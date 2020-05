Suomalaissivusto ei antanut käyttäjän kieltäytyä evästeistä – Tuore päätös: Tapa ei ollut EU-asetuksen mukainen

Apulaistietosuojavaltuutettu Anu Talus on määrännyt yrityksen muuttamaan tapaa, jolla se pyytää käyttäjän suostumusta evästeiden käyttöön, tietosuojavaltuutetun toimisto (siirryt toiseen palveluun) kertoi tänään perjantaina.

Tietosuojavaltuutetun toimistoon kantelun tehneen näkemys oli, ettei hänellä ollut mahdollisuutta kieltää evästeiden käyttöä. Yritys käytti verkkosivuillaan evästeitä esimerkiksi mainonnan kohdentamiseen.

Yritys kertoi keräävänsä evästeiden kautta tietoja itselleen ja kolmansille osapuolille muun muassa palveluiden käytöstä ja käyttäjien IP-osoitteista.

Evästeet ovat tekstitiedostoja, joita tallennetaan käyttäjän laitteelle verkkosivuilla käydessä. Yritys ilmoitti evästeiden käytöstä verkkosivuillaan ilmoitusruudulla, niin sanotun evästebannerin kautta. Siinä kerrottiin, että käyttäjä hyväksyy evästeiden käytön jatkamalla sivuston käyttöä.

Jos käyttäjä valitsi OK-painikkeen sijasta Lisätietoja-painikkeen, käyttäjälle avautui rekisterinpitäjän tietosuojaseloste. Sen mukaan käyttäjä voi selainasetuksissa kieltää evästeiden käytön.

"Ei edellytyksiä vapaaehtoiselle suostumukselle"

Rekisterinpitäjän tapaa kerätä evästeisiin annettavaa suostumusta ei voi pitää EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaisena, apulaistietosuojavaltuutettu Anu Talus linjasi päätöksessään. Bannerin kautta annettava suostumus ei täytä vapaaehtoisen suostumuksen edellytyksiä, apulaistietosuojavaltuutettu katsoi.

Lisäksi Talus huomautti, ettei suostumuksesta kieltäytymistä tai sen peruuttamista tehty yhtä helpoksi kuin suostumuksen antamista.

Apulaistietosuojavaltuutettu määräsi rekisterinpitäjän muuttamaan toimintatapojaan suostumuksen keräämisessä EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaisiksi. Päätös ei ole vielä lainvoimainen, sillä siitä voi valittaa hallinto-oikeuteen.

Muissa evästeasioissa vastuu Traficomilla

Sähköisen viestinnän tietosuojadirektiivin vaatimus suostumuksesta löytyy sähköisen viestinnän palveluista annetussa laissa, jota valvoo Liikenne- ja viestintävirasto Traficom.

Yleisen tietosuoja-asetuksen suostumusta koskevia säännöksiä sovelletaan kaikissa EU-maissa samoin. Suomessa tietosuoja-asetusta valvoo tietosuojavaltuutettu.

Monilla organisaatioilla on ollut vaikeuksia tulkita Traficomin (siirryt toiseen palveluun) suuntaviivoja, kirjoittaa tapauksesta ensin uutisoinut Svenska Yle.

– Tämä on hankalaa. Tietosuojavaltuutetulla on oikeus tehdä päätöksiä koskien evästeitä, kun kyse on käyttäjän suostumuksesta. Muutoin vastuu evästeitä koskevista päätöksistä on Traficomilla, ainakin toistaiseksi, Talus kommentoi Svenska Ylen haastattelussa.

Hän toivoo, että tekeillä oleva EU-direktiivi selventää asiaa, etteivät eri viranomaiset tee aivan erilaisia päätöksiä samoista asioista.

Tietosuojavaltuutetun toimistosta kerrotaan, että on vireillä on kymmeniä vastaavia tapauksia. Ne ratkaistaan nyt annetun päätöksen mukaisesti.

Svenska Yle ei saanut Traficomilta kommenttia asiasta perjantaina.

