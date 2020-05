Video: Meksikossa järjestettiin koronaviruksen takia "autohautajaiset"

Hautajaisvieraat ajoivat jonossa autoilla arkun luo, jossa he esittivät osanottonsa vainajan omaisille.

Meksikossa Ciudad Juarezin kaupungissa järjestettiin koronaviruspandemian takia erilaiset hautajaiset.

Hautajaisvieraat ajoivat jonossa autoilla arkun luo, jossa he esittivät osanottonsa vainajan omaisille. Näin menettelemällä ehkäistiin koronaviruksen leviämistä.

Autohautajaiset järjestettiin viranomaisten luvalla hautausmaan vieressä. Arkku oli katoksen alla ja vieraat pysähtyivät vuorollaan arkun ja sen vieressä seisoneiden omaisten luo.

Vainaja oli 51-vuotiaana koronavirukseen kuollut terveydenhuollon työntekijä Sergio Bretado Rodríguez. Hän kuljetti ambulanssilla koronavirukseen sairastuneita.

Vainajan veli Felix Bretado piti hautajaisratkaisua vallitsevassa tilanteessa hyvänä.

– Minusta on hyvä, että saimme mahdollisuuden olla edes muutaman minuutin ajan hänen arkkunsa vierellä. On myös tärkeää välttää tartuntoja niin, että ihmisillä on mahdollisuus sanoa hyvästit rakkailleen, Felix Bretado sanoi Reutersille.

Lähteet: Reuters