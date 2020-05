Korona lykkää kesän saaristoliikenteen käynnistymistä – yrittäjä: "Tilauskirja on täysin tyhjä"

Kari Auvinen on toiminut yrittäjänä MeriSet-risteilyillä lähes 40 vuotta.

Kari Auvinen on toiminut yrittäjänä MeriSet-risteilyillä lähes 40 vuotta.

Yrittäjä Kari Auvinen on liikennöinyt Haminan Tervasaaren ja Tammion saaren väliä 39 kesän ajan. Kausi on normaalisti käynnistynyt toukokuun alussa, ja kuukausi on ollut yksi sesongin vilkkaimmista ajanjaksoista.

Nyt kolme alusta ovat kiinni laiturissa ja yrittäjä on mietteliäs.

– Tällä hetkellä yritys ei toimi. Olemme olleet pakon edessä tekemättä tuottavaa työtä lainkaan, sanoo Auvinen.

Kotkan alueen yksityisistä liikennöitsijöistä yksikään ei ole vielä käynnistänyt saaren ja mantereen välistä alusliikennettä, vaikka mikään koronan hillitsemiseksi asetettu valtion hallinnon rajoitus ei suoraan velvoita yrittäjiä olemaan liikennöimättä.

Saariliikenteen on pysäyttänyt 10 hengen kokoontumisrajoitus, joka tekee liikennöinnistä yrittäjille kannattamatonta. Lisäksi osa yrittäjistä odottaa tietoa siitä, miten ravintola- ja kahvilatoimintaa saa aluksella järjestää.

Nyt Suomen ravintolat ovat kiinni, jotta koronaviruksen leviämistä pystytään hillitsemään.

Auvisen omistaman Vikla II:n matkustus- ja ravintolatila. Antti-Jussi Korhonen / Yle

Reittiliikenteen lisäksi Kari Auvisen alukset ajavat kesällä ensisijaisesti tilausajoa Kotkan ja Haminan edustalla.

– Tilauskirja tälle kesälle oli jo täynnä, mutta koronaviruksen vuoksi se on tyhjentynyt kokonaan. Kyllä se on merkittävä tulojenmenetys.Tällä hetkellä liikevaihdosta on pyyhkiytynyt pois 80–90 prosenttia.

Auvinen ei osaa arvioida, kuinka tilanne myöhemmin normalisoituu, jos normalisoituu.

Virus näkyy tällä hetkellä matkustajamäärissä

Haminan naapurikaupungin Kotkan saaristossa liikennöi tällä hetkellä vain valtio-omisteisen Finferriesin yhteysalus. Se ajaa Kotkasta Haapasaareen, Kuutsaloon ja Kaunissaareen koko kesän ajan.

Virus on näkynyt matkustajamäärissä.

– Matkustajia liikkuu vähemmän saariin viikonloppuliikenteessä kuin aikaisempina vuosina tähän aikaan. Mahdollisesti väki on mökeillään tai ei liiku ollenkaan, sanoo yhteysalus Otavan päällikkö Timo Mäkelä.

Joukkoliikennevälineenä kymmenen hengen kokoontumisrajoitus ei sido yhteysalusta. Koronaviruksen leviämisen estämiseksi aluksella on kehotettu autolla liikkuvia pysymään autoissaan merimatkan ajan. Matkustustiloissa on neuvottu pitämään turvaväliä ja siivousta on lisätty.

Liikenne käynnistynee kesäkuussa

Kotkan alueen yksityisillä liikennöitsijöillä on halua käynnistää kausi kesäkuussa. Kannattavan liiketoiminnan vuoksi yrittäjät mainitsevat tärkeäksi, että jonkinlainen ravintolatoiminta laivoilla sallitaan.

Ravintoloiden on määrä aueta Suomessa kesäkuun alussa. Varmasti kesäkuun alusta liikennöinti alkaa vain Kotkan ja noin 15 minuutin venematkan päässä sijaitsevanVarissaaren välillä. Muun muassa perinteinen Kotkan, Lehmäsaaren ja Rankin välisen liikennöinnin aloittamispäivä on epävärma, samoin liikenteen aloittaminen Tervasaaren ja Tammion välillä.

– Meidän on pakko odottaa. Tarkoitus on noudattaa lainsäätäjien ohjeistusta ja sillä mennään, Tervasaari–Tammio-väliä liikennöivä Auvinen sanoo.

Yrittäjien tilanne on samankaltainen myös muualla Suomessa. Itäisellä saaristoreitillä Helsingissä alukset alkavat ajaa Hakaniemen ja Vuosaaren väliä kesäkuun alusta alkaen.

Raaseporissa alusliikennöinti Tammisaaresta Älgön ja Jussarön saarille on määrä käynnistää kesäkuun aikana.

Helsingin ja Raaseporin tavoin Turussa saaristoristeilykausi käynnistyy kunnolla kesäkuussa. Ensimmäisiä kesäkaudelle avattavia reittejä on toukokuussa käynnistyvä yhteys Turusta Gullkronaan, joka kulkee Seilin ja Nauvon kautta.

Vikla II on yksi kolmesta yrittäjä Kari Auvisen risteilyaluksesta. Antti-Jussi Korhonen / Yle

Omilla veneillä esimerkiksi Kotkan edustan saariin pääsee rantautumaan ja matkustamaan viime kesän tavoin. Kotkan ja Haminan pursiseuroista kuitenkin kehotetaan saarissa liikkujia välttämään suuria porukoita.

Kotkalainen Jari Hietala arvioi, että kotkalaiset kyllä menevät saariin tulevanakin kesänä.

– Ihmiset liikkuvat saariin ihan varmasti. Nytkin liikenne olisi ollut vilkkaampaa, jos ilmat olisivat olleet paremmat, Hietala uskoo.

Kotkalainen Vega Vantola kertoo, että on käynyt saaressa tavallisesti kerran kesässä.

– Kesällä saarissa käyminen kuuluu mielestäni kotkalaiseen identiteettiin, Vahtola toteaa.

Liikennöitsijä Kari Auvinen toteaa, ettei koronavirus päätä hänen miltei 40-vuotista yrittäjän taivaltaa.

– Heti kun aletaan purkamaan rajoituksia,pyrimme käynnistämään liikennöinnin.

Hän arvioi, että moni kaipaa saaristoon kesällä.

– Toukokuun alussa tuli tieto, että kokoontumisrajoitus nousee 50 henkilöön kesäkuussa. Asiakkailta tuli heti kyselyjä, että joko toiminta silloin alkaa.

