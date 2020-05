Ravit aloittavat urheilukilpailut koronatauon jälkeen – Ohjastaja-valmentaja Harri Koivunen: "Tämä on meille näytön paikka"

Harri Koivusen tallilla treeniä on ajettu ahkerasti. Hevoset on pidetty koko ajan siinä kunnossa, että viikon-parin sisällä voi lähteä kilpailemaan.

Harri Koivusen tallilla treeniä on ajettu ahkerasti. Hevoset on pidetty koko ajan siinä kunnossa, että viikon-parin sisällä voi lähteä kilpailemaan.

– Ai, ai, tätä on odotettu, myhäilee raviohjastaja ja -valmentaja Harri Koivunen.

Samat ovat mietteet monella muullakin tallilla, kun ravit tänään alkavat kahden kuukauden tauon jälkeen.

– Kyllähän tämä kivalta tuntuu. Heti on aamulla mukavampi laittaa hevosia valjaisiin, sanoo porilainen ravivalmentaja Jouni Miettinen.

Varsinainen päivittäinen ravikilpailutoiminta käynnistyy 1. kesäkuuta yhdessä muiden urheilukilpailujen kanssa. Suomen Hippoksella on kuitenkin maa- ja metsätalousministeriön ohjeistuksella lupa järjestää toukokuussa kuudet poikkeusoloihin valmistelevat ravikilpailut.

Ravit alkavat Joensuusta ja tällä viikolla kilpaillaan myös Lahdessa ja Helsingissä. Ensi viikolla on Jyväskylän, Seinäjoen ja Turun vuoro. Näissä kilpailuissa noudatetaan erityisen tiukkoja rajoituksia. Yleisöä ei paikalle päästetä.

Tärkein ohje on, että jokaisen raveihin tulevan on noudatettava terveysviranomaisten antamia hygieniaa koskevia ohjeita. Raveihin ei mennä sairaana ja riskiryhmiin kuuluvien suositellaan välttävän saapumista raviradalle. Hygieniasta huolehditaan tehostetusti ja turvaväleistä pidetään kiinni.

Kokoontumisrajoitusten noudattamiseksi ravilähtöjen osallistujamäärä on rajattu kymmeneen. Ravirata huolehtii, ettei kokoontumisrajoituksia rikota muuallakaan ravien aikana. Se vaatii hieman erikoisjärjestelyjä.

– Pitää miettiä, miten kaikki toiminnot järjestetään niin, ettei tule turhia ruuhkia ja kokoontumisia, mutta kuitenkin niin, että normaali harjoittelu- ja kilpailutoiminta onnistuu, sanoo Turun Metsämäen raviradan toimitusjohtaja Eeva Karvonen.

Pitkä ravitauko on poikkeuksellinen

Kahden kuukauden ravitauko on ollut poikkeuksellinen. Normaalisti Suomessa ravataan lähes jokaisena vuoden päivänä, usein enemmän kuin yhdet ravit päivässä. Tauon aikana peruttiin lähes sadat ravit.

Se on ollut kova kolaus ammatikseen ohjastaville ja hevosia valmentaville, mutta myös koko hevosalalle.

– Ravit ovat koko hevostalouden sydän. Ympärillä pyörii kasvatustoimintaa, tehdään hevosten rehuja ja muuta, mutta kaikki lähtee ravikilpailuista. Mikäli ne pysähtyvät, hiljalleen pysähtyy kaikki muukin, Harri Koivunen sanoo.

Hänen tallissaan tauko on lisännyt hevosten vaihtuvuutta. Osa hevosenomistajista on ottanut hevosiaan pois valmennuksesta, kun kilpailemaan ei ole päässyt. Hevosia on myös viety valmennukseen Ruotsiin, sillä siellä ravikilpailuja on koko ajan ajettu.

– Normaalisti tässä ajassa voi lähteä yksi tai kaksi hevosta, nyt lähti 11. Ruotsi on sotkenut paljon ravialan tilannetta. Kun ravit ovat siellä pyörineet, on tullut aika erikoinen asetelma, Koivunen sanoo.

Jouni Miettisen mielestä yksi ikävimmistä asioista on ollut se, ettei ole tiennyt miten pitkään tauko kestää. Jere Sanaksenaho / Yle

Porissa hevosia valmentavan Jouni Miettisen tilanne on hieman erilainen kuin Koivusen, sillä iso osa hänen valmennettavistaan on ainakin osittain hänen omassa omistuksessaan. Se on pitänyt hevoset tallissa, mutta romahduttanut tulot.

– Hevoset normaalisti vähän elättävät itseään. Hyvänä aikana olisi voinut tulla parissa kuukaudessa 20 000 euroa palkintorahoja, mutta nyt ei ole tullut latiakaan.

Palkintorahojen jakamatta jääminen on ollut iso asia hevosenomistajille. Normaaleissa iltaraveissa jaetaan palkintorahoja tavallisesti kaikkiaan noin 20 000–30 000 euroa, lauantain T65-raveissa helposti kymmeniä tuhansia. Jakamatta jäänyt kokonaissumma parilta kuukaudelta on ollut siis huima.

Tauko tarkoittaa myös raviradoille isoja tappioita. Turun Metsämäen raviradalta raveja peruttiin kuudet.

– Siinä puhutaan merkittävistä taloudellisista asioista raviradalle, toimitusjohtaja Eeva Karvonen sanoo.

Metsämäen raviradan toimitusjohtaja Eeva Karvonen kertoo, että raviradan väkeä on jouduttu lomauttamaan. Toisaalta vaikutukset ovat isot myös alueen hevosenomistajille, kun ajamatta jääneiden ravien palkinnot on jäänyt jakamatta. Paula Collin / Yle

Myös suurkilpailuja on jouduttu siirtämään tai jopa perumaan. Iso merkitys on muun muassa Kuninkuusravien jäämisellä väliin. Kerta on ensimmäinen sotien jälkeen ja se harmittaa etenkin suomenhevosihmisiä.

Jouni Miettinen suhtautuu asiaan maltillisesti, vaikka takuulla harmittaa. Hän nostaa vertailukohdaksi Ruotsin Elitloppet -suurkilpailun, joka ravataan ilman yleisöä.

– Se tuntuu ihmeelliseltä, mutta meillä on erilaisia näkökantoja. Ei se mieltä ylennä, kun tässä on koko talvi treenattu Kunkkareita varten ja laiteltu hevosia kuntoon, mutta on tässä muistakin asioista selvitty.

Koko kevät treenattu, mutta kunto silti arvoitus

Vielä viime viikolla ravien aloitus uhkasi peruuntua kokonaan, kun poliisi teki selvityspyynnön ravien aloittamisesta. Lopulta kyse oli väärinkäsityksestä, ja ravit pääsevät alkamaan.

Avausviikon raveihin olisi ollut tulijoita paljon enemmän kuin pystyttiin ottamaan. Jokaisista raveista karsiutui kymmeniä hevosia.

Ravien aloittaminen vähitellen kerää kuitenkin kiitosta valmentajilta.

– Tämä on hyvä ja harkittu tyyli. Hippoksesta on tullut tiukat ohjeet, miten käyttäydytään ja ollaan vastuullisesti. Tämä on meille näytön paikka, Harri Koivunen kommentoi.

Hevosia on treenattu tauon aikana ahkerasti, ja ne on koitettu pitää koko ajan siinä kunnossa, että ne olisivat viikossa tai parissa valmiita starttiin. Kunto on kuitenkin kysymysmerkki.

– Kova jännitys on, että miten nämä kilpailevat. Hevoset olivat tosi hyvässä kunnossa talvella, mutta ei ole yksinkertaista pitää virettä, kun yhtäkkiä kilpailurytmi pysähtyy kokonaan, Koivunen sanoo.

Porilainen Jouni Miettinen on pessimistisempi.

– Eivät nämä ole kummoisessakaan kunnossa. Voi mennä kuukausi ennen kuin päästään parhaaseen vireeseen ja löydetään kilpailurytmi.

