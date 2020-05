Sometähdet nuuskaavat avoimesti Instagramissa ja Youtubessa – nyt Seksikäs Suklaa sanoo, että se ei ole hyvää esimerkkiä

Muun muassa ehkäisevän päihdetyön järjestö Ehyt ry on ottanut kantaa somevaikuttajien nuuskavideoihin.

Muun muassa ehkäisevän päihdetyön järjestö Ehyt ry on ottanut kantaa somevaikuttajien nuuskavideoihin. Oskari Joutsen / YleX, Henrietta Hassinen / Yle, Jari Kovalainen / Yle, kuvankäsittely: Ilkka Kemppinen / Yle

– Useimmat meidän kaveriporukassa käyttää nuuskaa, joten sieltä ne ovat läppinä tulleet videoihinkin, jos rehellisiä ollaan, sanoo Seksikäs Suklaa, eli Luyeye Konssi, 28.

Hän on kaverinsa Dosdelan, eli Hanad Hassanin, kanssa yksi niistä harvoista, jotka julkaisevat somessa avoimesti sketsejä nuuskasta.

Yle selvitti nuuskan somesuosiota käymällä läpi kymmeniätuhansia Youtube- ja Instagram-päivityksiä. Suomenkielisissä sisällöissä nuuska ei juuri näy. Ruotsinkielisiä nuuskamainoksia oli sen sijaan helppo löytää – samoin Seksikkään Suklaan ja Dosdelan nuuskavideot.

Maksaako nuuskateollisuus kaveruksille rahaa markkinoinnista? Konssi kiistää.

– Kaikki, mitä tapahtuu meidän kanavilla on tosimaailmasta, mitä on väritetty sketsein. Kaikesta ei voi tehdä huumoria, mutta tästä nuuskasta me ollaan väännetty vitsiä. Mitään piilomarkkinointia ei ole, eikä rahaa tule, hän sanoo.

Nikotiiniteollisuuden kanssa ei hänen mukaansa ole koskaan tehty minkäälaista sopimusta – jos yhteistyötä olisi, Konssi kertoo olevansa siitä avoin.

Toinen esimerkki nuuskasisällöistä on The Verkkarsin yhdeksän miljoonaa katselua kerännyt musiikkivideo (siirryt toiseen palveluun), jossa nuuska on avoimesti esillä.

Myös räppäriduo JVG eli Jare Joakim Brand ja Ville-Petteri Galle lauloivat aiemmin nuuskaamisesta, mutta viime vuosina he eivät ole enää tehneet vastaavaa tuotantoa. Vuonna 2015 he kertoivat YleX:n haastattelussa, että nuuskaaminen on "kivaa".

Yle pyysi tätä juttua varten haastattelua nuuskaamisen lopettamisesta Youtube-kanavallaan ilmoittaneelta Arttu Lindemanilta, mutta hän ei halunnut kommentoida asiaa.

"Meidän seuraajat avautuvat elämästään, koska kokevat tuntevansa meidät", Konssi kertoo. Jari Kovalainen / Yle

"Somevaikuttajista on tullut nikotiiniteollisuuden juoksupoikia", sanoo järjestö

Suomessa nuuska kiellettiin vuonna 1995, jonka jälkeen sen suosio aaltoili. Sitten "sätimisen" löysi nuorempi sukupolvi noin vuosikymmen sitten.

– Yhtenä syynä tähän kehitykseen voitaisiin ehdottomasti pitää sitä, miten paljon nuuska näkyy esimerkiksi somevaikuttajien sisällöissä, Ehyt ry:n osastopäällikkö Ilmo Jokinen sanoo.

Hänen mukaansa kyse on piilomarkkinoinnista. Termillä viitataan mainontaan, kuten somepostauksiin tai lehtiartikkeleihin, joita ei selvästi ilmaista mainoksiksi.

Jokinen vertaa nuuskan näkyvyyttä menneiden vuosien tupakkamainontaan. Elokuvissa esiintyvien filmitähtien sormien välissä roihuava savuke ei ollut sattumanvaraista.

Hänen mukaansa sama näkyy nyt somevaikuttajien nuuskasketseissä.

– Voisi sanoa, että somevaikuttajista on tullut nikotiiniteollisuuden juoksupoikia, koska niitähän ala on aina tarvinnut.

"Läppä voi kostautua"

Luyeye Konssi sanoo ymmärtävänsä kritiikin, vaikkakin muistuttaa tekevänsä nuorten kanssa työtä päivittäin: Osa kokee samaistuvansa paremmin häneen kuin erinäisiin järjestöihin.

– Meillä on faneja, jotka ovat olleet alusta asti. Välillä nuoret haluaa avautua tosi kipeistäkin asioista, koska he kokevat tuntevansa meidät. Silloin kysyn, oletko puhunut tästä jollekulle.

Konssin mukaan välillä "denssiläppä" kuitenkin kostautuu: kun nuorisotalolla joku heittää vitsiä Odensista, tulee myötähäpeä.

– Silloin sanon vaan, että ne denssit ei kuulu nyt tähän. Näin se läppä välillä voi kostautua, mutta toivottavasti ei enää ollessani nelikymppinen. Ymmärrän järjestön näkökulman, mutta käytän satiirihuumoria, vaikka se ei ole hyvää esimerkkiä.

Luyeye Konssi sanoo ymmärtävänsä kritiikin, vaikkakin muistuttaa tekevänsä nuorten kanssa työtä päivittäin. Jari Kovalainen / Yle

Miksi nuorempi sukupolvi on nikotiiniteollisuuden kohderyhmää?

Muun muassa Yhdysvalloissa sosiaalisen median (siirryt toiseen palveluun)on todettu näytelleen isoa roolia Juul-sähkötupakan suosion kasvattamisessa, suurimman osan käyttäjistä ollessa teini-ikäisiä.

Ehyt ry:n osastopäällikkö Ilmo Jokisen mukaan on kummallista, että nuuska on ylipäänsä videoissa esillä.

– Sosiaalisessa mediassa aika pienilläkin katselumäärillä esimerkiksi vaatefirmat alkavat kyselemään mainostuksen perässä. Voi vain ihmetellä, miksi aikuiset ihmiset näyttävät teinien kanavailla toistuvasti nuuskapurkkeja ja puhuvat siitä.

Seksikkällä Suklaalla on nyt 62 000 seuraajaa Instagramissa. Useimmat ovat 15–30-vuotiaita, valtaosa heistä nuoria miehiä.

– Pitää ottaa vastuu siitä, mitä tekee. Olisi kuitenkin mielestäni tekopyhää sanoa somessa, että älkää käyttäkö nuuskaa, kun oikeasti mä käytän, Konssi sanoo.

Mutta miksi nuorempi sukupolvi on nikotiiniteollisuuden kohderyhmää?

Hyvin harva aloittaa nuuskan tai savukkeiden käytön yli 20-vuotiaana, toteaa toiminnanjohtaja Mervi Hara Suomen ASH ry:stä.

– Valtosa uusista kuluttajista täytyy saada nuorista. Kun vanhemmat käyttäjät kuolevat, tulee uusia saada. Näin ollen viestit kohdennetaan nuorille käyttäen samoja markkinointimuotoja kuin savukkeita mainostettaessa.

Haran mukaan osa somevaikuttajista voi olla tietämättömiä sen suhteen, kuinka iso vaikutus heidän tekemisillään on.

– Sitä suuremmalla syyllä heidän pitäisi tuntea vastuunsa julkisuuden henkilöinä kohderyhmästään, johon viesti uppoaa, hän sanoo.

Keskustelu on auki 28.5. klo 23 asti.

Lue lisää:

Laura Frimanin kolumni: Nuuska on menestyvälle nuorelle naiselle imagoriski, joka kannattaa piilottaa huulen alle

Seksikäs-Suklaa juoksi rasisteja karkuun – nyt hän hurmaa huumorillaan mummotkin

Nuuskaralli on 50 miljoonan hämäräbisnes: laillisesti Ruotsissa myytävä nuuska päätyy pimeästi suomalaisnuorten huuleen