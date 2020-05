Koronavirus on tehnyt vakavan loven suurten päiväkotiketjujen kassaan – kaupungeissa luotetaan Touhulan hoitavan tuhannet lapset jatkossakin

Touhula-päiväkotien ketju ilmoitti torstaina hakeutuvansa yrityssaneeraukseen. Touhulan toimitusjohtajan mukaan toiminta on ollut tappiollista jo ennen koronaviruksen leviämistä.

Touhula-päiväkotien ketju ilmoitti torstaina hakeutuvansa yrityssaneeraukseen. Touhulan toimitusjohtajan mukaan toiminta on ollut tappiollista jo ennen koronaviruksen leviämistä. Jussi Nukari / Lehtikuva

Osa kunnista on keskeyttänyt palvelusetelimaksut yksityisille päiväkodeille lasten pitkien poissaolojen vuoksi. Se huolestuttaa päiväkoteja, jotka pitävät ovensa silti auki.

Espoolainen Outi Vuorivirta-Lehtola sai torstaina monen muun vanhemman tavoin viestin: ympäri Suomea toimiva Touhula-päiväkotiketju oli hakeutunut yrityssaneeraukseen.

Vuorivirta-Lehtolan 6-vuotias tytär oli vasta pari päivää sitten palannut takaisin Touhulan Fallåkerissa sijaitsevaan päiväkotiin koronatilanteesta johtuneen kotonaolon jälkeen.

– Hirveän suuri harmi tämä on. Meidän tyttömme siirtyy kohta eskariin, mutta olemme olleet talossa pitkään ja olleet kyllä tyytyväisiä, Vuorivirta-Lehtola sanoo.

Nuorimman tyttären lisäksi perheen kaksi nyt jo kouluikäistä lasta ovat olleet Touhulan Fallåkerin päiväkodissa. Vuorivirta-Lehtolan mukaan Touhula kertoi yrityssaneerauksesta vanhemmille päiväkotiketjun sovelluksen kautta.

– Mielestäni avoimesti kerrottiin, mistä on kyse ja mitä vaikutuksia on jatkossa päiväkotien toimintaan. Eivät päiväkotikohtaisesti sanoneet mitään, mutta ilmeisesti toukokuun aikana saadaan jo lisätietoa, Vuorivirta-Lehtola kertoo.

Hän on luottavainen tulevan suhteen eikä mielessä ole käynyt, että lasta tarvitsisi siirtää toiseen päiväkotiin edes varmuuden vuoksi.

Helsinki, Espoo ja Vantaa: Vielä ei pelota

Rauhallisin mielin Touhula-päiväkotiketjun yrityssaneeraukseen suhtautuvat myös pääkaupunkiseudun kaupungit. Helsingissä on 10 Touhulan päiväkotia, Vantaalla 8 ja Espoossa 9.

Kaupungeista kerrotaan, että tilannekuva on käyty Touhulan kanssa selkeästi läpi. Suurta huolta konkurssista ei välittynyt.

– Totta kai varaudumme vaihtoehtoisiin skenaarioihin, jos yrityksen tilanne pahenisi, sanoo Vantaan varhaiskasvatuksen johtaja Sole Askola-Vehviläinen.

Askola-Vehviläisen mukaan tilanne Vantaalla on ollut myös siten hyvä, että ennen pandemiaa Touhulan päiväkodit olivat lähes täynnä. Rajoitusten aikana lapsimäärä on toki laskenut.

Pääkaupunkiseudun kaikki kolme isoa kaupunkia ovat auttaneet yksityisiä päiväkotitoimijoita asiakasmaksujen hyvityksessä. Asiakasmaksuja on hyvitetty perheille, jos perheen lapsi on otettu pois päivähoidosta.

– Tähän on oltu tyytyväisiä ja eräskin palveluntuottaja ilmoitti, ettei heidän tarvitse lomauttaa henkilöstöään tämän ansiosta, Helsingin kaupungin varhaiskasvatuksen aluepäällikkö Eeva Tiihonen kertoo.

Lisäksi tilanne päiväkodeissa on koko ajan kohenemaan päin, sillä nyt koulujen avautuessa lapsia on palannut myös päiväkoteihin. Suunnanmuutos vahvistetaan niin Helsingistä, Espoosta kuin Vantaalta.

– Ehdottomasti näin. Espoossa yksityisellä puolella on muutenkin ollut nyt poikkeusaikana runsaammin lapsia varhaiskasvatuksessa kuin kunnallisella puolella, sanoo Espoon varhaiskasvatuksen johtaja Virpi Mattila.

Oulussa Touhulalla on peräti 18 päiväkotia, joissa hoidetaan yli tuhatta lasta. Kaupungissa on jo mietitty vaihtoehtoja, jos Touhulan toiminta vaikeutuu tai loppuu kokonaan. Sivistys- ja kulttuurijohtaja Mika Penttilän mukaan vaihtoehtoina on lasten hoitaminen itse tai muiden sopimuskumppaneiden kanssa.

Tietoa jutun päiväkotiketjuista Touhula: Yli 180 päiväkotia, noin 11 000 lasta, yli 2 500 työntekijää Pilke: 145 päiväkotia, yli 10 000 lasta, noin 1900 työntekijää Norlandia: Noin 80 päiväkotia, 3 700 lasta, 750 työntekijää

Suuret päiväkotiketjut kamppailevat rahoituksen kanssa

Koronatilanne on haastanut Touhulan lisäksi taloudellisesti myös muita isoja yksityisiä päiväkotiketjuja.

50 kunnassa toimiva Pilke-päiväkodit ja 40 kunnassa toimiva Norlandia-päiväkodit eivät kuitenkaan usko joutuvansa Touhulan tilanteeseen.

Toimitusjohtaja Minna Martikainen kertoo, että henkilöstöä on väliaikaisesti lomautettu, sillä päiväkodeissa on koronatilanteen vuoksi ollut vain 25–35 prosenttia lapsista.

Osa kunnista on keskeyttänyt palvelusetelien maksamisen lasten pitkiin poissaoloihin vedoten, mikä on asettanut yksityiset päiväkodit hankalaan tilanteeseen. Kunnan palveluseteli on yksi tapa yksityisen päivähoidon rahoittamiseen. Kaikissa kunnissa se ei ole käytössä.

– Osa kunnista on lakkauttanut palvelusetelimaksut ja lisäksi kunnat ovat toivoneet, että myös yksityissektori antaisi hyvitystä asiakasmaksuihin koronatilanteen vuoksi. Kun nämä jäävät pois, euroja ei tule mistään, vaikka päiväkodit ovat meillä auki ja kulut juoksevat, Martikainen sanoo.

Samalla Martikainen kuitenkin korostaa, että iso osa kunnista on myös jatkanut palvelusetelimaksuja normaaliin tapaan, mikä on päiväkotien kannalta hyvä asia.

Martikaisen mukaan Pilke-päiväkotien taloustilanne on kokonaisuutena pysynyt vakaana, ja päivähoitopaikkojen täyttöaste on hyvä.

– Vaikka kevät on ollut vaikea, meille on tullut hyvin hakemuksia ensi syksylle ja ensi vuoden alkuun, mitkä ovat yleisiä aloitusaikoja. Täyttöasteet ovat olleet 90 prosentin molemmilla puolilla tämänkin kevään aikana.

Ensimmäisestä aallosta selvitään kohtuullisilla menetyksillä

Norlandia-päiväkotien toimitusjohtaja Olli Lehtisalo nostaa esiin saman haasteen kuin Pilkkeen Martikainen: mistä rahaa, jos sekä asiakasmaksut että palvelusetelimaksut jäävät saamatta?

– Suurimmassa osassa kuntia on menetetty asiakasmaksut, mutta se on ollut hallittavissa lomautuksilla. Samalla osa kunnista leikkaa myös palveluseteleitä, mikä on suurin osa meidän tuloistamme.

Lehtisalon mukaan noin 10 Norlandia-päiväkotien 40 yhteistyökunnasta katkaisee palvelusetelimaksut niiden lasten osalta, jotka ovat pitkään poissa.

– Joissain kunnissa päätöstä asiasta ei ole edes tehty, mikä on täysin kestämätön tilanne. Pitäisi toimia korkealla laadulla, mutta emme tiedä ennen kuin kuun lopussa, saammeko tässä kuussa edes rahaa, Lehtisalo sanoo.

Lehtisalon mukaan lomautuksia on tehty mahdollisimman vähän, aina kunkin kunnan tilanteen mukaan. Norlandia-päiväkodeissa uusia hoitohakemuksia on tullut jonkin verran vähemmän kuin tavallisena keväänä.

Ensimmäisestä aallosta selvitään kohtuullisilla taloudellisilla menetyksillä, Lehtisalo uskoo. Enemmän häntä huolestuttaa iso kuva.

– Touhula on kertonut olleensa tappiollinen jo ennen koronaa. Korona heikentää taloutta, mutta paljon isompi asia on se, miten yksityistä varhaiskasvatusta muuten rahoitetaan ja kohdellaan. Esimerkiksi palvelusetelimaksut eivät ole nousseet samassa suhteessa palkkatason kanssa.

