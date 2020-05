Tiedätkö, miksi kotimainen mekko maksaa 120 euroa enemmän kuin pikamuotivaate? Kriisi on saanut meidät tukemaan paikallista, mutta muotiala on silti pulassa

Suomalaisista noin 60 prosenttia on sitä mieltä, että yli 50 euroa maksava pusero on liian kallis, selviää Suomen Tekstiili & Muoti ry:n tekemästä kuluttajatutkimuksesta.

Suomalaisista noin 60 prosenttia on sitä mieltä, että yli 50 euroa maksava pusero on liian kallis, selviää Suomen Tekstiili & Muoti ry:n tekemästä kuluttajatutkimuksesta. Meeri Niinistö / Yle

Suomalaisen brändin vaatteen hinnasta noin 80 prosenttia jää Suomeen riippumatta siitä, missä vaate on tehty.

Koronakriisin aikana moni on esimerkiksi sosiaalisessa mediassa julistanut suosivansa paikallista tai kotimaista yrittäjää. Suomalaisen brändin Suomessa myydyn vaatteen hinnasta jääkin noin 80 prosenttia Suomeen riippumatta siitä, missä vaate on tehty.

Suomalaisista noin 60 prosenttia on sitä mieltä, että yli 50 euroa maksava pusero on liian kallis, selviää Suomen Tekstiili & Muoti ry:n tekemästä kuluttajatutkimuksesta (siirryt toiseen palveluun). Suomalaiset eivät aivan hahmota, mitä kaikkea vaatii, jotta vaate saadaan kauppaan asti, sanoo Suomen Tekstiili & muoti ry:n tilasto- ja tietoasiantuntija Hanne Mikkonen.

– Vaatteen hinta muodostuu monesta muustakin asiasta kuin valmistuksesta. Myyntihinta jakautuu muun muassa brändin, jälleenmyyjän, verojen ja valmistuksen kesken. Iso siivu rahasta jää tänne, vaikka valmistus olisikkin muualla. Kuluttaja voi vaikuttaa tähän taloustilanteeseen sillä, että suosii suomalaisia yrityksiä.

Oululainen brändi Yo Zen avasi sosiaalisen median kanavissaan tuotteidensa hinnan muodostumista.

– Koemme, että läpinäkyvyys on vastuullista toimintaa asiakkaitamme kohtaan. Halusimme avata keskustelua kuluttajien kanssa nyt, kun emme pääse näkemään asiakkaitamme kasvotusten, sanoo Yo Zenin verkkokauppavastaava Essi Toivanen.

Tiedätkö, miksi hinta saattaa olla moninkertainen pikamuotivaatteen hintaan verrattuna? Kolme suomalaista vaatebrändiä kertoo, mistä heidän vaatteidensa hinta muodostuu.

Merkin osuudesta maksetaan muun muassa suunnittelu, markkinointi, tuotekehitys, vuokrat, varastointi, palkat, henkilöstön koulutukset ja muut yrityksen kulut. Tiedot: Yo Zen, grafiikka: Ville Välimäki

Suomalainen vaateala kärsii koronan aiheuttamasta taloudellisesta epävarmuudesta. Noin kolmanneksella alan yrityksistä liikevaihdosta on tippunut yli puolet.

Tilanne on kuitenkin saanut suomalaiset suosimaan paikallisia, pienempiä yrityksiä, sanovat kulutuksen asiantuntijat. Sekä yrityksillä että kuluttajilla on viime viikkoina ollut yhteisen hiileen puhaltamisen meininki – ainakin puheissa.

Markkinoinnin professori Outi Uusitalo Jyväskylän yliopistosta sanoo, että globaali kriisi on saanut ihmiset arvostamaan lähituotantoa aiempaa enemmän.

– Nyt on nähty, että globaali kriisi on uhka globaaleille kuljetusketjuille. Olemme olleet niin riippuvaisia globaaleista toimijoista, että halutaan tukea lähituotantoa ja koetaan se turvallisena vaihtoehtona. Siihen eivät ulkomaiden tapahtumat vaikuta.

Myös Yo Zenin yrittäjät ovat pistäneet merkille, että ylpeys oman kaupungin ja maan tuotteista ovat nousseet kuluttajille tärkeämmiksi kuin koskaan. Erityisesti messujen ja tapahtumien peruuntuminen on ollut iso isku myös oululaisyritykselle.

– Kun on vähemmän rahaa käytettävänä, on jokaisen oston oltava perusteltu. Kuluttajat ovat myös alkaneet äänestää valinnoillaan eettisyyden ja kotimaisuuden puolesta, mikä on ilahduttanut meitä, sanoo Essi Toivanen.

Suomalaisista tuli vastuullisempia kuluttajia – ainakin hetkeksi

Monissa kauppakeskuksissa on ollut hiljaista viime kuukaudet. Henrietta Hassinen / Yle

Moni on poikkeusolojen aikana viettänyt aikaa luonnossa, kenties vähentänyt shoppailua ja heräteostoksia. Muutoksia on tapahtunut sekä kuluttamisen tavoissa että määrissä. Suuria hankintoja on siirretty, koska omaan- ja kansantalouteen liittyy epävarmuutta.

– Kulutetaan varovaisesti. Vähemmän tarpeellisten ja ylellisyyteen liittyvien [asioiden kuluttaminen] on vähentynyt, sanoo LUT-yliopiston markkinoinnin apulaisprofessori Jenni Sipilä.

Sipilän mukaan suomalaiset ovat nyt pakon edessä joutuneet muuttamaan arkea ja löytämään uusia rutiineja. Kenties osa näistä rutiineista on todettu toimiviksi ja ne jäävätkin elämään, hän uskoo.

Jää kuitenkin nähtäväksi, tuleeko kulutuksen vähentämisestä ja kestävästä kehityksestä meille pidempiaikainen trendi. Siihen vaikuttaa esimerkiksi pandemian kesto.

– Kuluttajilla on valtaa, mutta paljon riippuu siitä, miten tuotanto ja tarjonta järjestetään tämän kriisin jälkeen ja millaisia vaihtoehtoja on valittavissa. Lisääntyykö esimerkiksi kestävän kehityksen mukainen tarjonta, onko siihen tämän jälkeen varaa? miettii professori Uusitalo.

Brittiläisen vähittäiskauppaketju Marks and Spencerin johtaja Steve Rowe sanoo BBC:n haastattelussa (siirryt toiseen palveluun), että jotkin kulutustavat ovat muuttuneet pandemian myötä lopullisesti. Esimerkiksi vaatteiden määrä tulee ketjun mukaan laskemaan.

Uhanan silkkikangas tulee Italiasta, ompelu tapahtuu Virossa. Mikäli tuote myydään omassa kivijalka- tai verkkokaupassa, jälleenmyynnin osuus menee suoraan merkille. Tiedot: Uhana, grafiikka: Ville Välimäki

Vastuullisuudesta on puhuttu viime vuosina runsaasti. Silti tekstiilijätteen määrä on ollut Suomessa kasvussa, ja suomalaiset käyttävät aiempaa vähemmän rahaa vaatteisiin, mutta ostavat silti määrällisesti enemmän.

Kestäviä kulutusvalintoja tutkinut LUT-yliopiston apulaisprofessori Jenni Sipilän mukaan kuluttajat ovat kuitenkin tiedostavampia, odottavat yrityksiltä enemmän ja pohtivat ympäristövaikutuksia. Silti ostopäätökseen vaikuttavat muutkin asiat; esimerkiksi hinta.

– Nyt koronan aikana on joissakin selvityksissä väläytelty, että kestävyysasioita on tiedostettu enemmän omassa arjessa ja kuluttamisessa. Kestävän muutoksen aikaansaaminen kuluttajien käytöksessä on todella mutkikas prosessi.

Sipilä kuitenkin uskoo ja toivoo, että nyt, kun paikallisuuteen ja vastuullisuuteen liittyviä arvoja on mietitty omassa arjessa, tietosuus tulisi jossakin määrin säilymään myös akuutin kriisin jälkeen.

– On jouduttu pohtimaan uudelleen rutiineja ja käyttäytymistä, nyt olisi tilaisuus kyseenalaistaa myös niitä vanhoja tottumuksia. Monet ovat lähteneet luontoon, ja ehkä se luonnon kanssa lähentyminen voi olla hyväkin asia pitkällä aikavälillä.

Eettisten treenivaatteiden tuotantoketju on lyhyt mutta läpinäkyvä. Tuotteet suunnitellaan ja kaavoitetaan Suomessa, ommellaan Virossa, ja kankaat tulevat Italiasta. Ne myydään itse omassa verkkokaupassa tai tapahtumissa. Tiedot: Nèpra, Grafiikka Ville Välimäki / Yle

Lue myös: Kuinka paljon pikamuotiketjun ompelija saa palkkaa yhdestä t-paidasta? Testaa, tiedätkö pikamuodin vaikutukset

Harva tietää halpavaatteen todellisen hinnan: Pikamuoti saastuttaa enemmän kuin lento- ja laivaliikenne, koska vaatteita ei tehdä kestämään