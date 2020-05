Rottaongelma hyppäsi lähiöihin – etätyön lisääntyminen muutti rottien ruoka-apajat uusille alueille

Rottaongelma on pahentunut tänä keväänä. Rotat ovat lisääntyneet suotuisissa oloissa ja hakeutuneet varsinkin lähiöihin.

Leuto talvi ja aikainen kevät ovat olleet otolliset rottien lisääntymiselle. Runsaaseen esiintymiseen vaikuttaa osaltaan myös koronaviruspandemia. Ihmiset ovat enemmän kotonaan, jolloin siellä syntyy rotille kelpaavaa jätettä enemmän kuin aiemmin.

Sen sijaan ravintoloiden liepeillä rottien ruokailumahdollisuudet ovat vähentyneet ja se on pakottanut muuttamaan uusiin paikkoihin, arvioi Helsingin kaupungin rottaprojektin vetäjä, tutkijatohtori Tuomas Aivelo Helsingin yliopistosta.

Aivelon tiedossa on, että rottia on ollut paljon ainakin Pietarsaaressa, Jyväskylässä, Kouvolassa, Lahdessa, Tampereella ja pääkaupunkiseudulla.

Terveystarkastajan tehtävä on neuvoa ja jakaa ohjeita rottien torjumiseksi, sanoo Riitta Bagge. Timo Leponiemi / Yle

Riihimäen kaupungin terveystarkastaja Riitta Bagge sanoo, että Riihimäellä kuluva kevät on pahin hänen 30-vuotisen työuransa aikana.

Kysely selvittää rottaongelman laajuuden

Koneen säätiön rahoittamassa Helsingin kaupungin rottaprojektissa Tuomas Aivelo lähetti maaliskuussa kaikkien kuntien “rottavastaaville” kyselyn rottien esiintymisestä. Osa kunnista on jo ehtinyt vastata kyselyyn.

Alustavien tietojen perusteella moni kunta arvioi, että rottatilanne on vuosien mittaan pahentunut. Pääosa kunnista kuitenkin katsoo, että tilanne on ainakin vielä hallinnassa.

Kyselyyn vastanneiden kuntien mielestä suurimmat ongelmat liittyvät lintujen ruokintaan ja jätehuoltoon.

Riihimäellä terveystarkastaja Riitta Bagge on saanut yhteydenottoja rotista enemmän kuin koskaan aiemmin.

– Pahuimpia alueita meillä ovat Otsola, Ilomäki ja Sipusaari, mutta ne tuskin ovat ainoita alueita, Bagge ennakoi.

Viisas rotta välttää loukut

Viisaana ja varovaisena eläimenä rotta jää harvoin loukkuun. Eija Sahlman asuu Riihimäellä alueella, jossa on tehty paljon rottahavaintoja. Itse hän on saanut kotipihastaan loukulla yhden rotan, mutta naapurit ovat saaneet kiinni paljon enemmän. Naapurit ovat nähneet myös riistakameralla, missä päin rotat liikkuvat, kertoo Sahlman.

– Kaunishan se oli auringonpaisteessa, kun pihalla juoksenteli, mutta en kyllä niitä halua enempää, Eija Sahlman toteaa.

Rottien tuhoaminen kuuluu kiinteistölle

Terveystarkastaja Riitta Bagge on tehnyt katselmuksia Riihimäen pahimmilla rotta-alueilla etsien muun muassa mahdollisia pesäpaikkoja. Jyrsijäongelmaa lisäävät etenkin lintujen ruokintapaikat.

Terveystarkastajan tehtävä on antaa ohjeita rottien torjuntaan. Tuhoeläinten torjunta on ensisijaisesti kiinteistön omistajan vastuulla. Rotanmyrkyn käyttö on nykyisin sallittu vain ammattimaisille tuholaistorjujille.

Bagge toteaa, että ihmisille rottien esiintyminen tulee usein yllätyksenä, eivätkä kaikki edes usko siihen. Merkkejä rotista ei useinkaan huomata.

Tehokas synnyttäjä kävelee kadulla klo 22

Rotta on tehokas lisääntyjä.

– Se tulee sukukypsäksi jo kahden kuukauden iässä ja voi synnyttää 8–12 poikasta 21 päivän välein, selittää Tuomas Aivelo.

Ei siis ihme, että rottaongelma voi syntyä nopeasti, jos olosuhteet ovat kohdallaan.

Riihimäellä rottasodasta on jo pidetty neuvonpitoa terveysvalvonnan, ympäristönsuojelun, rakennusvalvonnan sekä vesi- ja viemärilaitoksen kesken.

Yleensä rotat liikkuvat vasta pimeässä, mutta kun eläimiä on paljon, niitä nähdään päivälläkin. Etätöiden lisäännyttyä ihmisillä on ollut enemmän aikaa katsella ikkunasta ulos. Voidaan sanoa, että korona paljasti rottaongelman, Riitta Bagge toteaa.

– Kello 22 jälkeen ne voivat kävellä kadulla vastaan, eivätkä pelkää mitään.