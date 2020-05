Ruotsin radio: Rikolliset ottavat haltuunsa vaikeuksiin joutuneita ravintoloita

Viranomaisilla on keinoja huomata, mitkä ravintolat harrastavat rahanpesua.

Järjestäytynyt rikollisuus on alkanut hyödyntää koronaepidemian takia vaikeuksiin joutuneita ravintoloita, kertoo Ruotsin radio SR (siirryt toiseen palveluun).

Vaikka Ruotsissa ravintolat ovatkin saaneet pitää ovensa auki, monien ravintoloiden asiakasmäärät ovat laskeneet ja yrittäjät joutuneet vaikeuksiin. Jos yritys ei saa apua viranomaisilta tai esimerkiksi pankilta, rikolliset saattavat käyttää tilannetta hyväkseen ja tulla tarjoamaan omia palveluksiaan, kertoo Tukholman kaupungin sosiaalineuvos Jan Jönsson SR:lle.

Tukholmassa on tutkinnassa tapauksia, joissa järjestäytyneeseen rikollisuuteen liittyvät henkilöt ovat ottaneet haltuunsa talousvaikeuksiin joutuneita ravintoloita, kertoo Tukholman kaupungin lupayksikön päällikkö Carina Cutlip.

Ravintoloita voidaan käyttää esimerkiksi rahanpesuun. Poliisilla on kuitenkin keinoja paljastaa rikollinen toiminta. Yksi keino on tarkkailla ravintoloita, joiden anniskelulupa on peruttu. Ilman anniskelulupaa toimivan ravintolan toiminta ei useinkaan voi olla kannattavaa, sanoo Carina Cutlip.

– Pyydämme tietoja [omistajista] verovirastolta. Katsomme, missä yhtiöissä he toimivat. Katsomme yhtiön historiaa. Katsomme sen saamia tuomioita. Kokoamme palapeliä, joka paljastaa, jos henkilölle ei voida myöntää anniskelulupaa.

Ravintoloiden käyttö rikolliseen toimintaan ei ole ennennäkemätöntä, mutta riski sen yleistymiseen kasvaa, kun koko ravintola-ala on vaikeuksissa.