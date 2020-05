Väitöstutkimus: Maahanmuuttajien ja suomalaisten naisten välillä on useita eroja raskauksissa ja synnytyksissä

Raskaus- ja synnytyskomplikaatioiden riski on suurentunut joillakin maahanmuuttajaryhmillä, kertoo tuore Tampereen yliopiston väitös.

Terveystieteiden maisteri Kalpana Bastola tutki Suomessa vuosina 2004–2014 tapahtuneita synnytyksiä syntyneiden lasten rekisteristä ja Tilastokeskuksen aineistosta.

Bastola havaitsi, että maahanmuuttajataustaisten naisten ja suomalaisten naisten välillä on useita eroja raskauteen, synnytykseen ja vastasyntyneeseen liittyvissä terveysmittareissa.

Raskautta edeltävä ylipaino ja lihavuus olivat väitöksen mukaan yleisempiä somali- ja kurditaustaisilla naisilla verrattuna suomalaisiin naisiin. Kurditaustaisilla naisilla oli suurentunut riski saada raskausdiabetes, ja somalitaustaisilla naisilla oli suurentunut riski saada synnytykseen liittyvä komplikaatio, kuten synnytyseste tai synnytyksenjälkeinen verenvuoto.

– Näihin riskiryhmiin kuuluvat naiset saattavat tarvita enemmän painonhallintaa tukevaa neuvontaa ja erityistä huomiota äitiyshuollossa ja vastasyntyneen hoidossa, Bastola sanoo väitöstiedotteessa.

Saharan eteläpuolisesta Afrikasta, Etelä-Aasiasta ja Itä-Aasiasta kotoisin olevilla naisilla oli väitöksen mukaan suurentunut riski joutua hätätilakeisarileikkaukseen, synnyttää ennenaikaisesti ja saada pienipainoisena syntynyt lapsi. Lisäksi Etelä-Amerikasta tai Karibialta kotoisin olevilla naisilla oli suurempi riski sekä suunnitellulle keisarileikkaukselle että hätätilakeisarileikkaukselle.

Venäjältä tulevilla pienempi riski

Venäjältä tai entisen Neuvostoliiton alueelta kotoisin olevilla naisilla taas oli yleensä ottaen pienempi riski raskauteen, synnytykseen ja vastasyntyneeseen liittyville terveysongelmille, Bastola havaitsi.

– Lisätutkimuksia tarvitaan, jotta ymmärretään paremmin näiden erojen taustalla olevia syitä ja mekanismeja ja voidaan suunnitella toimenpiteitä riskiryhmiin kuuluvien terveydentilan parantamiseksi, Bastola toteaa.

Terveystieteiden maisteri Kalpana Bastolan epidemiologian ja kansanterveystieteen alaan kuuluva väitöskirja Health of pregnant migrant women and their newborns in Finland tarkastetaan julkisesti Tampereen yliopistossa perjantaina.