WHO tutkii, onko COVID-19-taudilla vakava muoto, joka iskee lapsiin

Maailman terveysjärjestö WHO on alkanut tutkia, onko COVID-19-sairaudella tavallista vakavampi tautimuoto, joka kohdistuu erityisesti lapsiin.

– Ensimmäiset raportit antavat aiheen olettaa, että oireyhtymällä voi olla yhteys COVID-19-tautiin, sanoi WHO:n pääjohtaja Tedros Ghebreyesus.

Eri maiden terveysviranomaiset ovat havainneet, että on pieni joukko lapsipotilaita, joiden taudinkuva poikkeaa COVID-19-taudista, mutta joiden sairaus voi liittyä siihen.

WHO:n pääjohtaja Tedros Ghebreyesus Salvatore Di Nolfi / EPA

Lapsilla on samankaltaisia oireita, kuin Kawasakin taudiksi nimetyllä sairaudella. Heillä on korkea kuume, punoittavat silmät, suurentuneet imusolmukkeet, ihottumaa, kurkkukipua ja suuoireita, kuten kuivat ja halkeilevat huulet.

Useimmilla heistä ei ole ollut hengitysvaikeuksia, mutta osa heistä on laitettu hengityskoneeseen, jotta keuhkojen ja sydeän toimintaa voitiin helpottaa.

"Harvinainen ja hoidettavissa"

Britannian yleisradion BBC:n (siirryt toiseen palveluun) haastatteleman asiantuntijan mukaan lääkärit eivät vielä tiedä, liittyykö uusi oireyhtymä koronavirukseen, mutta koska se ilmentyi pian koronaepidemian alettua, on syytä olettaa, että sairauksilla on yhteys.

Kawasakin tauti koskee yleensä alle 5-vuotiaita lapsia, mutta tämä oireyhtymä on iskenyt jopa 16-vuotiaisiin.

Britanniassa tauti on todettu noin sadalla lapsella. Samoja oireita on raportoitu myös muun muassa Ranskassa, Italiassa, Espanjassa ja Sveitsissä. Yhdysvalloissa se on havaittu ainakin 15 osavaltiossa. Esimerkiksi New Yorkin osavaltiossa potilaita on ollut noin sata, joista kolme on kuollut.

BBC:n haastattelema Royal Collegen lastentautien professori Russell Viner toteaa, että hoito tepsii useimpiin sairastuneisiin hyvin. Hän painottaa, että sairaus on hyvin harvinainen, eikä sen takia vanhempien pidä estää terveitä lapsia lähtemästä ulkosalle.

Lääkärit ovat todenneet, että oireyhtymään sairastuneilta lapsilta ei yleensä löydetä koronavirusta, mutta sen sijaan taudin vasta-aineita. Tämä viittaisi siihen, että tauti liittyisi jollakin tavalla koronaviruksen elimistössä tuottamiin vasta-aineisiin.

Uusimmat tiedot koronaviruksesta: Brasilian terveysministeri erosi, WHO tutkii, onko COVID-19-sairaudella vakavampi tautimuoto, joka kohdistuu erityisesti lapsiin

Lähteet: AFP