Yrittäjä rakentaa keskelle kaupunkia isoa lauttaravintolaa – lupaa ei vielä ole ja yli 100 000 euroa tuli jo takkiin: "Mikään ei ole kiinnostanut ihmisiä näin paljon"

Kotkaan avattavan ravintolalautan lupaprosessi on vielä kesken, ja sen avaaminen viivästynee alkuperäisestä suunnitelmasta.

Verkkoaidan takaa pilkistää kelluva hahmo Kotkan Kantasatamassa. Pari viikkoa sitten sataman laituriin kiinnittynyt kaksikerroksinen rakennelma on Ocean Bar -niminen ravintolalautta, jonka on tarkoitus aloittaa toimintansa Kotkassa tänä kesänä.

Yökerhon ja kattoterassin yhdistävä lautta hinattiin Kotkaan Helsingin Hakaniemestä, josta kaupunki ajoi sen pois. Helsinki purki ravintolalautan vuokrasopimuksen viime syksynä. Helsingin Sanomien mukaan taustalla oli se, ettei lautalla ollut rakennuslupaa. (siirryt toiseen palveluun)

Kotkassa rakennuslupa-asiat ovat parhaillaan vireillä. Tarkoituksena on ollut, että toiminta päästäisiin aloittamaan kesäkuun alussa. Avaaminen kuitenkin viivästynee, koska lupaprosessi on kesken.

Kaupungin mukaan ravintolalautta päässee kuitenkin aloittamaan toimintansa ennen juhannusta – koronarajoitusten varjossa.

Työnjohtaja Mikko Väntti asensi työntekijöiden kanssa uusia ovia paikoilleen perjantaina. Ensin irrotettiin vanhat karmit. Juulia Tillaeus / Yle

Ohjeistukset vielä epäselviä

Vielä tällä hetkellä ravintolat ovat Suomessa hallituksen päätöksellä suljettuina, mutta kesäkuussa ne saavat avata ovensa asiakkaille rajoitetusti.

Vielä on kuitenkin epäselvää, millaisia käytännön asioita avaamiseen liittyy. Hallituksen on tarkoitus antaa ohjeistuksensa ravintoloille ensi viikolla.

– Kyllä koronavirus saattaa vähän hankaloittaa toimintaa. Jos on rajoite, että paikalle saa tulla maksimissaan 50 asiakasta, niin miten sitä sitten valvotaan.Siihen voi tarvita lisähenkilökuntaa laskemaan asiakkaita, Ocean Bar Oy:n toimitusjohtaja Matias Kerminen pohtii.

Ravintolassa tulee Matias Kermisen mukaan olemaan 300-400 asiakaspaikkaa. Anniskelulupaa on haettu 400 asiakkaalle. Myös neliöitä on 400. Juulia Tillaeus / Yle

Ravintolalautan on tarkoitus toimia ympärivuotisesti. Kotkassa vuoden vilkkain sesonki on Meripäivien aikaan. Tänä kesänä nelipäiväistä tapahtumaa ei koronavirusrajoitusten takia järjestetä.

Kävijämääriltään Suomen suurimpiin kuuluvan tapahtuman peruuntuminen tältä vuodelta on ravintolalautalle kova isku, sillä tapahtuma olisi Kermisen mukaan voinut tuoda lautalle arviolta jopa 30 000 euron tuotot päivässä.

– Samalle ajankohdalle ei varmasti tule nyt yhtä isoa myyntiä, kun ei ole Meripäiviä. Kehitämme kuitenkin pitkäaikaista liiketoimintaa. Jos Kotka on jatkossa hyvä sijainti, odotamme ensi vuoden Meripäiviä, Kerminen toteaa.

Ravintolan toisessa kerroksessa on terassi. Juulia Tillaeus / Yle

Hän näkee myös hyviä puolia siinä, että tapahtumia ei tänä kesänä järjestetä tavalliseen tapaan.

– Jos ei ole mitään festareita, ihmiset menevät baareihin. Terasseja on vaikea täyttää, jos on isoja tapahtumia kilpailemassa.

Toimitusjohtaja uskoo, että ihmiset uskaltavat rajoituksista huolimatta tulla ravintolaan.

– Vaikka kokonaisasiakasmäärät olisivat pienempiä, 50 asiakkaan kiintiö täyttyy siitä huolimatta luultavasti aika helposti, Matias Kerminen sanoo.

Käyttövesi merestä

Lautalla tehdään vielä viimeistelytöitä kuten ovien asennuksia, wc-tilojen sisäkattojen rakennusta ja maalaustöitä. Lisäksi ravintolalautan alle asennetaan vielä ponttonit, jotka oikaisevat lautan suoraksi.

Työnjohtaja Mikko Väntin mukaan jatkossa suunnitelmissa on rakentaa ravintolalautan yhteyteen venelaituri, jonka kautta veneilijät voisivat kätevästi tulla ravintolan asiakkaaksi. Myös saunalauttaa on suunniteltu.

Työnjohtaja Mikko Väntti esittelee ravintolalautan alle tulevia ponttoneja. Juulia Tillaeus / Yle

Muitakin isoja muutoksia on vielä tulossa. Väntin mukaan lautalle on tilattu järjestelmä, joka tekee merivedestä juomakelpoista. Jatkossa laivan käyttövesi olisikin tarkoitus ottaa merestä. Vastaavia järjestelmiä käytetään Väntin mukaan laivoissa.

Lisäksi tarkoituksena on kytkeä lautta viemäriverkostoon. Tällä hetkellä lautalla on oma säiliö, johon jätevedet menevät. Pohdinnassa on myös, löytyisikö lautalta paikka aurinkopaneeleille.

Tällä hetkellä lautta on kiinnitettynä lähelle Suomen Puuvenekeskusta, mutta se on tarkoitus Väntin mukaan siirtää joitakin kymmeniä metrejä lähemmäs Merikeskus Vellamoa.

Uusia ovia nostettiin paikoilleen perjantaina. Juulia Tillaeus / Yle

Ensimmäinen ravintolalautta pitkään aikaan

Toimitusjohtaja Matias Kermisen mukaan uusi ravintolalautta on herättänyt kovaa kiinnostusta jo tässä vaiheessa.

– Olen ollut 15 vuotta yrittäjänä, eikä mikään muu ole oikeastaan kiinnostanut ihmisiä näin paljon. Lautalla on käynyt jopa 50 autoa päivässä katsomassa, että mitä tänne on tulossa, Kerminen sanoo.

Kermisen mukaan pääkaupungissa lautta ei saanut vastaavaa huomiota osakseen.

– Ei se ihan hirveästi herättänyt huomiota, kun siellä on tällaisia ravintolalauttoja ja -laivoja sekä terasseja, yökerhoja ja baareja niin paljon.

Lautalla tehdään vielä maalaustöitä. Juulia Tillaeus / Yle

Tällä hetkellä Kotkassa ei ole muita ravintolalaivoja tai -lauttoja. Kantasatamaan valmistuvan Ocean Barin lisäksi Kotkansaaren toiselle puolelle Sapokkaan on myös tulossa uusi ravintolalautta, joka tosin ei ehtine avautua vielä tänä kesänä.

Yrittäjä halusikin tuoda lautan juuri Kotkaan, koska vastaavaa toimintaa ei kaupungissa vielä ole.

Vedenpäällisillä ravintoloilla on kuitenkin historiansa Kotkassa. Sapokassa toimi vuosikymmenien ajan Kerttu-niminen ravintola vanhassa proomussa, joka upposi pariin otteeseen ja lopulta paloi vuosia sitten.

Kantasatamassa puolestaan toimi aiemmin ravintolalaiva Aquila Rosa.

Myrskyssä rikkoutuneet kaiteet aiotaan vaihtaa uusiin. Juulia Tillaeus / Yle

Kerminen uskoo, että koronarajoituksista huolimatta toiminnasta tulee kannattavaa – jo tänä vuonna. Suurimmat kulut ovat tulleet lautan rakentamisesta. Merellä kelluvan lautan vuokrakulut ovat pienemmät kuin esimerkiksi keskustasta vuokratun liikekiinteistön.

– Lauttaa ei ylipäätään ole rakennettu yhtä kesää varten. Ei korona pitkässä juoksussa varmaan paljon tule vaikuttamaan. Saamme toiminnasta varmasti kannattavaa, vaikka meillä olisikin vain se 50 asiakasta. Sitten pitää vain henkilökunta suhteuttaa asiakasmäärien mukaan.

Ocean Barin vastamaalattu julkisivu odottaa vielä valomainoksia. Juulia Tillaeus / Yle

Yritys etsii parhaillaan henkilökuntaa ravintolaan.Tarjolla on vakituisia paikkoja ravintolapäällikölle, baarityöntekijöille ja järjestyksenvalvojille. Lisäksi kunnostustöihin etsitään osa-aikaisia rakennustyöntekijöitä.

– Suhtaudun positiivisin mielin hankkeeseen. Uskon, että tästä tulee erittäin hyvä juttu, Matias Kerminen sanoo.