Suomeen kaupiteltu kymmeniä eriä kiinalaisia hengityssuojaimia, joiden todistukset on väärennetty – eivät välttämättä suojaa käyttäjiä kunnolla

Suomeen, kuten muihinkin EU-maihin, on tullut hengityssuojaimia, joiden asiakirjat on väärennetty. Ne eivät välttämättä suojaa käyttäjäänsä niin kuin pitäisi. Nämä kuvat ovat Tanskaan saapuneista maskeista. RAPEX, EU:n tuoteturvallisuuden nopea hälytysjärjestelmä

Väärennettyjen todistusten avulla kaupiteltuja suojia on todennäköisesti päätynyt terveydenhuoltoon, mutta viranomaisilla ei ole tietoa siitä, minne ja kuinka paljon.

Hengityssuojaimista on ollut koko koronakriisin ajan jatkuva pula. Kova kysyntä ja hintojen nousu on tuonut markkinoille uusia maahantuojia ja tavarantoimittajia nopeiden voittojen toivossa.

Liikkeellä on hengityssuojaimia, joita ei ole testattu lainkaan tai joiden testitulokset on väärennetty. Osa hengityssuojaimille myönnetyistä asiakirjoista on väärennetty.

Kenelläkään ei ole tällä hetkellä käsitystä, millaisia määriä käyttötarkoitukseen sopimattomia maskeja on Suomeen tuotu. Varovaisten arvioiden kyse on kymmenistä eristä. Yhdessä kuljetuserässä voi olla jopa satoja tuhansia hengityssuojaimia.

Asiakirjat johtavat harhaan

– Useat jäsenyritykset ja ulkopuoliset maahantuontia harkitsevat yritykset ovat olleet meihin yhteydessä ja lähettäneet nähtäväksemme erilaisten hengityssuojainten tuotesertifikaatteja ja kuvia. Me olemme varoittaneet heitä siitä, että tuotteet eivät aina täytä EU:n vaatimuksia, kertoo toiminnanjohtaja John Bergman Suomen Työturvallisuuden Liitosta STYL ry (siirryt toiseen palveluun):stä. Sen jäseninä ovat työsuojelualan merkittävimmät yritykset.

Kyse ei ole välttämättä tuoteväärennöksistä vaan siitä, että hengityssuojainten asiakirjat ovat harhaanjohtavia.

"Paperi ei lupaa mitään, eikä sillä tee mitään, mutta se näyttää hyvältä." Esa Kivisoja, European Safety Federation (ESF)

Ympäri maailman on lukuisia yrityksiä, jotka tarjoavat hengityssuojaimille asiakirjoja itse tekemiensä arvioiden perusteella. Asiaa tuntemattomille ne saattavat näyttäytyä esimerkiksi CE-sertifikaatteina, vaikka niillä ei ole mitään tekemistä sertifikaattien kanssa.

Viranomaiset ovat Suomessa törmänneet useisiin tapauksiin, jossa esimerkiksi Ente Certificazione Macchine (ECM)-yritys antaa tuotteelle "Certificate of Compliance"- todistuksen. Sen uskotellaan olevan vaatimustenmukaisuusvakuutus.

Ente Certificazione Macchine -yrityksen nimi esiintyy monien Suomeen tuotujen hengityssuojainten asiakirjoissa. Asiaan perehtymättömille todistus saattaa näyttäytyä esimerkiksi CE-merkintänä, vaikka sillä ei ole mitään tekemistä sertifikaatin kanssa. EU:n tuoteturvallisuuden nopea hälytysjärjestelmä

– Tuollaisen dokumentin saaminen on helppoa, siinä sanotaan, että se on vapaaehtoisesti myönnetty. Paperi ei lupaa mitään, eikä sillä tee mitään, mutta se näyttää hyvältä, Esa Kivisoja, European Safety Federation (ESF) hallituksen suomalaisjäsen sanoo. ESF on eurooppalainen työsuojelualan kattojärjestö.

Mustalla listalla kymmeniä yrityksiä

Ente Certificazione Macchine -yritys on ESF:n mustalla listalla (siirryt toiseen palveluun). Yrityksellä ei ole valtuuksia tarkastaa esimerkiksi henkilösuojaimia eikä sillä ole oikeutta myöntää CE-merkkiä. MOT ei ole tavoittanut ECM:n edustajia. Yritys kertoi perjantaina verkkosivuillaan (siirryt toiseen palveluun), että yrityksen tietoja olisi käytetty todistuksissa asiattomasti.

ECM on vain yksi yritys monen muun joukossa. ESF:n listalla on mainittu kymmeniä yrityksiä, joiden nimi on esiintynyt väärennetyissä tai väärin perustein annetuissa asiakirjoissa.

Kivisoja pitää tilannetta ympäri Euroopan huolestuttavana ja vakavana. Väärennettyjä todistuksia on tavattu kaikista EU-maista.

"Jos testi on väärennetty, tuotetta ei ole välttämättä testattu lainkaan. Sen läpäisyarvo voi olla liian iso. Kun hoidetaan COVID-19-potilaita, tämä voi olla kriittinen asia sen suhteen, saako henkilö tartunnan vai ei." Olav Norrback, Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston tarkastaja

Puutteellisia suojaimia tullut maahan jo kuukausia

– Olemme tehneet parhaamme, että osa lähetyksistä olisi saatu pysäytettyä jo alkuunsa, kertoo John Bergman Suomen Työturvallisuuden Liitosta.

On mahdollista, että puutteellisesti testattuja tai merkittyjä tuotteita on päätynyt myös terveydenhuoltoon.

– Aivan varmasti niitä on voinut päätyä terveydenhuollon käyttöön. Kaikkea ei voi millään estää, Esa Kivisoja sanoo.

Nämä asiakirjat Suomessa myytäviltä hengityssuojaimilta vaaditaan: CE-merkintä kertoo suojaimen täyttävän eurooppalaiset terveys- ja turvallisuusvaatimukset.

Vaatimustenmukaisuusvakuutuksella valmistaja vakuuttaa tuotteen olevan säädösten mukainen.

Euroopan komission poikkeusluvan mukaan terveydenhuollon ammattilaiset voivat koronaepidemian ajan käyttää hengityssuojaimia, joissa ei ole CE-merkintää tai eurooppalaisen standardin ja testauslaitoksen tunnusta. Hengityssuojainten on kuitenkin täytettävä terveys- ja turvallisuuskriteerit.

Näin uskoo myös Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston tarkastaja Olav Norrback.

– Jos lähetykset ovat päätyneet tulliin, ne menevät lähes poikkeuksetta terveydenhuollon käyttöön tavalla tai toisella. Jo helmi-maaliskuussa alkoi kuulua huhuja epämääräisistä toimijoista. Puutteellisia tuotteita on tullut Suomeen jo ennen kuin tarkempia ohjeistuksia ehdittiin antaa, tarkastaja Olav Norrback sanoo.

Aluehallintoviraston työsuojelun vastuualue valvoo ammattikäyttöön, esimerkiksi sairaaloihin tarkoitettuja henkilösuojaimia. Henkilösuojaimilla tarkoitetaan laajempaa tuotejoukkoa, hengityssuojainten lisäksi esimerkiksi suojalaseja- ja vaatteita, visiireitä eli kasvosuojia ja esimerkiksi kertakäyttökäsineitä.

Tuotetta ei välttämättä ole testattu lainkaan

Laadukas hengityssuojain istuu hyvin kasvoilla ja seuraa kasvojen muotoa. Näin vältetään mahdollinen reunavuoto ja suojain suojaa käyttäjää kuten on tarkoitettu. Muutoin suojain saattaa päästää läpi ilmassa olevia hiukkasia kuten bakteereita tai viruksia.

– Jos testi on väärennetty, tuotetta ei ole välttämättä testattu lainkaan. Sen läpäisyarvo voi olla liian iso. Kun hoidetaan COVID-19-potilaita, tämä voi olla kriittinen asia sen suhteen, saako henkilö tartunnan vai ei, Norrback sanoo.

Epäkohdat ovat koskeneet pääosin Kiinasta tulevia tuotteita. Aluehallintoviraston mukaan ainakin kymmenet eri maahantuojat ovat toimittaneet Suomeen epäkurantteja hengityssuojaimia.

– On iso moraalinen vastuu, jos ryhtyy tuomaan hengityssuojaimia vähillä selvityksillä. Pitäisi pystyä sanomaan ei, jos dokumentointi on epäselvää tai puutteellista. Valvonta on tehtävä silloin. Kun markkinavalvontaa tehdään asiakirjojen perusteella Suomessa, on jo liian myöhäistä, tarkastaja Olav Norrback Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirastosta kertoo.

Tullilla ei tietoa määristä

Hengityssuojaimet ovat työllistäneet myös tullia. Se on pyytänyt markkinavalvontaviranomaisilta kuten aluehallintovirastolta, sosiaali- ja terveysministeriöltä, Fimealta ja Tukesilta selvityspyyntöjä lukuisista EU:n ulkopuolelta tulevista hengityssuojaineristä.

– Suurin osa eristä on kunnossa, osa niistä on vaatinut lisäselvittelyä. Osa eristä ei ole ollut käyttötarkoitukseen soveltuvia, valvontajohtaja Mikko Grönberg Tullista kertoo.

Edes Tullilla ei ole tarkkoja lukumääriä maahan tulleista hengityssuojaineristä, sillä tuotteiden tilastointi perustuu tullinimikkeisiin. Esimerkiksi hengityssuojaimet tilastoidaan materiaalien mukaan. Tilastointi myös laahaa jäljessä, joten esimerkiksi maaliskuun tuontitilastot valmistuvat vasta toukokuun lopussa.