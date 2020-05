Tutkija: Marinin ja Orpon Twitter-vääntö viestii politiikan paluusta normaaliin – "Tästä tulee mieleen Tampereen ratikkakeskustelu"

Pääministeri Sanna Marin (sd.) ja kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo (kok.) kävivät lauantaina tiukkasanaisen Twitter-keskustelun hallituksen toimista koronakriisin hoitamisessa.

Sosiaalisessa mediassa näkee harvoin vastaavan tason debattia. Marin tarttui Orpon kommentteihin kokoomuksen lauantaisessa puoluevaltuuston etäkokouksessa.

Marin syytti Orpoa muun muassa siitä, että tämä tekee oppositiopolitiikkaa valheellisilla väittämillä.

Helsingin yliopiston tutkijatohtorin Sanna-Maaria Laaksosen mukaan Twitterin rooli "eliittimediana" on korostunut nykyisessä poliittisessa keskustelussa.

– Voisi kuvitella, että tällainen keskustelu käytäisiin eduskunnan käytävillä tai jossain aivan muualla kuin julkisuudessa, mutta mielestäni on luonteva jatkumo, että nyt se käydäänkin Twitterissä, Laaksonen sanoo.

Hän muistuttaa, että huippupoliitikolle sosiaalinen media tarjoaa nopean väylän päästä myös perinteisen median uutiseksi.

– Kyllä kuka tahansa poliitikko tietää, että tämmöinen asia kannattaa laittaa Twitteriin, koska toimittajat poimivat näitä aika vauhdilla, Laaksonen toteaa.

Tuukka Lehtiniemi

Toi mieleen Tampereen ratikkakeskustelun

Marinin näkökulmasta Orpon kommentteihin tarttumisen voisi tulkita eräänlaisena kurinpalautuksena tai ainakin tiukkasävyisenä vastalauseena.

Laaksonen muistuttaa neljän vuoden takaisesta istunnosta Tampereen kaupunginvaltuustossa, joka toi tuolloin valtuuston puheenjohtajana toimineelle Marinille julkisuutta.

Nuijan varressa tuleva pääministeri piti valtuuston soraäänet tiukasti ruodussa nelituntiseksi venyneessä valtuustoistunnossa, jossa käsiteltiin Tampereen raitiotietä.

– Tästä tulee vähän mieleen sellainen Tampereen ratikka -Marin. Huomaa, että aloin heti ajatella sitä Youtube-videota, Laaksonen sanoo.

– Tällaista keskustelun käyntiä on nähty häneltä aiemminkin. Ehkä tämä osoittaa, että hän hallitsee tämänkin lajin.

Merkkejä paluusta normaaliin

Laaksonen on tutkinut Twitterissä käytyjä poliittisia keskusteluja eduskuntavaalien yhteydessä. Hän muistuttaa, että vaikka Marinin ja Orpon sananvaihdossa on julkisen debatin elementtejä, mikään avoimen demokratian alusta Twitter ei ole.

– Ylipäänsä näkyy, että aika vähän on sellaista keskustelua, jossa poliitikko tulee vastaamaan, jos kansalainen kysyy. Että syntyisi keskustelu, jossa kansalaiset ovat mukana, hän toteaa.

Koronakriisin akuutissa vaiheessa rajoituksista ja tautitilanteesta debatoitiin huomattavan rauhallisesti. Laaksonen näkee, että Marinin ja Orpon keskustelussa on nähtävissä merkkejä paluusta normaalimpaan poliittiseen keskusteluun.

– Suurin uhka on väistynyt ja on taas tilaa etsiä taas poliittista keskustelua. Varmaan on vähän lieka lauennut.

