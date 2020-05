Toimittajalta: Suomen koronatilanne maailman huippua – Lopettakaa vänkääminen, Orpo ja Marin!

Suomalaiset heräsivät tänä aamuna poikkeusolojen yhdeksänteen sunnuntaihin. Nyt on jo hyvin opittu, että tekemisen vaihtoehdot ovat rajalliset. Ollaan omalla joukolla joko kotona, pihalla tai vaikka mökillä. Kotona asuvat yli seitsemänkymppiset tapaavat tänäänkin enimmäkseen vain puolisoaan tai ulkona muutaman metrin päästä muutaman sanan verran naapuriaan. Tämä on tämän kevään normaali.

Kaikilla ei vielä ole tuttavapiirissä koronaan sairastunutta, mutta monilla jo on. Perusterveen työkaverin sairausloma kesti kuusi viikkoa, joista neljä päivää sairaalassa.

Korona ei ole kiva peli, ja sen suomalaiset ovat sisäistäneet erittäin hyvin. Hallituksen kielloista ja suosituksista ei ole pahasti lipsuttu taudin pahimmin kiusaamalla Uudellamaalla eikä edes maakunnissa, missä tartuntoja ei ilmene edes joka viikko. Suomen tautitilanne on maailman mittakaavassakin huippuluokkaa.

Siksi kokoomusjohtaja Petteri Orpon ja pääministeri Sanna Marinin (sd.) eilinen kinaaminen tuntui niin turhanpäiväiseltä, että tekee mieli sanoa, että lopettakaa, please! Meillä tavallisilla suomalaisilla on tässä arjessa jo ihan tarpeeksi säätämistä, ei tähän mitään poliittisia näennäisriitoja enää kaivata.

Ymmärrän oppositiossa istuvan kokoomusjohtaja Orpon tuskan. Pitäisi profiloitua, vaikkei puolueessa ole vuoden takaista oppositioon joutumista vieläkään hyväksytty. Pitäisi esittää vaihtoehtoja, mutta kädet ovat sidotut, sillä poikkeusoloihin siirtyminen oli myös opposition tahto.

Jos kokoomus yhä hyväksyy koronantoimien suuren linjan, niin isoista asioista on vaikea löytää morkattavaa. Jos kokoomus taas haluaa ainoana eduskuntapuolueena irtautua Suomen koronalinjasta, niin silloin se pitää sanoa suoraan eikä vaatimalla maskipakkoa joukkoliikenteeseen ja marketteihin.

Vielä tämän kuun alussa Orpo vaati MTV:n Viiden jälkeen ohjelmassa (siirryt toiseen palveluun), että hallituksen on avattava yhteiskunta nopeammin normaaliin. Nyt hallitus hybridistrategiansa mukaan avaa rajoituksia, mutta se on Orpon mielestä "hyppyri tuntemattomaan". Vertaus on sikälikin huono, että kaikki, mikä koronaan liittyy on yhä pitkälti hyppy tuntemattomaan. Sen tutkijat nöyrästi tunnustavat, mutta poliitikoille se näyttää olevan vaikeaa.

Miksei pääministeri Marin sitten jättänyt omaan arvoonsa Orpon puheita omilleen eli kokoomuksen puoluevaltuustolle? Sitä en suoraan sanottuna ymmärrä. Löydän kaksi selitystä, joista kumpikaan ei ole pääministerin kannalta hyvä.

Ehkä Marin neljällä tiukkasanaisella twiiitillään halusi vain panna kokoomuksen lietsoman keskustelun poikki. Mutta paikka ja syyte "oppositionpolitiikan tekemisestä valheelisilla väittämillä" eivät ehkä olleet kaikkein parhaat valinnat. Pikaviestipalvelu Twitteristä on minusta koronan aikana tullut törkypesä, oikea provosoijien paratiisi. Sitä paitsi Twitterillä on edelleen verraten todella vähän käyttäjiä Suomessa.

Siksi se ei ehkä ole ihan paras areena pääministerin asemassa olevalle ihmiselle, joka saa viestinsä hyvin läpi muutenkin.

Olenko sitten sitä mieltä, että pääministerin pitäisi eristäytyä ja etääntyä? En tietenkään, mutta pääministerinä taistelut kannattaa valita hyvin. Ei pidä provosoitua kun provosoidaan, opetti edesmennyt Marinin puoluetoveri, presidentti Mauno Koivisto. Myös hänen toinen vertauksensa sopii tähän hetkeen. Presidentin roolista Koiviston kerrotaan todenneen: ei ole niin pientä vasaraa, joka presidentin käyttämänä ei tuntuisi moukarin iskulta.

Toinen selitys Marinin eilisille kipakoille kommenteille on vielä ikävämpi. Onko meillä nyt pääministeri joka kerää kehuja selkeästä esiintymisestään, mutta tuntuukin hermostuvan herkästi?

Itse ihmettelin pääministerin tiukkoja twiittejä jo sosiaali- ja terveysministeriön koronatoimista vastaavan johtajan Pasi Pohjolan haastattelun jälkeen. Haastattelu (siirryt toiseen palveluun) julkaistiin Helsingin Sanomissa viime viikon perjantaina.

Siinä Pohjola kertoi, että jos tautitapaukset onnistuttaisiin tukahduttamaan olemattomiin tai tauti hiipuisi rajoitustoimien seurauksena hyvin vähiin, perusteita poikkeusolojen lainsäädännön voimassaololle ei ole. Minusta ihan järkeenkäypää.

Pääministeri kuitenkin sivalsi Twitterissä, että "STM:n Pohjolan lausunto ei edusta hallituksen linjaa tai ajattelua. Hallituksen tavoitteena on estää viruksen leviämistä yhteiskunnassa ja siksi rajoitustoimia on tehty ja on edelleen voimassa. Vahvistamme testaa, jäljitä, eristä ja hoida -toimintamallia, jotta virus ei leviäisi."

Se twiitti taisi tehdä yhdestä virkamiehestä selvää. Helsingin Sanomien (siirryt toiseen palveluun) mukaan ministeriössä ruvettiin vielä samana iltana vaihtamaan sanoja tiedotteeseen. Iltayöstä "taudin hallinta" vaihtui "taudin estämiseksi".

Marin näyttää hermostuvan, jos sanoo, ettei ymmärrä, mikä hallituksen hybridistrategian tavoite on. Otan riskin ja ilmoittaudun joukkoon. En vieläkään ymmärrä tavoitteleeko hallitus taudin leviämisen estämisellä a) sitä, ettei koronaa enää olisi Suomessa eli onko tavoitteena nolla tapausta, b) sitä, ettei tauti leviäisi nykyistä esiintyvyyttä isommiksi luvuiksi potilaita ja tehohoidettavia vai c) sitä, että kun nollaan ei voida päästä, niin luvut pyritään painamaan mahdollisimman alas.

Se ei ole minulle selvää, vaikka kuuntelin toissapäivänä pääministerin selvityksen asiasta. Haluaisin tietää, mutta pystyn muiden suomalaisten tavoin elämään näinkin. En hermostu peruskoulujen lähiopetuksen aloittamisesta, sillä Helsingin Sanomien (siirryt toiseen palveluun) mukaan Terveyden- ja hyvinvoinninlaitoksen THL:n mallinnus ei alun perinkään pitänyt koulujen sulkemista välttämättömänä. Siinä kohti hallitus siis veti tiukempaa linjaa ja nyt palattiin asiantuntijoiden suositukseen.

Olen oppinut kotoilemaan: pitkän ajan jälkeen ruvennut taas ompelemaan, neulomaan ja käymään säännöllisesti kävelemässä. Tiedän myös kuolevani, toivottavasti en koronaan, mutta joku päivä jostain syystä kuitenkin. Sitä faktaa ei saa hallinnoimalla muutettua.

Mutta minusta on paljon vakavampaa, jos näissä poikkeusoloissa, näillä erinomaisilla taudinhallintaluvuilla, meillä on pääministeri, joka hermostuu virkamiehen sanoista tai opposition arvostelusta. Sitä nämä poikkeusolot eivät kaipaa.

Lue myös:

Tutkija: Marinin ja Orpon Twitter-vääntö viestii politiikan paluusta normaaliin – "Tästä tulee mieleen Tampereen ratikkakeskustelu"

Kokoomuksen Orpo arvosteli hallituksen strategiaa – Marin vastasi tiukasti Twitterissä: Olen vastannut kysymyksiin