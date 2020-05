Kesälomaa voi viettää koronasta huolimatta – selvitimme, mitä kannattaa tietää, jos suunnittelee reissua kotimaassa

Kesälomien lähestyminen on saanut monet pohtimaan, miten kotimaassa voi matkailla turvallisesti koronasta huolimatta.

Kysyimme aiemmin kolmelta asiantuntijalta, minkälaisia kotimaan reissuja nyt voi tehdä. Aihe herätti runsaasti keskustelua ja saimme paljon kysymyksiä kotimaan matkailuun liittyen. Olemme keränneet tähän juttuun vastauksia yleisimpiin kysymyksiin.

Suomessa on edelleen voimassa ohjeistus, jonka mukaan tarpeetonta matkustamista, kuten vapaa-ajan matkailua on hyvä välttää myös kotimaassa.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselta ja aluehallintovirastoilta odotetaan lähiviikkojen aikana yleisiä ohjeistuksia turvaväleistä ja hygieniaohjeista, kun koronan rajoitustoimia puretaan.

Esimerkiksi vesi- ja huvipuistoissa odotetaan näitä ohjeistuksia, ennen avaamispäätösten tekoa. Kuitenkin Linnanmäki ilmoitti avaavansa ovensa 12.6.

Myös matkailuun liittyviä koronan aiheuttamia rajoituksia aletaan purkaa kesäkuun alussa. Esimerkiksi eläinpuistot ja museot avataan tuolloin.

Junista voi pian varata hyttejä omaan käyttöön

Ylen verkkosivujen kautta tulleissa kysymyksissä pohdittiin esimerkiksi, kuinka täysiä junat tulevat olemaan, onko istumapaikkojen myyntiä rajoitettu, millaisia erikoisjärjestelyjä junissa on ja pääseekö autojunalla Lappiin?

VR:ltä kerrotaan, että junien matkustajamääriä ei ole rajattu tai lukittu paikkoja pois myynnistä, sillä suurimmassa osassa junia on ollut hyvin tilaa matkustaa.

Junalipun voi valita vaunukartalta väljemmästä paikasta ja se suositellaan ostettavaksi etukäteen verkosta.

VR kehittää tällä hetkellä myyntijärjestelmään ominaisuutta, joka valitsee paikan automaattisesti mahdollisimman kauas muista matkustajista. Tulossa on myös mahdollisuus varata kokonainen hytti päivävaunusta omaan käyttöön.

VR:n yö- ja autojunaliikenne on tauolla ainakin 14.6. asti. Rovaniemelle ja Kemiin saakka pääsee matkustamaan päiväjunilla. Yhtiö kertoo kesän aikatauluista kesäkuun alussa.

Myös makuuhyttien varaukseen valmistellaan muutosta, jonka myötä yksin matkustavat saavat hytin kokonaan omaan käyttöönsä. Tämä ominaisuus otetaan käyttöön, kun yöjunat palaavat takaisin liikenteeseen.

Junissa tehdään tehosiivouksia ja henkilökunnan sekä asiakkaiden välillä pyritään pitämään turvavälejä. VR:ltä kehotetaan pitämään mahdollisuuksien mukaan etäisyyttä myös muihin matkustajiin ja matkustamaan ruuhka-ajan ulkopuolella. Sairaana ei tule matkustaa, ja käsi- ja yksimishygienista tulee pitää huolta.

Lähde: VR viestintä.

Linja-autoissa odotetaan matkustajamäärän kasvua

Linja-autoliikenteestä kysyttiin muun muassa sitä, kuinka turvallista on matkustaa, kuinka täyteen autot myydään, miten linja-autoissa pitäisi suojautua, millä tavoin linja-autoissa huolehditaan etäisyyksistä matkustajien välillä ja kulkeeko Matkahuollon linja-autoliikenne normaalisti kesällä?

Koronakriisin alkaessa ja Uudenmaan matkustusrajoitusten tullessa voimaan Matkahuollon bussivuorojen määrä väheni lähes 80 prosenttia. Vuoroja palautettiin, kun kouluissa palattiin takaisin lähiopetukseen. Lisää vuoroja avataan kesäkuun ensimmäinen päivä ja niitä ollaan valmiita palauttamaan nopeasti, mikäli matkustajamäärät lähtevät kasvuun.

Bussiyritykset ovat itsenäisiä yrityksiä ja huolehtivat kukin viranomaisten ja oman ohjeistuksen mukaan turvaväleistä ja hygieniasta. Yrityksissä on kiinnitetty erityistä huomiota esimerkiksi autojen siivoamiseen ja kuljettajien ohjeistukseen ja suojavarustukseen.

Lippu suositellaan ostettavaksi ennakkoon verkosta, jotta vältytään käteisen ja korttien käsittelyltä autossa. Jatkossa Matkahuollon verkkokaupasta voi ostaa paikan myös polkupyörälleen.

Suositeltujen turvavälien säilyttäminen on useimpien bussiyritysten vuoroilla onnistunut, koska matkustajia on ollut vähän.

Matkustajamäärien kasvaessa turvavälien noudattaminen on pulmallisempaa koko joukkoliikenteen osalta, sillä istuimet on sijoitettu vierekkäin. Alalla seurataan, tuleeko viranomaisilta uusia ohjeita esimerkiksi suojaimiin tai turvaväleihin liittyen.

Esimerkiksi Finnair on asettanut kasvosuojien käytön pakolliseksi lennoillaan.

Lähde: Matkahuollon viestintä.

Leirintäalueet ovat olleet avoinna normaalisti

Leirintäalueista kysyttiin muun muassa seuraavia asioita: voiko Suomessa lomailla leirintäalueilla tänä kesänä, onnistuuko telttailu, ja onko leirintäalueille odotettavissa suurta nousua kävijämääriin?

Leirintäalueet ovat saaneet olla auki lähes normaalisti, eli leirintäalueilla voi lomailla tänä kesänä. Niitä ei määrätty suljettavaksi, kun koronarajoitteita tuli voimaan, mutta osa leirintäalueista sulki ovensa vapaaehtoisesti.

Leirintäsesonki käynnistyy kesäkuussa, jolloin kesäalueita avataan.

Suomen Leirintäalueyhdistys laatii jäsenyrityksilleen ohjeet koronan varalta. Vinkkejä on saatu Euroopassa toimivilta sisarorganisaatioilta. Esimerkiksi asiakkaille vastaanottoon matkustajailmoitusten täyttöön tarkoitetut kynät on välillä desinfioitava.

Toistaiseksi ravintoloissa ei voi järjestää aamiaisbuffettia. Aamiaisen on oltava annoksena, jonka voi ottaa mukaan nautittavaksi omassa majoituspaikassaan.

Myös leirintäalueilla kiinnitetään huomiota siivoukseen ja turvaetäisyyksiin. Leirintäalueilla pidetään automaattisesti etäisyyttä muihin majoittujiin, sillä paloturvallisuussyistä esimerkiksi matkailuajoneuvojen ja telttojen turvaetäisyys on neljä metriä.

Lisäksi henkilökunta huolehtii siitä, että huoltotilat eivät pääse ruuhkautumaan ja voi tarvittaessa asettaa rajoituksia sille, kuinka monta ihmistä tiloissa voi olla kerrallaan. Myös leirintäalueiden tapahtumien ihmismääriä valvotaan, jotta ne eivät ylitä suosituksia.

Leirintäalueilla tulee olemaan kesällä tilaa, eikä kävijämääriin odoteta suurta nousua, sillä ne ovat olleet hyvin suosittuja parin viime kesän aikana.

Lähde: Antti Saukkonen, toiminnanjohtaja Suomen Leirintäalueyhdistys.

Luontokohteet ja kansallispuistot avaavat ovensa myös yöpyjille

Vaeltamisesta kysyttiin esimerkiksi seuraavaa: voiko Lappiin mennä erävaellukselle tai telttailemaan ja onko erämaahan meno suositeltavaa?

Kansallispuistot ovat olleet avoinna koko ajan, eli myös niissä voi vierailla kesällä. Metsähallituksen aiemmin suljetut autio- ja päivätuvat sekä taukokodat avataan kesäkuun ensimmäinen päivä. Myös luontokeskukset avataan tuolloin.

Vuokra- ja varaustupien varausjärjestelmä avataan viimeistään 27.5. jolloin tupavarauksia voi tehdä 1.6. eteenpäin. Varaustupien yöpymispaikkojen määrä puolitetaan, jolloin tuvissa voi pitää paremmin etäisyyttä muihin retkeilijöihin.

Kansallispuistoissa muistutetaan turvaväleistä ja retkietiketistä (siirryt toiseen palveluun) sekä siitä, että taukopaikoille ensimmäisenä tullut tekee tilaa muille. Nuotiopaikkoja ei myöskään saa valloittaa yksin.

Retkeilijöitä suositellaan välttämään vilkkaimpia taukopaikkoja ja olla tekemättä tulia suosituimmilla alueilla, sillä myös niissä voi muodostua riski koronavirukselle.

Lähde: Luontoon.fi ja Metsähallituksen viestintäpäällikkö Päivi Rosqvist.

Kylpylät ja hotellit avautuvat kesän mittaan

Moni halusi tietää kylpylöiden ja hotellien toiminnasta. Koska voi mennä kylpylään, miten hotellit palvelevat rajoitusten aikana, saako esimerkiksi aamiaista ja miten majoituspaikat aikovat järjestää ruokailut turvallisesti?

THL:n mukaan ei ole näyttöä siitä, että koronavirus voisi levitä uima-allasvesien kautta. Uima-allasvesissä käytetään aina desinfiointikemikaalina klooriyhdisteitä, joiden ansiosta virukset tuhoutuvat nopeasti uima-allasveteen joutuessaan.

Myös moni kylpylä avaa ovensa kesäkuun ensimmäinen päivä. Esimerkiksi valtaosa Holiday Club -ketjun kylpylöistä avataan tuolloin.

Holiday Clubilta kerrotaan, että kylpylöiden asiakasmäärää rajoitetaan turvavälien toteutumiseksi. Asiakkaiden käytössä on esimerkiksi vain joka toinen pukukaappi. Myös kylpylässä asioidessa tulee huomioida riittävä etäisyys toisiin asiakkaisiin.

Sokos hotellien kylpylät on määrä avata kesän aikana. Ketju odottaa valtioneuvoston ensi viikon linjausta ravintolatoiminnasta ennen avauspäätöksen tekoa. S-ryhmällä on kaikkiaan 59 hotellia, joista 39 on nyt avoinna. Poikkeustilanteen vuoksi hotellien aamiainen tarjotaan yksittäispakattuna buffetin sijaan.

Scandic-ryhmän hotelleista reilu puolet eli 14 on tällä hetkellä avoinna. Loput 12 avataan toukokuun lopun ja heinäkuun alun välisenä aikana. Ketjun hotelleissa on terveysviranomaisten ohjeiden mukaisesti lisätty siivousta ja hygieniatoimia. Aamiaisbuffetin sijaan tarjolla on take away -aamiainen.

Lähde: THL , Holiday Club, Scandic hotels, S-ryhmän markkinointi- ja viestintäjohtaja Outi Vitie.

Luonnon uimavesiä ei testata koronan vuoksi

Myös luonnonvesien turvallisuus pohdituttaa. Voiko koronavirus levitä uimaveden välityksellä?

THL kertoo, että tämänhetkisen tiedon mukaan riski saada koronavirus luonnonvesissä uimisen välityksellä arvioidaan olevan alhainen.

Riski liittyy lähinnä uimareiden lähikontakteissa tapahtuvaan leviämiseen, jos uimarannalla on samaan aikaan koronavirukseen sairastunut.

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valviran kunnille antaman ohjeistuksen mukaan uimavesiä ei tarvitse tutkia koronan varalta.

Sen sijaan uimarannoilla on syytä tiedottaa koronavirustilanteeseen liittyvistä hygieenisistä ohjeista tartuntariskin ehkäisemiseksi. Uimarantojen pukeutumis- ja wc-tilojen siisteyteen sekä käsienpesumahdollisuuteen on kiinnitettävä erityistä huomiota.

Lähde: THL ja Valvira.

Vuokramökkejä ei tarvitse kuurata itse

Moni suunnittelee vuokraavansa kesäksi mökin, mutta niiden turvallisuus muiden asiakkaiden jäljiltä pohdituttaa. Onko mökin vuokraaminen turvallista, onko edellinen vuokralainen siivonnut pinnat, mitä jos edellisellä majoittujalla on ollut korona, pitääkö vuokramökki kuurata itse ennen taloksi asettumista ja saako rahat takaisin varatuista ja maksetuista mökeistä, jos rajoitteita tulee uudelleen koronan vuoksi?

Suomen suurin mökkivälittäjä Lomarengas on antanut mökin omistajille ja huoltajille ohjeet mökkien huolellisesta siivoamisesta aina edellisen asiakkaan jäljiltä.

Lomarenkaan mökkejä ei tarvitse itse erikseen kuurata, mutta omaehtoinen pintojen pyyhkiminen silloin tällöin on suotavaa samalla tavalla kuin kotonakin.

Myöskään mökeille ei tule matkustaa sairaana ja hyvää käsihygieniaa tulee noudattaa.

Lomarenkaan mukaan takuuta niin sanotuista virusvapaista mökeistä ei voida antaa, mutta vuokramökissä lomailua pidetään turvallisena, kunhan yleisiä hygieniaohjeita noudatetaan.

Lomarengas noudattaa tällä hetkellä normaaleja varaus- ja peruutusehtoja, joihin on syytä tutustua huolella varaamisen yhteydessä. Mikäli uusia koronarajoitteita tulee, joudutaan niihin liittyvät peruutukset ja mahdolliset takaisinmaksut arvioimaan tapauskohtaisesti.

Lähde: Lomarengas Oy:n toimitusjohtaja Juha-Pekka Olkkola.

Huoltoasemilla siivotaan wc-tiloja tehostetusti

Automatkailijoita kiinnostavat huoltoasemat ja kysymyksiä tuli esimerkiksi niiden turvallisuudesta. Kuinka turvallista on käydä huoltoasemien wc-tiloissa ja milloin ABC-ketjun ravintolat aukeavat länsirannikolla ja Pohjanmaalla?

ABC-ketjusta kerrotaan, että huoltoasemien wc-tiloissa on turvallista käydä nyt ja jatkossa. Siivousten välejä on tiivistetty, jolla varmistetaan koko liikepaikan siisteyttä ja turvallisuutta.

Erityisesti käsisaippuan, käsidesin ja kuivauspyyhkeiden saatavuuteen on kiinnitetty huomiota. Wc-tiloissa on lisäksi erillisohjeet asiakkaille.

ABC-ketjussa odotetaan hallituksen ohjeistusta muun muassa ravintolatoimien osalta 1.6. alkaen. Sen pohjalta tehdään avaamiseen liittyvät päätökset. Tällä hetkellä ABC:n ravintola- ja market -pisteitä on kiinni noin kymmenen. Kuitenkin näissä paikoissa polttonestemyynti ja autopesu ovat auki tavalliseen tapaan.

Lähde: SOK, ABC-ketjuohjaus, ketjujohtaja Harri Tuomaala.

