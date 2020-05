Finnairin ilmoitus lentojen lakkauttamisesta tyrmistyttää maakunnissa: lentoja ei saa lopettaa koronan varjolla

Finnair ilmoitti, ettei se liikennöi useille pienemmille kentille koko kesänä. Talvea koskevia päätöksiä lentoyhtiö lupaa elokuussa. Maakunnissa pelätään lentojen puolesta.

Eri puolilla Suomea lentoliikenteen tarvetta perustellaan kokonaisvaikutuksilla, yhteyksiä tarvitsevat niin matkailuala kuin liike-elämäkin. Maakuntien väki muistuttaa Finnairin saavan korona-aikana merkittävää tukea valtiolta, joten lentoyhtiöltä voidaan odottaa myös yhteiskuntavastuuta.

Lentomotti rankaisee Kainuun yrittäjiä

Kajaaniin Finnair ei lennä tämän kesän aikana, mutta tulevaa talvikautta koskevien päätösten suhteen kainuulaiset ovat jo hyvin yksimielisiä. Kainuuseen pitää taata lentoliikenne.

Kajaanin kaupunki on ehdottanut, että elokuussa maakuntaan lennettäisiin vaikka vain kerran päivässä. Kainuu on kaupunginjohtaja Jari Tolosen mukaan hankalassa tilanteessa, sillä junaliikenne ei turvaa Kainuun saavutettavuutta.

– Olemme vedonneet isojen työnantajien Škoda Transtechin, Kainuun prikaatin ja Terrafamen puolesta. Heille lentoliikenne on välttämätöntä.

Tolonen sanoo tinganneensa Finnairilta suoria ja varmoja vastauksia.

– Lentojen palauttamisesta ei ole varmuutta. Varmaa on vain se, että kesän yli pitää mennä niin, että ei ole lentoja.

Kajaanin lentomotin pelättiin aluksi kestävän ainakin vuoden, josta seurasi vahva poliittinen reaktio. Poliittisten päättäjien ja vaikuttajien ponnekkuutta tarvitaan Kainuun yrittäjien toimitusjohtaja Anu Tervosen mielestä jatkossakin.

– Uskon ja vetoan meidän päätöksentekijöihin, että nyt alueet pidetään samanarvoisina.

Tervonen laskee, että 30 prosenttia Kainuun yrityksistä on täysin riippuvaisia lentoliikenteestä.

– Lentoliikenteen seisahtaminen on musertavaa ja lyö kainuulaiset yrittäjät polvilleen. Meillä on ollut erittäin hyvää kasvua kansainvälisessä matkailussa, biotaloudessa ja monimetalliteollisuudessa.

Kainuun yrittäjien toimitusjohtajan Anu Tervosen mukaan lentoliikenteen pysäyttäminen Kajaaniin löisi monet yrittäjät koko maakunnassa polvilleen. Jarmo Nuotio / Yle

Kemi-Tornion teollisuudessa suunnitteilla miljardien investoinnit

Meri-Lapissa pelätään, että Finnair voi koronakriisin vedoten lopettaa lennot Kemi-Tornion kentälle. Tällä hetkellä Kemi-Tornion kentälle ei lennetä eikä lentojen jatkumisesta lokakuussa ole vielä varmuutta.

Seutukunnassa uskotaan, että korona-ajan päättyessä liikematkailu elpyy ensimmäisenä. Toiveena on, että suurteollisuuden tarpeet takaavat lentojen jatkumisen ja liikennöinti palaa jo ennen talvikautta.

– Korona-pandemiaa ei saa käyttää tekosyynä Kemi-Tornion lentoreitin lakkauttamiselle, vaan päinvastoin reitti täytyy avata ensimmäisten joukossa tukemaan Suomen elpymiselle merkittäviä teollisuuden suurinvestointeja, kiteyttää Tornion kaupunginjohtaja Timo Nousiainen kuntajohdon yhteisen näkemyksen.

Meri-Lapin kehittämiskeskuksen laskelmien mukaan elinkeinoelämän investointien yhteisarvo on 3,5 miljardia euroa.

Myös seutukunnan matkailuelinkeinon luonne perustelee lentoyhteyksien tarvetta. Meri-Lapissa matkailu nojaa vahvasti luontoon, eikä edellytä isoja turismimassoja.

– Tällainen matkailu voi olla sitä, joka ensimmäisenä viriää koronan jälkeen, sanoo Nousiainen.

Stora Enson Veitsiluodon ja Oulun tehtaiden johtaja Juha Mäkimattila ymmärtää Finnairin aikeiden liiketaloudelliset perusteet. Korona-aikana Stora Ensolla ollaan lähes täysin luovuttu lentomatkustamisesta, mutta tilanne ei Mäkimattilan mukaan voi jatkua tällaisena kovin pitkään.

– Teollisuudessa on paljon tehtäviä, joita voi hoitaa vain paikan päällä, kuten erilaiset projektit, investoinnit, kunnossapito ja seisokit, kertoo Mäkimattila.

Sekä Nousiainen että Mäkimattila pitävät tärkeänä, että valtion osin omistaman Finnairin päätöksissä ollaan yhteiskuntavastuullisia eli huomioidaan kokonaisuus ja seurannaisvaikutukset.

Kokkola–Pietarsaaren kentältä pääosin liikematkustusta

Finnair ei aio lentää Kokkola-Pietarsaaren lentokentältä lainkaan lokakuun loppuun saakka. Uusi harkinta siitä, alkavatko lennot marraskuusta lähtien uudelleen, tehdään elokuussa.

Kokkolan kaupungin kehitysjohtajan Jonne Sandbergin mukaan lentojen loppumista ei voida alueella hyväksyä.

– Elinkeinoelämältä on tullut jo nyt sellaista signaalia, että syys–lokakuussa olisi pakko päästä maailmalle tekemään kauppoja ja erityisesti EU-alueella on matkustustarpeita jo silloin.

Kokkolan (kuva) ja Kemi-Tornion kentillä pääosa on liikematkustusta. Alueiden vientiteollisuusyrityksille lentojen loppuminen olisi kova isku. Kalle Niskala / Yle

Maakuntakenttien ja Finnairin palaverissa käytiin tänään keskustelua tiukkaan äänensävyyn. Sandbergin mukaan jäi tunne, ettei Finnairilta löydy ymmärrystä alueen vientiteollisuuden tarpeille.

Kokkola-Pietarsaaren kentän lennoista 70 prosenttia on bisnesmatkustamista.

– Me olemme vientiteollisuudessa Suomen kansantalouden kannalta tärkeä alue: Kokkola-Pietarsaaren alueen teollisuuden viennin arvo on noin 4 miljardia euroa vuodessa. Jos myyntikonttori lopetetaan täältä huonojen yhteyksien takia, se ei välttämättä jää ollenkaan Suomeen vaan siirretään muualle Eurooppaan.

Kokkola-Pietarsaaren alueen yrityksille tehdään lähipäivinä kysely niiden matkustustarpeesta, ja kesäkuun alussa tulokset raportoidaan Finnairille. Jonne Sandberg ei näe vaihtoehtona sitä, että kunnat maksaisivat lentoliikenteestä.

– Lentoliikenne on osa kansallista infrastruktuuria eli Finavian on ylläpidettävä kenttäverkostoa. Fiksulla operoinnilla kotimaan liikenteen saa myös kannattavaksi, eli siinä vähän haastetta Finnairille. En näe vaihtoehtona tällä hetkellä, että kunnat lähtevät ostamaan lentoliikennettä.

Joensuun kiitotieremontin toteuttaminen toisi uskoa

Pohjoiskarjalaiset toimijat tekevät maanantaina vetoomuksen valtioneuvostolle ja Finavialle kiitotieremontin toteuttamiseksi kesällä. Viesti on, että hanke on perusteltu, ajoitus olisi erinomainen ja loisi uskoa Joensuun lentoliikenteen tulevaisuuteen.

– Tämä signaali on elintärkeä erityisesti maakunnan vientitoiminnalle, pohjoiskarjalaiset vetoavat maan hallitukseen.

Finavian alkuperäisen suunnitelman mukaisesti kiitotie piti korjata tulevana kesänä. Nyt remontista ei olisi häiriöitä lentotoiminnalle.

Finnairin mukaan Joensuuhun ei tule lentoja ainakaan ennen marraskuuta. Tämä on maakunnan yritysten ja muiden toimijoiden kannalta erittäin raskas ja vaikea, toteavat Joensuun kaupunginjohtaja Kari Karjalainen, Pohjois-Karjalan kauppakamarin toimitusjohtaja Matti Vuojärvi, maakuntajohtaja Risto Poutiainen ja maakuntaliiton yhteyspäällikkö Sami Laakkonen.

Nelikko edusti Pohjois-Karjalaa Finnairin kanssa maanantaina järjestetyssä palaverissa, joka koski Joensuun lentotoimintaa.

Joensuussa toivotaan, että kesän yli kestävä lentotauko käytettäisiin hyväksi kiitoradan korjaustöissä ja lentoja jatkettaisiin taas syksyllä. Heikki Haapalainen / Yle

Jyväskylä ei ole valmis tukemaan lentoja

Finnair kertoi eilen, ettei se lennä vielä kesäkaudella Jyväskylään. Lentoihin voi tulla pidempikin tauko. Jyväskylän kaupunginjohtajan Timo Koiviston mukaan kaupunki edellyttää, että kun kysyntä alkaa elpyä, myös lentoyhteys kaupunkiin palautetaan.

Finnair on informoinut tänään lentotauolla olevien kaupunkeja lentoliikenteen tilanteesta ja koronaviruksen vaikutuksista siihen.

– Mitään lupauksia ei tänään annettu, mutta yhtiö haluaa jatkaa keskustelua kaupunkien kanssa lentojen jatkosta. Vuoropuhelu saattaa jatkua yhtiön kanssa nyt kuukausittain.

Kaupungin keinot lentojen turvaamiseen ovat rajalliset. Jyväskyläkin on joskus tukenut taloudellisesti lentoja, mutta Koiviston mukaan sille tielle ei nyt haluttaisi lähteä.

– Tähän asti meille on kerrottu, että yhteydet ovat olleet kannattavia. Oleellista on, että talouden pyörät ylipäätään lähtevät pyörimään, elinkeinoelämän koronakriisi helpottaa ja viennin kysyntä kasvaa. Se on peruslähtökohta, että lennoille tulee kysyntää.

Viime aikoina Jyväskylä on panostanut vahvasti myös raideliikenteen kehittämiseen pääkaupunkiseudun suuntaan.

Yksin nopeat ja vakaat raideyhteydet eivät välttämättä riitä elinkeinoelämälle.

Kaupunginjohtajan mukaan monien kansainvälisten yritysten rekrytointiratkaisuihin ja asiakkaisiin vaikuttaa, onko Jyväskylässä lentoyhteys. Kaupunginjohtaja ei kiistä, etteikö lennoilla olisi lisäksi suuri imagoarvo.

– Kaupunki, jossa on suora lentoyhteys, on eri tavalla kartalla myös maailmalta katsottuna, summaa Koivisto.

