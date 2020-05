Ouluun perustetaan maan suurin kunnallinen luonnonsuojelualue – Sanginjoen metsien käytöstä käyty vuosien vääntö

ELY-keskus on hyväksynyt Oulun esityksen yksityisen luonnonsuojelualueen perustamisesta Sanginjoelle.

ELY-keskus on hyväksynyt pitkään vireillä olleen esityksen suuren luonnonsuojelualueen perustamisesta Oulun Sanginjoelle.

Alueella jo aiemmin olleita luonnonsuojelualueita laajennetaan niin, että niistä muodostuu yhdessä maan suurin kunnallinen luonnonsuojelualue. Alueeseen kuuluu yhteensä 1127 hehtaaria kaupungin omistamaa luonnonsuojelualuetta.

Uusi alue on vajaa viisikymmentä hehtaaria suurempi kuin Rauman kaupungin omistama Raumanmeren luonto- ja retkeilyalue.

– Uuden suojelualueen laajuutta kuvastaa hyvin se, että matkaa sen kauempina olevien nurkkien välillä on kahdeksan kilometriä. Eli kyse ei ole ihan pienestä alueesta, sanoo ELY-keskuksen ympäristö- ja luonnonvarayksikön päällikkö Eero Melantie.

Tuoreen päätöksen mukaan alue syntyy käytännössä niin, että uudet suojelualueet liitetään osaksi jo aiemmin suojeltua Isokankaan luonnonsuojelualuetta, joihin rajoittuu myös Luonnonperintösäätiön omistama Kuovisuon suojelualue.

Sanginjoelle syntyykin yhteensä noin 1168 hehtaarin suuruinen yhtenäinen suojelualue.

Pitkän kädenväännön tulos

Sanginjoen suojelualueesta on Oulussa väännetty kättä vuosikausia. Suojelualue syntyi alun perin Oulun kaupunginvaltuuston jo pari vuotta sitten tekemän anomuksen pohjalta. Valitusten takia ELY-keskus saattoi kuitenkin päättää asiasta vasta nyt.

Eero Melantie kertoo, että suojelupäätöksen mukaan metsätalouskäyttö on koko alueella kielletty, mutta Oulun kaupungilla on mahdollisuus päättää metsästyksen sallimisesta alueella. Oulun kaupunki on käynnistänyt alueelle hoito- ja käyttösuunnitelman laatimisen.

Nyt tehty päätös saa lainvoiman kesäkuussa, ellei siitä tehdä valituksia valitusaikana.

