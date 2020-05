Turvavälit aiheuttavat pähkäilyä kouluissa – video näyttää, miten tamperelainen opettaja ratkaisi asian huumorilla

Peruskoululaiset palasivat viime viikolla takaisin lähiopetukseen. Monessa koulussa ohjeet väljistä opetustiloista ja turvaväleistä koronaviruksen tarttumisen ehkäisemiseksi ovat aiheuttaneet pähkäilyä.

Tamperelainen opettaja Henrik Katto suhtautuu asiaan huumorilla. Hänen Facebookissa julkaisemansa videot aiheesta ovat herättäneet suurta huomiota ja saaneet satoja tuhansia katsojia.

Ensimmäisessä videossa Katto näyttää, miten pieni turvaväli 27 oppilaan luokkahuoneessa jää. Kahden metrin turvaväli on käytännössä 20 senttiä.

Katon luokkahuoneessa väljää tilaa löytyy lähinnä kaappien välistä.

– Vaatimukset joita tulee, tuntuvat kovilta ja ristiriitaisilta. Luokkahuoneeseen on mahdoton saada metri–kaksi väliä, Katto sanoo.

"Kaksi viikkoa menee vaikka päällä seisten"

Opetusministeriö ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL julkaisivat ohjeita kouluissa ja päiväkodeissa työskentelystä ja olemisesta. Ohjeiden mukaan koulua käydään (siirryt toiseen palveluun) väljemmin ja käsiä pestään useammin.

Toisaalta ohjeet eivät esimerkiksi vaadi jakamaan luokkia. Samalla se tarkoittaa, että metrin, parin turvaväliä ei välttämättä voi aina pitää eikä sitä mitata.

Moni kunta on ratkaissut tilaongelman sillä, että koululaisia on mennyt tyhjillään oleviin lukioihin. Henrik Katto on Tampereen kristillisen koulun opettaja. Koulussa opiskelee noin 250 oppilasta.

Kristillisellä koululla lukiovaihtoehtoa ei ole. Vaikka yksi luokka onkin kerrallaan liikuntasalissa ja toinen läheisellä pirtillä, vapaiden luokkien hyödyntäminen on vaikeaa hygieaniasyistä.

Henrik Katon mukaan tiloja ei saada loihdittua enempää ja tilanteeseen on pakko suhtautua huumorilla.

– Vaikka kuinka urputetaan, se ei muutu mihinkään. Kaksi viikkoa menee vaikka päällä seisten. On hyvä, että oppilaille jää hyvä fiilis lukukaudesta.

Videot ovat saaneet hyvän vastaanoton.

– Hyvää palautetta on tullut. Video ilmeisesti kiteytti aikalailla kollegoidenkin fiilikset. Oppilaita asia on huvittanut, esimieskään ei tykännyt pahaa.

Suomen "lämmin" kevät

Toisella videolla (siirryt toiseen palveluun) Katto näyttää, millaista on käytännössä viedä luokka ulos Suomen tunnetusti vaihtelevassa säässä.

Opettaja Henrik Katto näyttää, millaista on käytännössä viedä luokka ulos Suomen tunnetusti vaihtelevassa säässä.

Jokaiselle luokalle oli varattu vuorot koulun lähelle nuotiopaikalle. Katon luokalla oli vuoro perjantaina, jolloin Pirkanmaalla satoi lunta.

Luokanopettaja Henrik Katon somevideosta tuli hetkessä hitti.

Lue lisää:

Koulua käydään nyt seurakuntien tiloissa ja nuorisotaloissa, mutta ysiluokkalaiset kuuntelevat äänikirjoja myös ulkona

Metrin turvavälisuositus ei koulukyydeissä välttämättä toteudu – Kiuruvedellä lapset ohjataan istumaan sisarusten viereen parhaan kaverin sijasta

Turvaväliä ei mitata viivottimella, aivastamisen jälkeen pestään kädet – koulut ja päiväkodit saivat tarkennetut koronaohjeet

Tarkat ohjeet kynästä ja kumista: Koulunkäyntiohjaajat kertovat 11 vinkkiä, miten käytännössä koronavirusta ehkäistään ensi viikolla

Ainakin 6 kriittistä asiaa vaatii ratkaisua ennen oppilaiden palaamista kouluun – rehtorit kertovat, miten iso ruljanssi tämä on käytännössä

Suomessa on suuret erot, miten lapset tulevat torstaina kouluun: Katso oman kaupunkisi tilanne Ylen selvityksestä – asenne lääkärintodistukseen vaihtelee