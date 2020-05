New Yorkissa uusia koronatartuntoja todetaan enimmäkseen kodistaan poistuneilla ihmisillä

/All Over Press

Arkistokuva. Andrew Cuomo pitämässä päivittäistä tilannekatsausta koronavirustilanteesta. /All Over Press

New Yorkissa uusia koronatartuntoja on todettu enimmäkseen ihmisillä, jotka ovat lähteneet kodistaan kaupungille, pormestari Andrew Cuomo sanoi lauantaina päivittäisessä tilannekatsauksessaan.

Cuomo pohtii, että ostoksille, liikkumaan tai ystäviä tapaamaan lähteneet ihmiset ovat saaneet tartunnan kaupungilla ja vieneet taudin mukanaan kotiin.

Tilastojen mukaan New Yorkin päivittäiset tartuntaluvut ovat vaihdelleet noin 2 100 ja 2 500 välillä. Lauantaina uusia tartunnan saaneita vahvistettiin olevan 2 419.

Cuomo arveli aikaisemmin, että uudet tartunnat olisivat ilmenneet välttämättömiä töitä tekevien keskuudessa.

– Olin väärässä, välttämättömiä töitä tekevien tartuntaluvut ovat keskimääräistä pienemmät. Uusia tartuntoja on todettu kotona pysyttelevillä, jotka eivät työskentele tällä hetkellä, Cuomo toteaa.

Yhdysvaltojen lähes 80 000 koronauhrista yli kolmasosa on kirjattu New Yorkin osavaltiossa, uutistoimisto Reutersin laskelmien mukaan. New York City on ollut epidemian keskiössä, mutta osavaltion maaseutualue on selvinnyt vähemmällä.

Aiheesta lisää:

Kaunis kevätsää sai New Yorkin asukkaat rikkomaan koronasääntöjä

Koronaviruksen uhreja haudataan joukkohautoihin New Yorkissa

Lähteet: Reuters