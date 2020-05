Yle seurasi ekaluokkalaisen Aadan arkea läpi koko kouluvuoden: "Minusta tulee kympin oppilas ja MM-jalkapalloilija"

Olen Aada Honkasalo ja aloitan ensimmäisen luokan pian Aittakorven koulussa Kotkassa.

Perheeseeni kuuluu kaksi koiraa, pikkuveli Eetu, äiti Susanna ja isäpuoli Ville. Lisäksi syksyllä äiti saa lapsen.

Minusta tulee kympin oppilas. Isona haluan olla lääkäri, eläinlääkäri tai MM-jalkapallon pelaaja.

Näin kertoo 8-vuotias Aada Honkasalo, jonka ensimmäinen kouluvuosi oli koronaviruksen aiheuttaman poikkeustilan vuoksi hyvin erikoinen. Seurasimme hänen arkeaan läpi koko ekan luokan ja haastattelimme häntä useita kertoja vuoden aikana.

Mutta annetaanpa Aadan kertoa ekasta kouluvuodestaan ihan itse.

5. elokuuta – ennen koulun alkua jännittää

Aada Honkasalo äitinsä Susanna Honkasalon kanssa Ylen radiostudiossa. Maija Tuunila / Yle

Koulu jännittää vähän. En tiedä, mitä siellä tehdään. Kolme kaveria on onneksi samalla luokalla. Koulureitti on minulle tuttu.

Osasin lukea jo päiväkodissa. Minua pyydettiin eskarissa tekemään tehtäviä, jotka osasin jo.

Harrastan jalkapalloa Kotkan Nappuloissa. Eilen voitimme pelin. Tein kymmenen maalia. Meillä on tyttöjoukkue. Pojat ovat kauheita, paitsi jotkut. Harrastin ennen joogaa, mutta se oli tylsää.

Olen ostanut kouluun kyniä, teroittimen ja penaalin, jossa roikkuu hylje sekä Adidaksen koulurepun. Joillakin on prinsessan reppu, mutta Adidaksen reppu on muotia.

Koulu alkaa yhdeksältä ja loppuu kolmen tunnin päästä. Koulussa opetellaan lukemaan ja kirjoittamaan ja siellä on liikuntaa, kuvaamataitoa ja puukäsitöitä. Koulussa on reksin kanslia. Odotan kuvaamataitoa.

Aada Honkasalo ja äiti Susanna Honkasalo olivat juontaja Maija Tuunilan studiovieraana elokuussa.

12. elokuuta – ensimmäinen koulupäivä

Aada Honkasalo lukee Seikkailujen aapista. Maija Tuunila / Yle

Heräsin viideltä, kun pikkuveljeni Eetu heräsi. Söin muroja ja leipää ja lähdin kouluun.

Koulussa opiskellaan äidinkieltä, matematiikkaa, ympäristöoppia ja uskontoa. Tiistaina koulu alkaa yhdeksältä ja loppuu kahdelta. Maanantaina koulu loppuu yhdeltä.

Saimme Seikkailujen aapisen. Se oli tuttu kirja, koska osaan lukea. Jotkut osaavat lukea vain vähän.

Tänään kävimme koulun rajat läpi ja saimme läksyjä. Meidän pitää keksiä sanoja, jotka alkavat A:lla, kuten apina ja auto.

Koulu oli sellaista kuin ajattelin. Siellä on kavereita ja välitunnilla sai pelata pihalla. Olimme myös kiipeilytelineessä sekä oravanpyörässä. Siinä kaikki muut viivat ovat oransseja, mutta yksi on vihreä ja yksi musta. Kun kaikki pysähtyy, se pyörii.

Syömme koulussa yhdeltätoista. Eilen oli perunamuusia ja lihapullia, tänään perunajauheliha-juttua. Se oli hyvää. Minulle käy kaikki ruoka, paitsi maksalaatikko. Yäk.

24. lokakuuta – pikkuveli on ihana ja söpö, koulukaveria kiusattiin

Aada Honkasalo sisarustensa eli Eeli-vauvan ja Eetu-veljen kanssa. Susanna Honkasalo

Äidillä on muutaman viikon ikäinen vauva. Eeli on ihana ja söpö! Olen innoissani tulevasta ja haluan hoitaa ja pitää sylissä pikkuveljeäni.

Koulussa kivoja aineita ovat matematiikka, äidinkieli, liikunta, uskonto ja musiikki. Sain toisesta matematiikan kokeesta täydet pisteet ja toisesta 26/30. Laatikkotehtävät menivät pieleen. Niissä piti ratkaista lukuja.

Minusta tulee kolmen kympin tyttö, kun meillä on kokeita.

Ympäristöopin tunnilla haluaisin käydä läpi ötököitä. Suosikkejani ovat leppäkerttu ja perhonen. Näimme kiipeilytelineillä leppäkertun jumissa ja pelastimme sen.

Koulussa ei ole tapahtunut mitään kummallista, paitsi kerran. Kouluun tuli paras sijainen ikinä. Sijainen pelasi jalkapalloa ja hänellä oli oranssi, hieno tukka, missä oli monta hiusdonitsia. Ne ovat muotia.

Musiikin tunneilla pidän siitä, että kuuntelemme musiikkia ja laulamme. Liikuntatunnilla olemme pelanneet mörköhippaa, kuka pelkää puolustajaa sekä maa-meri-laivaa.

Välitunnit eivät ole aina kivoja, koska siellä pitää välillä töröttää seistä ulkona, kun ei keksi mitään tekemistä.

Kaveriani kiusattiin koulumatkalla. Sitä jahdattiin, potkittiin ja reppu heitettiin ojaan siinä matkalla. Kerroin siitä opettajalle. Kiusaamisesta on puhuttu koulussa ympäristöopin tunnilla. Ketään ei saa kiusata.

Aada Honkasalo kertoo, miten ensimmäiset kuukaudet koulussa ovat sujuneet. Saamme kuulla myös jalkapalloharrastuksesta.

31. joulukuuta – "Joulupukki olikin joku näyttelijä"

Aada Honkasalo kertoo viestittelevänsä kavereiden kanssa WhatsAppilla ja FaceTimella. Maija Tuunila / Yle

Meillä oli joulujuhla, mutta en päässyt sinne jalkapalloharjoitusten takia. Koulu oli "idioottaillut." Jos pitää valita, menen harjoituksiin. Ne olivat tylsät, koska yksi joukkuelainen kaatui jalkaani. Nyt jalka on ihan hyvä.

Jouluaatto jännitti. Odotin, mitä saan lahjaksi. Olin toivonut esimerkiksi PETS-juttuja, jalkapallojoukkue KTP:n juttuja sekä Adidaksen verkkareita ja paitaa. Äiti ne lahjat taisi tuoda. Joulupukki olikin joku näyttelijä.

Olen leikkinyt joululomalla Eetun kanssa ja pelannut äidin kanssa jalkapallopeliä. Minua ei harmita, että ei ole lunta, koska laitamme verhot kiinni.

Kivoja asioita tänä vuonna oli Tykkimäen huvipuistossa käyminen, pikkuveljen syntyminen, kavereiden synttärit ja koulu. Toivon, että voitamme ensi vuonna jalkapallopelejä ja saamme uudet KTP-raitapaidat.

Aada kertoo, millainen syksy koulussa oli. Saamme myös tietää, mitä odotuksia Aadalla on vuodelle 2020.

3. maaliskuuta – kymmenkertaisesti reilu pelaaja

Aada Honkasalo iloitsi uudesta jalkapallojoukkueen pelipaidasta. Maija Tuunila / Yle

Kun minulla on tylsää koulussa, napsuttelen sormiani pulpetissa. Kaveritkin tekevät niin, kun heillä on tylsää.

Olen oppinut koulussa, että vaikka linnut osaavatkin lentää, se ei onnistu ihmisiltä. He tippuvat, paitsi laskuvarjolla. Opettaja selitti miksi, mutten muista enää.

Pidän kuvaamataidosta. Viime tunnilla piirsin itseni ja Luna-koiran. En piirtänyt koko perhettä, koska se olisi ollut liian vaikeaa.

Minulla on uudet KTP:n vaatteet. Paita on vihreänvalkoinen. Selässä lukee Aada ja numero 10. Olisin halunnut selkään sukunimeni Honkasalo.

Sain jalkapallossa vihreän kortin, mikä tarkoittaa reilua pelaajaa – sitä, että kunnioittaa joukkuekavereita, vastustajaa ja erotuomaria, yrittää parhaansa, kannustaa muita ja näyttää esimerkkiä, ei kiusaa ketään ja nauttii jalkapallosta. Olen sellainen kymmenkertaisesti.

Kotkalainen Aada Honkasalo kertoo, mitä on oppinut koulussa. Jalkapalloa pelaava Aada kerto myös uudesta peliasusta.

30. maaliskuuta – etäkoulussa saa olla rauhassa

Aada Honkasalo pitää siitä, että koulutehtäviä saa tehdä rauhassa. Maija Tuunila / Yle

Etäkoulussa on ollut outoa. Minusta on toisaalta kiva lueskella läksyjä kotona rauhassa, kun luokassa on kauhea meteli.

Pystyn keskittymään koulutehtäviin, jos pikkuveljeni Eetu ei riehu. Kun äiti yritti laittaa vauvaa ja Eetua nukkumaan, Eetu alkoi vänkäämään.

Opettaja antaa läksyt Wilman kautta ja äiti on tarkastanut tehtävät. Olen opetellut "ei saa" -alkuisia lauseita. Ei saa ottaa, ei saa juosta tai ei saa istua.

Miinuslaskut eivät ole olleet kauhean vaikeita. Olen aika hyvä matematiikassa.

Koulusta tulee liikuntaohjeita. Minun pitää tanssia ja venytellä. Kuvaamataito on omituisin aine, mitä opettelen etänä. Olen askarrellut kotona.

En näe koulukavereitani, mutta juttelen niiden kanssa WhatsAppilla ja FaceTimella. Puhumme koulusta ja siitä, mitä olemme tehneet kotona. Kavereilla menee yhtä hyvin kuin minulla.

13. toukokuuta – pulpettien erottaminen erikoista

Aada Honkasalo kuvattuna Aittakorven koulun pihalla toukokuussa. Jesse Mäntysalo / Yle

On hauskaa, että pääsen näkemään taas kavereitani ja opettajia. Minusta on kurjaa, että ei saa olla eri luokilla olevien kanssa, vaan vain oman luokan kanssa. Luokassa pulpetit laitetaan kauaksi toisistaan, mikä tuntuu erikoiselta.

Koulullamme on kaksi pihaa. Meidän pitää olla juuri sillä pihalla, missä on tylsää. Toisella puolella olisi ollut jalkapallokenttä.

Jalkapalloharjoitukset alkavat taas huomenna koulun jälkeen. Se on ihanaa! Saan laittaa uudet vaatteet päälle.

Minun pitää raahata kaikki kirjat kouluun. Odotan liikuntatunteja, kavereita ja käsitöitä. Luokan meteliä en kyllä kaipaa.

29. toukokuuta – miten kouluvuosi meni?

Aada Honkasalon kouluvuosi meni suunnitelmien mukaan. Jesse Mäntysalo / Yle

Aika oudolta tuntuu, että kouluvuosi on päätöksessä. Olin paras matematiikassa, sillä sain tehtävistä hyviä numeroita. Kouluvuosi meni hyvin.

Viimeisten kahden viikon aikana koulun pihalla sai olla vain tietyllä alueella. Välitunnit menivät ihan hyvin.

Ruokailu järjestettiin niin, että jotkut söivät luokassa ja jotkut ruokalassa. Meidän luokkamme meni ruokalaan. Ruoka oli yhtä hyvää kuin ennen.

30. toukokuuta – todistusten jako

Aada Honkasalo todistusten jaossa. Matematiikasta Honkasalo sai pelkkää erinomaista. Äidinkielessä arvioinnissa oli monta erinomaista ja yksi hyvä. Susanna Honkasalo

Tänään jaettiin todistukset. Olin todistukseen tyytyväinen. Odotan jo innolla toista luokkaa. Minulla on kaikin puolin mahtava fiilis.

Odotan jo toista luokkaa. Silloin tulee vaikeampia tehtäviä ja äidinkielen kirja vaihtuu. Sitä ennen aion uida ja olla takapihalla kesälomalla.

Äiti kertoo, miksi Aada pärjäsi koulussa: "Määrätietoinen, mutta lempeä"

Aadan äiti Susanna Honkasalo tiesi Aadan pärjäävän koulussa, koska hän osaa lukea.

– Kun ryhmät jaettiin, hän meni siihen ryhmään, missä osataan lukea ja laskea, kertoo Susanna Honkasalo.

Ensimmäisellä luokalla todistuksissa ei ole numeroarvostelua. Kun Aada syksyllä sanoi, että hänestä tulee kolmen kympin oppilas, hän tarkoitti kokeista saatavia pisteitä. Mutta täyttyikö tavoite?

– Hän lunasti ne lupaukset. Äidinkieli ja matematiikka arvioitiin. Kun Aada ei saanut yhdestä matematiikan kokeesta ihan täysiä pisteitä, se oli hänelle maailmanloppu.

Äidin mielestä koulun alku oli villiä, koska uudet kaverit tulivat mukaan kuvioihin.

– Aika nopeasti muodostui porukoita, joilla oli WhatsApp-keskusteluissa kirosanoja ja muita. Aada ei lähtenyt mukaan siihen hullutteluun.

Äidin mukaan todistusten jako ei jännittänyt tyttöä.

– Aada tietää, mitä haluaa. Hän pitää aina kavereiden puolia ja hoitaa pikkuveljeä. Tyttö on temperamenttinen ja määrätietoinen, mutta hänellä on myös kultainen sydän.

