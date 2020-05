Mökki on nyt kapakka, pakopaikka ja turvasatama – vuokramökkien kysyntä nousi pilviin ja nuoretkin haluavat mökeille

Sari Tuomaalan koti Pielisen rannalla muuttuu vuokramökiksi heti kun opettajan kesäloma alkaa. Tuomaala teki toimivan ratkaisun, kun osti talvikodikseen kesämökkimäisen asunnon Nurmeksesta.

Kun opettaja lähtee toiseen kotiinsa Leppävirralle, hän vuokraa Nurmeksen kotinsa kesäasuntoa vailla oleville. Tuomaala on huomannut, että koronatilanne on lisännyt kyselyjä asuntoa kohtaan.

–Moni ei saa, eikä voi mennä sukulaisten nurkkiin kesälomilla, niinkuin ennen. Toisaalta eläkeläiset kaipaavat pakopaikkaa ja vaihtelua eristyksessä olemiseen.

Tuomaala ottaa koronan vakavasti, mutta aikoo matkustella kotimaassa lomallaan.

–Lomailen syrjäisissä ja pienissä kohteissa, joissa ei tarvitse olla paljon kontakteissa ihmisiin.

Asuntoaan vuokratessaan Tuomaala aikoo tehostaa siivousta aina ennen uusien mökkiläisten tuloa.

–Uskon että täällä on vähemmän vaaraa saada korona kuin majoituspaikoissa, joissa altistuu monille kontakteille.

Nuoret mökkeilevät taas

Myös nuoret ovat löytäneet vuokramökit.

–Alle 30-vuotiaiden kaveriporukat haluavat viikonlopuksi viettämään aikaa keskenään ja kun ajanviettopaikkoja ei oikein ole, vuokrataan mökki, kertoo Nettimökki.comin myynnistä vastaava Sebastian Lagerlöf.

Nettimökki kuuluu Otavan omistamaan ryppääseen, joka ylläpitää myös mm. Netti-alkuisia vene-, karavaani- ja moto-alustoja. Myös muilla sivuilla liikenne on vilkastunut, mutta mökkihaku on omaa luokkaansa. Nettimökin sivuilla haut ovat lisääntyneet 111% vuoden takaiseen verrattuna.

Saman kasvun vahvistaa Schibsted Media Groupin omistamasta Tori.fi:sta markkinointipäällikkö Laura Kuusela.

–Noin 100 000 suomalaista etsii vuokramökkiä joka viikko. Yleensä kysyntäpiikki tulee vasta kesäkuun alussa, sanoo Kuusela.

Kysynnän kasvu nosti hintoja

Mökin viikkovuokra on Nettimökissä keskimäärin 800 euroa, mikä on viimevuotiseen verrattuna noin 13% korkeampi.

Hintaa ei määritä niinkään sijainti, vaan mökin varustelutaso. Vaikka kevään Uudenmaan liikkumisrajoitusten aikaan kysyntä kohdistui Uudenmaan sisälle, pidempien kesälomien aikana monet ovat valmiita ajamaan mökille pitkänkin matkan päähän.

Yksityisten vuokramökkien kysyntää lisää se, että hotellit ja muut majoitusliikkeet ovat monin paikoin kiinni.

Mökkiä etsitään viimevuotista aiemmin

Tori.fi:sta löytyy täällä hetkellä yli 6500 mökki- tai loma-asuntoilmoitusta.

Erityisesti yksityishenkilöiden tekemien vuokrataan-ilmoitusten määrä on räjähtänyt. Niitä on yli puolet enemmän kuin viime vuonna. Ilmoitusten katselumääräkin on kaksinkertaistunut vuodentakaiseen verrattuna. Kesäloma on jo nyt suomalaisten mielessä.

–Yleensä selailun piikki on ollut kesäkuun alussa, mutta tänä vuonna toukokuussa on selailtu nyt jo enemmän kuin vuosi sitten huippuaikaan, analysoi markkinointipäällikkö Laura Kuusela Tori.fi:stä.

Tori.fi:n “Mökit ja loma-asunnot”-kategorian suosituimmat hakusanat kertovat osaltaan mihin suomalaiset mökille haluavat. Eniten paikkakuntahakuja on tehty sanoilla ‘Kuusamo’, ‘Savonlinna’, ‘Mikkeli’, ‘Lieksa’, ‘Rovaniemi’, ‘Kuopio’, ‘Kitee’ ja ‘Inari’.

Nettimökin Sebastian Lagerlöf ei usko, että suomalaiset sankoin joukoin lähtevät nyt vuokraamaan omaa mökkiään, vaikka lisätuloja voisi näin saada.

–Omille mökeille halutaan juuri nyt. Moni on jo nyt viettänyt mökillään tänä vuonna aikaa enemmän kuin vuosiin. Bisneksen hyvyyskin on suhteellinen juttu.

Kaikenlaisille mökeille on nyt kysyntää. Joku haluaa mökkeillä urheilukenttien tai veneilymahdollisuuksien lähellä, toinen taas erämaan rauhassa. Tori:fissä näkyy myös se, että vuokrakysyntää olisi myös kuivan maan paikoille ja siirtolapuutarhamökeille.

