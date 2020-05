Galleriat kituvat, mutta verkko vetää nuoria ostajia – taidekauppias: "Myynti nelinkertaistui viime huhtikuuhun verrattuna"

Korona-aikana taideostoksia on tehty kotisohvalla.

– Korona-aika on ollut meille tosi positiivinen asia, yllättää toimitusjohtaja Patrik Edman.

Suomalaisen kuvataiteen taideverkkokauppa Taikossa ollaan tyytyväisiä. Viime huhtikuu oli vuonna 2016 perustetun yrityksen tähän asti paras.

– Teoksia myytiin sadalta suomalaistaiteilijalta. Myynti nelinkertaistui verrattuna viime vuoden huhtikuuhun, Edman sanoo.

Patrik Edmanin johtamalla yrityksellä on verkossa myynnissä taideteoksia 550 taiteilijalta. Kimmo Gustafsson / Yle

Ilman verkkomyyntiä taidekauppa olisi koronaepidemian aikana tyrehtynyt lähes kokonaan. Yli kaksi kuukautta kestänyt poikkeusaika on ollut taidegallerioille ja taiteilijoille lamauttava.

Näyttelyitä on peruttu tai siirretty ja henkilökuntaa on vähennetty.

Galleriat ovat vastaanottaneet asiakkaita ajanvarauksella.

– Taidelainaamo on ollut kiinni maaliskuun lopusta ja työntekijät lomautettuina. Kyllä rankkaa on ollut, Helsingin Taiteilijaseuran (siirryt toiseen palveluun) taidelainaamovastaava Eeva Muona vahvistaa.

Nykytaiteen tiedotuskeskus Framen kyselyn perusteella poikkeustilanne on merkinnyt gallerioiden taidemyynnille yli miljoonan euron menetyksiä.

Nyt koteihin halutaan ostaa taidetta, joka ilahduttaa. Maalaus on Merja Simbergin Hurma. Mikko Ahmajärvi / Yle

Kodin ilme uusiksi

Helsinkiläisgalleria G12 on ollut koronaepidemiasta huolimatta koko kevään auki. Yrittäjä, galleristi Anni Koskinen sanoo, että hiljaista on ollut.

– Alkuun ei liikkunut ketään, oli aivan autiota.

Galleria on saanut jonkin verran taidetilauksia verkkokauppansa välityksellä.

– Etenkin on mennyt grafiikkaa, koska se on edullista ja sen tilaaminen on helppoa.

Vähitellen myös asiakkaat ovat palanneet galleriaan.

– Selvästi ihmiset ovat halunneet laittaa kotiaan, Anni Koskinen toteaa.

Myös Taikon toimitusjohtaja Patrik Edmanin mielestä korona-aikana suomalaisille on vahvistunut tarve piristää kodin ilmettä.

– Ihmisillä on ollut normaalia enemmän aikaa surffailla netissä, istua sohvalla ja katsella kodin sisustusta.

– Heillä on myös ylimääräistä rahaa, koska sitä ei kulu matkusteluun ja huvituksiin.

Helsinkiläinen Aino Pettersson tuli poikansa Kalle Petterssonin kanssa taidelainaamoon katsomaan verkossa varaamaansa teosta. Mikko Ahmajärvi / Yle

Taidetta hankkivat nuoret aikuiset

Teoksen ostamisesta on tehty helppoa. Verkosta löytyy laaja valikoima eri yritysten kuvia taideteoksista sekä hinnoista ja tietoa taiteilijoista.

Pitkään neljän seinän sisällä aikaansa viettäneet suomalaiset hankkivat nyt "piristävää" taidetta.

Hinnat vaihtelvat grafiikan muutamasta sadasta tuhansien eurojen maalauksiin.

– Kotiin ostetaan energiaa ja iloa tuovaa taidetta. Paljon menee värikästä, abstraktia taidetta, Patrik Edman sanoo.

Taidetta ostavat eniten nuoret sekä korkeasti koulutetut keski-ikäiset naiset.

– Suurin ryhmä ovat 25-35–vuotiaat. He ovat tottuneita netin ja verkkokaupan käyttäjiä ja heille kynnys mennä galleriaan saattaa olla liian korkea.

Taidelainaamovastaava Eeva Muona on huomannut, että asiakkaat tuntevat empatiaa vaikeassa tilanteessa olevia kuvataiteilijoita kohtaan. Taideostos voi olla harkittu teko taiteilijan tukemiseksi.

– Se herättää toivonkipinän, että kohtalaisen kovasta iskusta selvitään ja taiteilijat sekä taideala pääsevät taas jaloilleen.