Oliko "cappuccinorannikko" -nimellä tunnettu ilmiö Hollannin surffarionnettomuuden syynä? Asiantuntija: Vaahto oli poikkeuksellisen paksua

In Scheveningen raakte op maandagavond 11 mei een grote groep surfers in de problemen bij het noordelijk havenhoofd. De grootscheepse reddingsoperatie en zoekactie die daarop volgde heeft niet kunnen voorkomen dat vijf surfers om het leven kwamen. Eén surfer werd gered.