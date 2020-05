Osa opettajista antoi tukiopetusta, osa perui tunnit viime hetkellä – lukiolaiset antoivat arvosanat opettajilleen etäopetuksesta

Lukioiden opettajien käyttämät opetustavat ovat vaihdelleet etäopetuksen aikana paljonkin. Tämä kävi selväksi Ylen verkkokyselystä, johon vastasi yli 760 lukiolaista.

Vastauksissa mielipiteet jakautuivat sen suhteen, onko etäopetus sujunut hyvin vai huonosti. Osa vastaajista kertoi oppineensa etänä vähemmän kuin ennen, toiset taas kokivat oppineensa yhtä paljon tai jopa enemmän kuin lähiopetuksessa.

Pyysimme neljää kyselyyn vastannutta lukiolaista arvioimaan etäopetuksen onnistumista ja antamaan siitä kokonaisarvosanan opettajilleen.

Kaikki heistä kertoivat opettajiensa välillä olleen suuria eroja video-opetuksen käytössä: osa opettajista piti säännöllisesti tunteja videoyhteydellä, toiset teettivät itsenäisiä tehtäviä.

Salla Sirkiä, 16, Lumon lukio, Vantaa: 8

Salla Sirkiä sanoo, että opettajissa on ollut paljon eroja sen suhteen, miten hyvin he ovat selviytyneet etäopetuksesta. Antti Haanpää / Yle

Mikä etäopetuksessa on onnistunut?

Kun ottaa huomioon miten yhtäkkiä etäkoulu alkoi, aika moni opettajista on osannut hoitaa sen tosi hyvin. Emme ole jääneet kursseissa jälkeen, ja tehtävien kokonaismäärä on pysynyt sellaisena, että niistä selviää. Riippuu toki ihmisestä ja opiskelutahdista, mikä on sopiva määrä.

Oman opettajan kanssa on tarvittaessa saanut tukitunteja tiettyinä kellonaikoina. Jotkut opettajat ovat sanoneet, että heille voi soittaa myös omaan numeroon, jos tarvitsee apua. Lisäksi osa opettajista on kuunnellut ja ottanut oppilaiden toiveita huomioon järjestämällä esimerkiksi live-tuntien tai tehtävien määrään liittyviä kyselyitä.

Mitä olisi pitänyt tehdä toisin?

Opettajakohtaiset erot ovat olleet isoja melkein kaiken suhteen. Jotkut opettajat ovat peruneet live-tunteja jopa juuri ennen tunnin alkua, ja toiset eivät ole pitäneet niitä oikeastaan ollenkaan. Myös tehtävien määrä on vaihdellut opettajien välillä.

Osa opettajista on tarjonnut apua herkästi, mutta kaikilta sitä ei ole saanut. Ja vaikka tukitunteja järjestetään, niille osallistumiseen on isompi kynnys kuin jos olisi fyysisesti samassa tilassa.

Olen itsekin joutunut pyytämään omalta vanhemmaltani apua koulutehtävien kanssa. Niillä, jotka eivät saa kotoa apua, on varmasti ollut vaikeaa. Tehtävien kanssa on välillä tosi omillaan, ja siihen orientoituminen ei ole helppoa. Tiedän kavereita, joilla koulu on sujunut tosi huonosti.

Arttu Virolainen, 17, Oulun Lyseon lukio: 7½

Oululaisen Arttu Virolaisen mielestä etäopetuksen aikana oppilaille on annettu liikaa tehtäviä. Risto Degerman / Yle

Mikä etäopetuksessa on onnistunut?

Osa opettajista on testannut uusia asioita, onnistunut tietotekniikan hyödyntämisessä ja saanut siitä tässä jaksossa paljon irti.

Tukea on mielestäni ollut tarjolla ihan riittävästi. On tosin opettajakohtaista, miten helposti apua saa.

Mitä olisi pitänyt tehdä toisin?

Työmäärä on jakautunut epätasaisesti, joinakin viikkoina tehtävää on ollut paljon enemmän kuin toisina. Myös tehtävien palautuskäytännöt ovat olleet sekavia: joissakin aineissa on pitkät palautusajat, kun toisissa aineissa on annettu vain 48 tuntia aikaa tehdä joku asia.

Etäopiskelussa asioiden oppiminen voi olla hitaampaa, ja opiskelu on raskaampaa kun joutuu olemaan eristyksissä. Opettajat olisivat voineet ottaa sen huomioon paremmin vähentämällä työmäärää ja antamalla enemmän aikaa tehdä asioita ja palauttaa tehtäviä.

Elisa Toivola, 18, Lahden lyseo: 8½

Lahden lyseota toista vuotta käyvän Elisa Toivolan mukaan opettajat ovat onnistuneet etäopetuksessa yllättävävänkin hyvin. Heikki Kiseleff/Yle

Mikä etäopetuksessa on onnistunut?

Opettajat ovat painottaneet, että he ovat tuntien ja koulupäivän aikana tavoitettavissa. Jos on ollut kysyttävää tehtävistä tai joku muu on askarruttanut, niin on aina voinut laittaa viestiä ja kysyä.

Minulle on sopinut hyvin tehtävien itsenäinen tekeminen, nyt kun kotona on paljon muitakin. Kun saa itse päättää milloin tehtävät tekee, on helpompi löytää päivästä se hetki, jolloin pystyy hyvin keskittymään.

Monet opettajat ovat sanoneet, että heillä oli vain muutama päivä aikaa oppia etäopetuksen järjestäminen ja kaikki siihen liittyvät tekniset asiat. He ovat kuitenkin hoitaneet osansa hyvin. Olen ollut tosi positiivisesti yllättynyt siitä, miten hyvin kaikki on saatu toimimaan alusta alkaen.

Mitä olisi pitänyt tehdä toisin?

Jotkut opettajat ovat teettäneet liian paljon ryhmäprojekteja, joiden toteuttaminen etänä on hankalaa. Tehtäviä on ylipäätään ollut paljon enemmän kuin koulussa annettaisiin. Välillä tuntuu, että on liikaakin asioita mitä pitäisi saada päivän aikana tehtyä.

Vaikka koen itse saaneeni tarpeeksi apua, kaikilla tilanne ei ole välttämättä yhtä hyvä. Esimerkiksi oppimisvaikeuksia on hankala ottaa huomioon etäopetuksessa, ja se on saattanut vaikeuttaa monien oppimista.

Miika Myllyoja, 17, Tampereen yhteiskoulun lukio: 9

Sastamalassa asuva Miika Myllyoja olisi kaivannut enemmän tavallisia oppitunteja muistuttavia live-tunteja. Jani Aarnio / Yle

Mikä etäopetuksessa on onnistunut?

Jos apua on kysynyt, niin siinä kohtaa kaikki opettajat ovat tukeneet tosi hyvin.

Kaikki opettajat ovat olleet tosi ymmärtäväisiä ja mutkattomia, ja antaneet pyydettäessä apua ja lisäaikaa tehtävien tekoon. Se on ollut minulle tosi tärkeää.

Henkilökohtaisesti tykkään live-tunneista, koska ne muistuttavat eniten tavallisia oppitunteja. Opin helpommin opettajaa kuuntelemalla kuin itse lukemalla. Live-tunnilla opettajaan saa helposti kontaktin ja pystyy kysymään asioita suoraan.

Mitä olisi pitänyt tehdä toisin?

Omasta puolestani olisin tietysti toivonut enemmän live-tunteja, mutta samaan aikaan tiedän, ettei se ole kaikille muille paras vaihtoehto. Opettajan ja oppilaan välillä voisi olla enemmän kontaktia, mikä tapahtuisi normaaliolosuhteissa luonnostaan.

Avun kysyminen voi tuntua välillä vaikealta, joten opettajat voisivat vieläkin enemmän painottaa avun saamista ja rohkaista pyytämään sitä. Että syntyisi sellainen ympäristö, jossa tuen pyytäminen on helppoa.

Miten hyvin etäkoulu on onnistunut sinun mielestäsi? Kommentointi on auki 20.5. klo 23 asti.

