Herätys: Lukiolaiset tunnustavat huijanneensa etäopetuksen aikana, eläkeläiset tekevät nyt nuorten hylkimiä töitä, sää jatkuu epävakaisena

Etäaika on sysännyt lukion arviointiperusteita "nykyaikaisempaan" suuntaan.

Etäaika on sysännyt lukion arviointiperusteita "nykyaikaisempaan" suuntaan. Sami Takkinen / Yle

Opiskelijat ovat huijanneet tehtävissä etäopetuksen aikana

Ylen teettämässä kyselyssä lukuisat lukion opiskelijat kertoivat tehneensä vilppiä etäopetuksen aikana. Kuudelle lukiolle teetettyyn kyselyyn vastasi kokonaisuudessaan reilut 760 opiskelijaa. Mutta miten etäopiskelu muutetaan arvosanoiksi kahden viikon kuluttua, kun kotona tehtäviä tekevän identiteettiä ei voida varmistaa?

Eläkeläiset tekevät nyt niitä töitä, joita nuoremmat vieroksuvat

Kurt Lindberg tekee keikkatöinä pihojen ja kotien siivousta sekä pystyttää ja purkaa messukoppeja. Tommi Penttinen

Työssä käyviä eläkeläisiä on Suomessa yli 100 000. He tuovat joustoa työmarkkinoille tekemällä sijaisuuksia, tilapäistöitä ja tehtäviä, joita nuoremmat eivät ole innokkaita tekemään. Työhaluisia eläkeläisiä olisi kuitenkin vielä enemmän. Tilastokeskuksen mukaan yli 30 000 eläkeläistä on piilotyöttöminä.

Brasiliansuomalainen Karlo Majuri taistelee koronaa vastaan

Satoja koronavirukseen kuolleita on haudattu Nossa Senhora Aparecidan hautausmaalle Manauksen kaupungissa. Raphael Alves / EPA

Brasiliassa Amazonasin pääkaupungissa Manauksessa pelätään levottomuuksia ja väkivaltaa, jos koronatoimia tiukennetaan ulkonaliikkumiskielloksi. Suomalaistaustaisen Karlo Majurin mukaan alueen koronatilanne on tuskallinen. Kymmeniä Majurin tuttavia on yhtäkkiä sairastunut, kuollutkin. Myös väkivaltaiset ryöstöt ovat Manauksessa lisääntyneet.

Ravit aloittavat urheilukilpailut koronatauon jälkeen

Yleisöä ei päästetä vielä ravikilpailuihin. Paula Collin / Yle

Ravikilpailut alkavat Suomessa tänään. Raveja ajetaan toukokuussa maa- ja metsätalousministeriön erikoisluvalla, vaikka muut urheilukilpailut alkavat vasta kesäkuussa. Yleisöä kilpailuihin ei päästetä ja erikoisjärjestelyitä on muutenkin paljon. Ravien määrä on paljon normaalia pienempi ja osallistujamäärä rajattu.

Epävakainen sää jatkuu

Yle

Pilvisyys on melko vaihtelevaa lähes koko maassa. Päivän aikana tulee paikoin vesikuuroja, pohjoisessa ehkä myös lumikuuroja. Aurinkoisinta sää on länsirannikolla. Päivälämpötila vaihtelee 6 ja 12 asteen välillä, Pohjois-Lapissa 0 ja 5 asteen välillä. Ruohikkopalovaroitus on voimassa Meri-Lapissa.

Lue lisää säästä Ylen sääsivuilta.