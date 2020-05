Toteutuuko Helsingin Koivusaaressa kiinteistövälittäjien päiväuni? Lähes kaikkiin 5 000 asukkaan kaupunginosan asuntoihin kaavaillaan merinäköalaa

Helsingin Koivusaaressa aiotaan viedä merellisyys asumisessa täysin uudelle tasolle.

– Kokonaissuunnittelu lähtee siitä, että meri olisi läsnä kaikkialla. Tietysti julkisilla rannoilla, mutta myös asumiseen asti, kertoo tiimipäällikkö Mikko Reinikainen Helsingin asemakaavapalveluista.

Länsiväylän ja metroradan varrella Lauttasaaren länsipuolella sijaitsevasta pienestä saaresta kaavaillaan ainutlaatuista erityisesti asuntojen näköalojen suhteen.

– Alueen rakenne on sellainen, että se on mahdollista suunnitella siten, että lähes kaikista asunnoista ja työpaikoista on merinäköala.

Asuntoja rakennetaan noin 5 000 ihmiselle. Työpaikkoja meren äärelle kaavaillaan peräti 3 000–4 000.

Pienen saaren pinta-ala aiotaan kaksinkertaistaa tekemällä meritäyttöjä esimerkiksi pohjoispuolelle Keilaniemen tornitaloja vastapäätä.

Koivusaaren rakennuksissa on pääasiassa 5–7 kerrosta. Kaikista taloista on metroasemalle korkeintaan 600 metriä.

– Ei yhtä tiivis kuin Kalasatama tai Jätkäsaari, mutta tiiviimpi kuin Lauttasaari, luonnehtii tiimipäällikkö Reinikainen.

Koivusaaren vuosia valmistellusta asemakaavasta päätetään tänään tiistaina Helsingin kaupunkiympäristölautakunnassa (siirryt toiseen palveluun).

Lue lisää:

Länsiväylän päälle Helsingin Koivusaareen kaavailtu Ikea nytkähti eteenpäin