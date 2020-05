Tamperelaisravintola lainaa take away -asiakkailleen pöydät ja tuolit puistoon – Ravintoloitsija: Kyseessä ei ole terassi vaan piknik

Kalusteiden lainaajia ohjeistetaan tuomaan kaikki roskansa ja pullonsa takaisin ravintolaan kun eväshetki on ohi.

Ravintolalla on samat vähittäismyyntioikeudet kuin kaupalla. Tamperelaisravintoloitsija Sami Lappalainen vertaa pöydän ja tuolien lainaamista sateenvarjon lainaamiseen sateella.

Toukokuinen viikko alkaa kääntyä kohti perjantai-iltaa Tampereella. Ilma on kolea, mutta aurinko pilkahtelee. Jos elettäisiin normaalia kevättä, täyttyisivät terassit siitä huolimatta, että aamulla satoi lunta. Nyt terasseja ei näy, sillä ravintolat on koronapandemian hillitsemiseksi suljettu toukokuun loppuun saakka.

Hämeenpuistossa istuskelee kuitenkin pieniä seurueita siellä täällä. Heillä on takapuoltensa alla tuolit, ja eväät on katettu piknikvilttien sijasta ihan oikeille pöydille.

Kaupungille piknik-kalusteiden lainaaminen on ravintoloitsija Sami Lappalaisen mukaan sopinut hyvin. Puisto elää ja on pysynyt siistinäkin. Miikka Varila / Yle

Tykötarpeet on lainattu kadun toiselta puolelta Gastropub Tuulensuusta. Ravintolan terassi on asianmukaisesti kiinni, ja ruokia ja juomia myydään ainoastaan mukaan. Noutoeväidensä kaveriksi voi kuitenkin halutessaan napata myös pöytäkaluston.

Ravintoloitsija Sami Lappalainen kertoo, että idea lainakalusteista syntyi alunperin omasta tarpeesta.

– Jonkun työpäivän jälkeen mietimme täällä, että olisipa kiva mennä tuohon puistoon ottamaan oluet. Yhtään penkkiä ei kuitenkaan näkynyt meidän kohdalla, joten ajattelimme ottaa omat tuolit mukaan. Siitä se ajatus lähti kehittymään, Lappalainen sanoo.

Nyt Tuulensuussa on reilut kymmenkunta pöytää ja kasa tuoleja odottamassa ruoan ja juoman hakijoita. Hyvällä säällä pinot hupenevat nopeasti jo lounasaikaan.

Pöytien lainaaminen piknik-käyttöön on uutta kaupunkikulttuuria, uskoo ravintoloitsija Sami Lappalainen. Miikka Varila / Yle

Palaute pöytien lainaamismahdollisuudesta on ollut hyvää.

– Eletään ahdistavia ja ahtaita aikoja. Kun valo ja vapauden tunne lisääntyvät, ihmiset ovat todella iloisia. On kivaa, että kauppa käy, mutta kyllä palaute lämmittää myös todella paljon, Sami Lappalainen sanoo.

Rikosilmoitus lainapöydistä

Säiden lämmetessä Hämeenpuisto on herännyt eloon, ja osa puiston kevätilmettä ovat juuri piknik-pöytäseurueet. Gastropub Tuulensuun asiakkaiden lisäksi myös lähitalojen asukkaat ovat toisinaan kantaneet puistoon tuoleja, joilla nauttivat eväitä ystävän kanssa.

– Hämeenpuistoa on koitettu elävöittää vuosikausia, ja nyt se on tapahtunut vähän vahingossa, Sami Lappalainen pohtii.

Ravintoloitsijan silmää näky miellyttää, mutta kaikki eivät ole suhtautuneet terassinkorvikkeisiin yhtä myötämielisesti. Tuulensuun lainapöytätoiminnasta tehtiin keväällä jopa rikosilmoitus.

– Poliisi soitti. Saatuaan selvitykseni asiasta virkavalta totesi, ettei tässä ole mitään väärää. Asia tarkistettiin vielä syyttäjältäkin.

Jos ihminen sateessa pyytää sateenvarjoa lainaksi, minä lainaan. Jos hän haluaa mennä piknikille ja istua maan sijasta tuolille, miksi en lainaisi tuolia? Sami Lappalainen

Sami Lappalainen luonnehtii ravintolaansa vallitsevassa tilanteessa lähinnä kaupaksi.

– Jos ihminen menee hakemaan kaupasta ruokaa ja juomaa ja nauttii ne piknikillä puistossa, kaikki on ok. Meillä on samat vähittäismyyntiluvat kuin kaupoilla, joten tilanne ei eroa siitä mitenkään.

Mitä ulkokalusteiden lainaamiseen tulee, Lappalaisen mielestä ongelma on keksitty.

– Jos ihminen sateessa pyytää sateenvarjoa lainaksi, minä lainaan. Jos hän haluaa mennä piknikille ja istua maan sijasta tuolille, miksi en lainaisi tuolia?

Puiston siisteydestä tai mahdollisesta meluhaitasta huolehtivia Lappalainen rauhoittelee muistuttamalla, että ruokaa ja juomaa myydään tällä hetkellä vain iltayhdeksään saakka. Henkilökunta myös tarkistaa päivän päätteeksi puiston siisteyden, vaikka asiakkaita onkin ohjeistettu siivoamaan jälkensä.

Lämpiminä päivinä Tuulensuun tuolipinot hupenevat jo lounasaikaan. Miikka Varila / Yle

After workeille kesää odotellessa

Tulevaa kesäkautta ravintoloitsija Lappalainen ei vielä uskalla ajatella. Ravintola-ala roikkuu hänen mukaansa löysässä hirressä, koska tarkkoja päätöksiä tulevista rajoituksista ei ole vielä tehty.

– Toivotaan tietysti hyviä säitä ja että päästäisiin hommiin. Ihmiset varmasti mieltävät, että ulkona on turvallisempaa tavata toisia. Hinku päästä ravintolaan olisi kova.

Hinku vahvistetaan Hämeenpuistosta. Lainakalusteilla istuu mieskaksikko lasit käsissään. Työkaverukset Tuomas Tingander ja Teemu Kangas lähtivät heti asiasta kuultuaan testaamaan ihmeellistä mahdollisuutta nauttia olut puistossa tuoleilla istuen. Heidän ohikulkumatkalla ollut kollegansa Samuli Äärinen katselee tee se itse -terassia vierestä.

Tamperelaiset Tuomas Tingander, Teemu Kangas ja Samuli Äärinen ovat työkavereita. Tingander ja Kangas istuivat perjantaina after workeilla kun Äärinen kulki ohi ja jäi jutulle. Miikka Varila / Yle

Tingander kertoo kuullensa Tuulensuun järjestelystä ja innostuneensa niin, että alkoi välittömästi haalia after work -porukkaa kasaan.

– Ei tarvinnut paljoa suostutella. Asunkin tässä sadan metrin päässä, Teemu Kangas sanoo.

Koleasti puistokäytävää pyyhkivä viima pitää huolen siitä, ettei puiden alle ole tunkua. Kellokin on haastatteluhetkellä vielä vähän ja suurin osa asiakkaista vasta tulossa.

– Toistaiseksi on vähän hiljaista, mutta eilen oli aivan täyttä kun kävelin ohitse. Tämä on kiva tapa tukea paikallisia yrittäjiä, Tuomas Tingander sanoo.

Tingander antaa terassisimulaatiolle arvosanaksi 8,5. Kylmyys verottaa pisteitä, mutta kollega Samuli Äärinen on kelistä huolimatta hövelimmällä tuulella.

– Tämä on tosi siisti juttu, kun on vähän erilainen tilanne. Kyllä tämä ysin saa minulta. Erilaiset tilanteet ovat aina hyvästä.

