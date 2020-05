Terveydenhuolto vei rakennusalankin hengityssuojaimet – rakennusfirmat maksavat suojaimista nyt jopa kymmenkertaista hintaa

Pulaa on erityisesti kertakäyttöisistä P2- ja P3-luokan suojaimista.

Pula hengityssuojaimista näkyy nyt rakennusalalla. Maskeja ei saa laisinkaan tai niiden hinnat hipovat taivaita.

Ammattilaismaalareita palvelevalla Maalarimestarien Oy -liikkeellä on ollut vaikeuksia saada hengityssuojamia myyntiin jo helmi–maaliskuun vaihteesta lähtien.

– Tilaamme työkalutukuilta suojaimia, ja nyt on ikävä kyllä olleet kanavat tukossa, kertoo myymäläpäällikkö Harri Rikander Hermannin rantatien myymälästä Helsingistä.

Hän arvelee, että yrityksillä on tähän mennessä ollut varastossa suojaimia ja pula alkaa näkyä vasta nyt.

Työkalujen tukkukaupasta Tarviketukusta Lapualta vahvistetaan tilanne.

– Saatavuus on ollut tosi heikkoa jo parin kuukauden ajan, kertoo toimitusjohtaja Pekka Puhto.

Tarviketukku tilaa tuotteensa Saksasta ja muualta Keski-Euroopasta. Sieltä on nyt lupailtu, että tilanne helpottuu ensi kuussa.

Puhdon mukaan pulaa on nimenomaan kertakäyttöisistä P2- ja P3-luokan suojaimista. Silikonimaskeja ja visiirejä löytyy.

– Visiireistäkin oli aiemmin pulaa, kun terveydenhuolto vei kaiken, Puhto kertoo.

Kymmenkertaisella hinnalla saattaa saada maskeja

Pienten rakennusfirmojen voi olla nyt erittäin vaikeaa löytää suojaimia, mutta isoillakaan ei välttämättä ole helppoa. Ne tilaavat yleensä suuria määriä suojaimia suoraan omilta tukkureiltaan ulkomailta.

Suomen suurimman maalausliikkeen LTU:n hengityssuojaimet riittävät kesäkuun loppuun asti.

– Olimme tammikuussa harvinaisen kaukaa viisaita ja tilasimme esimerkiksi Hollannista niin paljon suojaimia kuin pystyimme. Tietyillä tukkureilla on nytkin suojaimia myynnissä, mutta niiden hinta on kymmenkertainen normaaliin verrattuna. Mutta maksettavahan se on, jos ei muuten saa, koska ilmankaan ei voi olla, kertoo LTU:n toimitusjohtaja Malik Bentaieb.

Hän toivoo, että suomalainen maskituotanto saataisiin mahdollisimman pian käyntiin.

Johtaja Kimmo Kurki SRV:n sisäisistä palveluista kertoo, että yhtiö on havainnut maskien saatavuudessa haasteita ja hinnoissa reilua nousua.

– Tuotteiden hintataso on tällä hetkellä 4–5-kertainen verrattuna aikaan ennen koronakriisiä. Olemme tilanneet maskeja pienissä 5000–10000 kappaleen erissä useilta eri alihankkijavälittäjiltä, jotka välittävät tuotteita Kiinasta. Nykyisillä varastoilla pärjätään toistaiseksi, ja tarvittaessa tilataan lisää, Kurki kertoo.

"Työt on tehtävä, oli suojaimia tai ei"

Aluetoimitsija Johanna Elonen Rakennusliitosta on hyvin huolissaan tilanteesta.

– Rakennuksilla ollaan alttiina pölylle ja lialle, jotka vaurioittavat keuhkoja, Elonen sanoo.

Maalari Iris Aro on jo huomannut työmaallaan maskien puutteen. Siellä on vielä yksittäisiä suojia, mutta tulevaisuus mietityttää.

– Työt on tehtävä, oli suojaimia tai ei. Huolestuttaa, koska tiedämme, mitä se tekee keuhkojen terveydelle, Aro sanoo.

