorven mukaan erikoista tässä talvessa oli se, ettei etelässä ollut lunta. Huhti- ja toukokuiset lumisateet eivät sinänsä hänen mukaansa ole kovin poikkeuksellisia.

Viileätä on myös ollut. Kotakorpi katsoo tilastoja ja toteaa, että tähän aikaan keskimäärin on noin 14 astetta lämmintä, öisin kuusi astetta. Nyt monena yönä on ollut pakkasta, eivätkä päivälämpötilat ole viime päivinä yltäneet 14 asteeseen. Sää pysyy viileänä myös ensi viikolla.

Ei hätää #sää täällä paistaa jo täydellä heloilla. Satoi ministi ennen. Maarianhamina leveys. Kurkin ennusteita tulossa pääkaupungille aurinko. Kyllä tuoksuu #hanko pic.twitter.com/MhTDfjJ0iF — Ursula Zitting (@ZittingUrsula) 15. toukokuuta 2020

Työkseen sääennusteita laativalle meteorologille tulevat päivät eivät ole ammatillinen ilo.

– Ei tällaista toivoisi. On ihan hirveää, kun ei voi sanoa mitään varmaa huomisesta päivästä. Olisi kivaa ennustaa kaunista säätä, mutta – that's life.