Tällä kertaa korona haastaa sote-uudistuksen: suuret kaupungit haluavat sen jäihin, mutta suurin osa pienemmistä kunnista on eri mieltä

Valtakunnallinen sote-uudistus on pitkittynyt tai kaatunut kerta toisensa jälkeen.

Valtakunnallinen sote-uudistus on pitkittynyt tai kaatunut kerta toisensa jälkeen. Juha Heikanen / Yle

Näkemykset sosiaali- ja terveyspalvelujen uudistuksen eteenpäin viemisestä jakautuvat jyrkästi kahtia suurimpien kaupunkien ja muiden kuntien välillä.

Kuntaliiton kyselyyn vastanneista (siirryt toiseen palveluun) kunnista kaksi kolmasosaa oli sitä mieltä, että uudistusta tulisi viedä eteenpäin suunnitellussa aikataulussa tai jopa nopeammin. Puolestaan suurimmat kaupungit, etujoukoissa jo aiemmin sote-uudistusta voimakkaasti kritisoinut Helsingin pormestari Jan Vapaavuori (kok.), esittävät selkeän aikalisän ottamista uudistuksen valmistelussa.

Penseimmin sote-uudistukseen suhtaudutaan yli sadan tuhannen asukkaan paikkakunnilla. Näissä yhdeksässä kaupungissa, eli Helsingissä, Espoossa, Tampereella, Vantaalla, Oulussa, Turussa, Jyväskylässä, Lahdessa ja Kuopiossa, asuu yhteensä 2,2 miljoonaa suomalaista.

Uudellamaalla sijaitsevan Lapinjärven kunnanjohtaja ja Suomen pienten kuntien verkoston puheenjohtaja Tiina Heikka muistuttaa, että suurin osa suomalaisista asuu kuitenkin muualla kuin näissä suurissa kaupungeissa.

Heikan mielestä sote-uudistuksen valmistelua ei pitäisi ainakaan lykätä.

– Sote-palvelut on järjestettävä laadukkaasti ja kustannustehokkaasti kaikille, Heikka lataa.

Kuntaliiton kyselyyn vastasi 163 kuntaa, joissa asuu yhteensä 4,3 miljoonaa asukasta eli 78 prosenttia Suomen väestöstä. Suomessa on 310 kuntaa.

Vapaavuori: olisi viisautta ottaa kunnon aikalisä

Kim Minkkinen kertoo olevansa huolissaan Uudellamaalla sijaitsevan Lapinjärven sote-palvelujen säilymisestä. Matti Myller / Yle

Uudellamaalla sijaitsevassa Lapinjärven kunnassa asuva Kim Minkkinen kertoo seuranneensa sote-uudistusta koskevaa keskustelua ja olevansa huolissaan pienen kunnan paikallisten palvelujen säilymisestä.

– En vielä tarkkaan tunne uudistuksen mahdollisia vaikutuksia, joten on vaikea täsmällisesti kommentoida. Olen huolissani, jos palvelut täältä Lapinjärveltä lähtevät. Jos niitä ei täältä saa, joudumme menemään Loviisaan tai Porvooseen.

Suuret kaupungit vaativat sote-valmistelun keskeyttämistä, koska ne katsovat kuntatalouteen ankarasti iskeneen koronakriisin rapauttaneen sote-uudistuksen pohjana olevat rahoituslaskelmat.

Helsingin pormestarin Jan Vapaavuoren mielestä olisi suorastaan omituista, jos valtavan kriisin keskellä vietäisiin läpi mittavaa järjestelmäuudistusta.

– Ehkä kaikkein haastavin kohta on järjestelmän rahoittaminen ja rahoitusjärjestelmien luominen. Tässä suhteessa kaikki palikat ovat niin liikkeessä, ettei ole mitään lukuja, joihin voisi tarrata sote-uudistuksen rahoitusratkaisua.

– Olisi viisautta ottaa kunnon aikalisä tässä uudistuksessa, Vapaavuori jatkaa.

Oulun kaupunginjohtaja: aikalisä ei merkitse kehittämisen jarruttamista

Myös Oulun kaupunginjohtaja Päivi Laajala perää sote-uudistuksen valmisteluun aikalisää.

Laajalan mukaan ensin pitää katsoa, miten kunnat selviävät koronakriisistä ja vasta tämän jälkeen edetä suurissa järjestelmäuudistuksissa.

Laajala korostaa, että sote-valmistelun aikalisä ei Oulussa merkitse toimintojen kehittämisen jarruttamista.

– Teemme jatkuvasti hanketyötä, joka kehittää palvelujemme prosesseja sote-uudistuksen suuntaan.

Laajalan mukaan kehittämistyötä tehdään ministeriön myöntämällä hankerahoituksella.

– Kehittämistyön keskiössä pitää olla asiakas eikä hallinto, Laajala sanoo.

Laajala tuskailee, että kunnissa ollaan yhä varsin epätietoisia tulevasta rahoitusmallista.

– Oli kyse pienestä tai suuresta kunnasta, niin vaikutus kuntaan voi olla dramaattinen.

Suomen pienten kuntien verkoston puheenjohtajana toimiva Lapinjärven kunnanjohtaja Tiina Heikka puolestaan sanoo, että katkonainen hankerahoitus ei ole kestävä tapa kehittää kunnan sote-palveluja.

– Monissa pienissä kunnissa erillisten hankkeiden läpivienti ei välttämättä ole mahdollista.

Lapinjärven kunnanjohtaja: Pitäisi pohtia uudistuksen nopeuttamista

Lapinjärven kunnanjohtaja Tiina Heikka on suurten kaupunkien kanssa samaa mieltä siitä, että koronakriisi ei ainakaan helpota kuntien tulevaisuuden suunnittelua. Heikka sanoo kuitenkin olevansa tuskastunut jatkuvaan soutamiseen ja huopaamiseen sote-uudistuksen kanssa.

Pienissä ja talousahdingossa olevissa kunnissa toivotaan nopeita ratkaisuja kunnan palvelujen turvaamiseksi. Heikan mukaan uudistuksen pitkittyminen on jo nyt ajanut tilanteeseen, jossa kunnat eivät kehitä toimintojaan palvelujen turvaamiseksi.

– Näin ollen palvelun tarjontaa tehostavia innovaatioitakaan ei saada käyttöön.

Heikan mielestä sote-uudistuksen valmistelua ei pitäisi ainakaan lykätä.

– Mielestäni sote-uudistusta ei pitäisi lykätä. Uudistusta on odoteltu ja tuumailtu riittävästi ja pitäisi viimein edetä uudistuksen kanssa. Varmasti on syytä pohtia sitäkin, että uudistuksen valmistelua jopa nopeutetaan, koska kuntien taloustilanne on kestämätön.

Valtakunnallinen sote-uudistus on pitkittynyt tai kaatunut kerta toisensa jälkeen. Tällä kertaa sote-pakkaa sekoittaa suurimpien kaupunkien vaatimus valmistelun lykkäämisestä.

Lapinjärven kunnanjohtaja Tiina Heikka sanoo suurten kaupunkien katsovan tilannetta eri kulmasta kuin pienten kuntien.

– Isoilla kaupungeilla on ehkä lähtökohtaisesti hieman parempi taloustilanne ja ne pystyvät itse tehokkaasti hoitamaan näitä palveluja, joten ymmärrän tämän tilanteen.

Finanssineuvos: uudistuksen valmistelua ei tarvitse lykätä

Suurimpien kaupunkien vaatimaa aikalisää perustellaan myös hank­keen laa­juu­del­la ja po­liit­tis­ten päät­tä­jien suu­rel­la vas­tuul­la. Sote-uudis­tuk­ses­sa ratkaistaan­ kaik­kien suo­ma­lais­ten elä­mää kos­ket­ta­va ja kan­san­ta­lou­del­li­ses­ti mer­kit­tä­vä ko­ko­nai­suus. Sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestäminen siirretään uudistuksen myötä kunnilta maakunnille.

Nykyisen Uudenmaan maakunnan alueelle on esitetty muusta maasta poikkeavaa sote-uudistuksen erillisratkaisua.

Maakuntien rahoitus perustuu pääosin valtion rahoitukseen. Sote-uudistuksen rahoitusta valmistelevassa valtiovarainministeriössä koronakriisiä ei nähdä ongelmana, jonka vuoksi soten valmistelu pitäisi pysäyttää.

Finanssineuvos Markku Nissisen mukaan koko sote-uudistuksen rahoitusjärjestelmän vaikutukset maakuntiin ja yksittäisiin kuntiin määritellään vasta vuoden 2022 tasolla.

Näin ollen Nissinen ei näe koronakriisiä sellaisena ongelmana, jonka vuoksi valmistelua pitäisi lykätä.

– Sote-kustannusten kasvun jatkuessa on tärkeää löytää ratkaisu, jolla palvelut turvataan eri puolilla maata.

– Kunnista maakuntien rahoitukseen siirtyviä kustannuksia ja tuloja tullaan tarkastelemaan useaan otteeseen ennen uudistuksen voimaantuloa, jolloin käytössä olevat laskelmat tarkentuvat nykyisestä.

Voit keskustella aiheesta 19.5. kello 23:een saakka.

Lue myös:

Sote taas ministerien pöydällä: Hyppää tästä kärryille missä mennään

Ministeriö jyrkkänä: Vain Uudellemaalle pohditaan sote-vapauksia – Turku ja Tampere eivät luovuta: Alueellisia tarpeita on muuallakin

Pysyykö sote-kone tällä kertaa ilmassa? Jälleen pöydässä on ehdotus, jonka perustuslaillisuutta ei tiedetä

Viisi syytä siihen, miksi sote-suunnitelma karahti kiville – tutkijat tiivistivät teesinsä, miten kiertää tulevien uudistusten karikot