Koronalla on suora yhteys rajusti lisääntyneisiin törkeisiin ylinopeuksiin – ”Tilanne on nuorten kannalta ihan hirveä”

Poliisihallitus halusi selvittää poikkeusolojen vaikutusta liikenteeseen tilanteessa, jossa ihmisiä ei ole niin paljon liikkeellä. Heti poikkeusolojen alettua alkoi eri puolilta maata tulla tietoja törkeiden liikenneturvallisuuden vaarantamisten merkittävästä lisääntymisestä.

Törkeät liikenneturvallisuuden vaarantamiset lisääntyivät Suomessa tammi–maaliskuussa peräti 60 prosenttia vuoden takaisesta ja huhtikuussakin 30 prosenttia vuoden takaisesta. Törkeä liikenneturvallisuuden vaarantaminen tarkoittaa lähes aina rajuja ylinopeuksia, joista seuraa ajokielto.

Suomen erikoinen tilanne sai Poliisihallituksen lähettämään asiasta kyselyn eurooppalaisen liikennepoliisijärjestö ROADPOL:in kautta 30 maahan. Puolet maista vastasi.

– Lähes kaikki 15 maata, jotka vastasivat, olivat kiinnittäneet ihan tähän samaan asiaan huomiota. Suuret ylinopeudet ovat lisääntyneet. Viesti oli, että nyt kun tiet ovat tyhjentyneet, niin baana on niin sanotusti ollut auki, Poliisihallituksen poliisiylitarkastaja Maria Hoikkala sanoo.

Koronapandemialla ja rajuilla ylinopeuksilla näyttäisi siis olevan samanlainen yhteys niin meillä kuin muualla. Ainoastaan voimakkaasti rajoitetussa Italiassa on ollut rauhallisempaa. Suurien tautimäärien Espanjassakin vauhti on lisääntynyt.

Suomessa tekijät ovat olleet 90-prosenttisesti miehiä. Suurin yksittäinen ryhmä ovat 18–20-vuotiaat, mutta on joukossa tänä keväänä ollut myös 17-vuotiaita tyttöjä, jotka ovat olleet liikkeellä henkilöautolla poikkeusluvalla.

Liikenneturvan tutkimuspäällikkö Juha Valtonen sanoo, että kotiin jumiutuminen vanhempien kanssa, sosiaalisten kontaktien puute ja olematon harrastustoiminta näkyvät nyt liikenteessä myös tällaisina ylilyönteinä.

– Tilanne on nuorten kannalta ihan hirveä. Kavereita ei pääse tapaamaan, urheilutapahtumat on ajettu alas ja ravintolat sekä baarit on suljettu. Ei nuorille jää muuta mahdollisuutta kuin lähteä neljän pyörän päälle. Ja sielläkin joudutaan kokoontumaan autojen sisälle.

Valtonen muistuttaa, että suurin osa nuorista kuljettajista on tänäkin keväänä ajanut ihan asiallisesti. Mutta näyttämisen halu, elämäntuska ja jopa suoranainen itsetuhoisuus ovat joillakin lisänneet selvästi riskinottoa.

Nuoret tapasivat toisiaan automiitissä Vaasassa 20. huhtikuuta. Kuvituskuva Merja Siirilä / Yle

"Kesäyöilmiö keskellä päivää"

Keväällä on huomattu, että monet huumeidenkäyttäjät eivät ole pysyneet kotona. Kaikista seurantajakson aikana tavatuista törkeistä liikenneturvallisuuden vaarantamisista 13 prosenttia oli syyllistynyt huumeiden käyttörikokseen, rattijuoppoja on ollut 11 prosenttia. 22 prosenttia tekijöistä ajoi ilman ajokorttia.

Poliisihallituksen Maria Hoikkala sanoo, että poliisi on tehnyt törkeistä liikenneturvallisuuden vaarantamisista sisäistä analyysiä. Päihteistä on tulossa tarkempaa tilastotietoa todennäköisesti vielä toukokuun aikana. Kevään tietojen mukaan päihteet ja ylinopeus näyttäisivät kuitenkin ”kulkevan käsi kädessä”.

– Ensimmäistä kertaa huumerattien osuus oli suurempi kuin alkoholirattijuoppojen osuus. Tämä on huolestuttava kehitys, että ajetaan hurjia nopeuksia jonkun aineen vaikutuksen alaisena.

Osa kevään hyppäyksestä selittyy poliisin lisääntyneellä valvonnalla. Myös kansalaisten ilmoitusherkkyys on ollut aiempaa suurempi.

Suurin osa kaahailusta on myös koronan aikana painottunut iltaan ja yöhön. Perjantait, lauantait ja keskiviikot ovat olleet kaikkein vilkkaimpia viikonpäiviä.

– Nuorten elämään kuuluvat impulsiivisuus ja tunnekuohut. Kun muu liikenne on vähentynyt, ollaan kesäyöilmiössä keskellä päivää. Houkutus tehojen kokeiluun on huomattava, Liikenneturvan tutkimuspäällikkö Juha Valtonen muistuttaa.