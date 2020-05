Yhdysvalloissa uusiutuva energia on ohittanut hiilivoiman

Yhdysvalloissa on tämän vuoden alkupuolella tuotettu enemmän energiaa uusiutuvilla energianlähteillä kuin kivihiilellä. Asiasta kertovat esimerkiksi The New York Times -lehti (siirryt toiseen palveluun) ja ympäristöuutisia kertova EPonline-sivusto (siirryt toiseen palveluun).

Tämän vuoden aikana Yhdysvaltain tuuli- aurinko- ja vesivoimalat ovat tuottaneet noin 90 päivänä enemmän energiaa kuin hiilivoimalat. Viime vuonna vastaavana aikana uusiutuva energia voitti vain noin 40 päivänä.

Texasin osavaltiossa pelkästään tuulivoima tuotti toukokuun 1. päivänä lähes kolme kertaa enemmän sähköä kuin osavaltion hiilivoimalat, kertoo The New York Times.

Uusiutuvien energianlähteiden suosioon on useita syitä. Uusiutuvia energianlähteitä hyödyntävien voimaloiden rakentaminen ja käyttö on halventunut huomattavasti samaan aikaan, kun asiakkaat haluavat päästä eroon ilmastonmuutosta pahentavasta hiilivoimasta.

Tänä vuonna tapahtunut koronaepidemia on vähentänyt energiantarvetta, kun tehtaita, ravintoloita ja toimistoja on suljettu. EPonlinen mukaan hiilivoimalan käyttäminen on kalliimpaa kuin kaasuvoimaloiden tai uusiutuvan energian, joten hiilivoimalat ovat olleet ensimmäisiä, jotka on suljettu, kun energiantuotantoa on vähennetty.

Presidentti Donald Trumpin runsaat kolme vuotta kestäneellä valtakaudella Yhdysvaltain hallinto on pyrkinyt tukemaan hiilivoiman tuotantoa. Hallinnon toimilla ei kuitenkaan ole ollut mainittavaa vaikutusta energia-alan yleiseen trendiin, joka pyrkii eroon saastuttavasta hiilestä.

Yhdysvaltain hallinnon energia-alasta tietoa keräävä Energy Information Administration EIA arvioi, että maan hiilenkulutus vähenee tänä vuonna neljänneksen viime vuoteen verrattuna. Hiilivoimalat tuottavat tänä vuonna maan sähköntarpeesta 19 prosenttia. Tämä on maan historiassa ensi kertaa vähemmän kuin uusiutuvalla energialla tai ydinvoimalla tuotetaan.

Hiilivoiman romahduksen ansiosta Yhdysvaltain ilmastopäästöt vähenevät tänä vuonna 11 prosenttia viime vuodesta.

Koronaepidemian väistyessä hiilivoiman tuotannon odotetaan jälleen kasvavan. EIA ei kuitenkaan usko, että se ohittaisi tuotannon määrässä enää uusiutuvaa energiaa.