Korona nosti kouluruuan hinnan taivaisiin Porissa: lounasannos maksoi peräti 8,40 euroa

Koronaviruksen aiheuttaman poikkeustilan kustannukset nostivat Porissa koulujen ja päiväkotien tilaaman ruuan hinnan pilviin.

Normaalisti lasten lounas maksaa kouluille 2,81 euroa ja päiväkodeille 3,62 euroa. Koronan aikana Porin palveluliikelaitos nosti hinnat johtaja Marjukka Palinin päätöksellä kouluissa 8,40 euroon ja päiväkodeissa 6,90 euroon.

Vähän syöjiä, korkea aterian hinta

Taustalla on se, että koulujen ja päiväkotien ruokatilausten määrä putosi merkittävästi hallituksen päätettyä koulujen siirtymisestä etäopetukseen. Samalla suositettiin, että vanhemmat pitäisivät lapset kotihoidossa päivähoidon sijasta, jos se suinkin on mahdollista.

Kouluissa ruokaa söi poikkeustilan aikana viisi prosenttia normaalista noin 8 500 peruskoululaisesta ja lukiolaisesta. Päiväkodeissa ruokailuihin osallistui 35 prosenttia lapsista, joita on normaaliaikaan hoidossa päivässä enimmillään noin 2 800.

Kun Porin kouluissa alettiin toukokuun alussa jakaa etäopetuksessa oleville take away -annoksia, lounaan hintaa laskettiin 7,50 euroon. Tällöin myös syöjien määrä kasvoi: kouluissa oli noin 400 aterioijaa, minkä lisäksi noutolounaan haki noin 1 400 lasta.

Palveluliikelaitoksen johtaja Palin selittää korkeampaa ruuan hintaa sillä, että ruuan valmistus ja jakelu ovat sitoneet edelleen paljon henkilökuntaa, vaikka jaettava annosmäärä on ollut huomattavasti pienempi.

– Ruokatuotanto on päiväkotien ja koulujen osalta pitkälti keskitetty Cygnaeuksen ruokapalvelukeskukseen. On selvää, että mikäli volyymit pienentyvät, yksikköhintakin nousee, koska sopeutus on isoissa tuotantolaitoksissa rajallista, Palin sanoo.

Säästöjä etsitään

Korotettujen hintojenkin jälkeen kouluihin jaettujen aterioiden Palveluliikelaitokselle tuottama liikevaihto putosi lähes 85 prosenttia ja varhaiskasvatuksen puolella 17 prosenttia. Ylijäämäruoka toimitettiin jaettavaksi apua tarvitseville Elämän Leipä -järjestön kautta.

Hintojen korotuksesta sovittiin Marjukka Palinin mukaan yhdessä sivistystoimialan johdon kanssa. Koulujen toiminnan palattua normaaliksi myös sivistystoimelta yhtä lounasta kohti laskutettu hinta on pudotettu entiselle tasolleen.

Porin palveluliikelaitoksen liikevaihto pienenee Palinin mukaan koronan takia noin puoli miljoonaa euroa.

Palin sanoo, että liikelaitos pyrkii muuttamaan toimintaansa loppuvuonna niin, että alijäämää ei koko vuotta tarkastellen synny. Säästöjä haettiin jo koulujen etäopetuksen aikana siitä, että palveluliikelaitoksen henkilökuntaa siirtyi Porin perusturvan töihin eli sosiaali- ja terveyspalveluihin.

Jos kouluissa ja päiväkodeissa tulee syksyllä uusia koronarajoituksia, tavoite Porin palveluliikelaitoksen alijäämän kattamisesta on kuitenkin vaikea saavuttaa.