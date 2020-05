Nyt alkoi mentolitupakan hamstraus – suositun vihreän tupakan myynti loppuu huomenna lopullisesti

Keskiviikosta alkaen kaikki maku- ja hajuaineet savukkeissa on kielletty.

Pallon Teboililla Lappeenrannan keskustan tuntumassa on muutaman viime päivän aikana käynyt kuhina, kun ihmiset ovat hamstranneet mentoli-savukkeita.

– Juuri äsken kävi yksi nainen ostamassa 11 askia. Olisi ostanut enemmänkin, mutta sitä merkkiä ei enää enempää ollut, kertoo Pallon Teboilin yrittäjä Martti Miettinen.

Miettinen ei ole ainoa kauppias, joka kuhinaa on havainnut, sillä monissa kaupoissa ja kioskeilla mentolisavukkeet ovat viime päivinä käyneet poikkeuksellisen hyvin kaupaksi. Syynä on se, että mentolin makuisten savukkeiden myynti loppuu Suomessa ja koko EU:n alueella.

Mentolisavukkeiden eli yleensä ulkokuoreltaan vihreiden savukeaskien viimeinen sallittu myyntipäivä on huomenna tiistaina 19.5.2020. Keskiviikosta alkaen mentoli-savukkeita ei saa enää edes Tallinnan- tai Ruotsin-laivoilta eikä EU:n alueella olevilta lentokentiltä.

– Selvästi tavallista enemmän on nyt mennyt mentoli-savukkeita. Jotkut ovat useamman kartongin ostaneet, kertoo yrittäjä Martti Miettinen Pallon Teboililta.

Miettisen näppituntuma on, että viime vuosina heidän myymistään savukkeista noin 40 prosenttia on ollut mentoli-savukkeita.

Kaikki maut pois

Vielä muutama vuosi sitten Suomessa oli myytävänä hyvinkin eri tavoin maustettuja savukkeita. Erilaisilla mauilla tupakkayhtiöt peittivät tupakan alkuperäistä makua ja hajua. Vuonna 2016 kaikki savukkeiden makuaineet kiellettiin. Ainoastaan mentoli sai kolmen vuoden jatkoajan.

Keskiviikosta 20.5.2020 lähtien myynnissä oleva tupakka saa tuoksua tai maistua vain aidolta tupakalta. Siinä ei saa olla mitään lisättyjä haju- tai makuaineita. Kielto perustuu EU:n tupakkatuotedirektiiviin (siirryt toiseen palveluun) ja se koskee savukkeiden lisäksi myös kääretupakkaa.

Tupakkalain kiristäminen iskee kovasti moneen tupakoitsijaan, sillä mentolisavukkeet ovat olleet tupakoitsijoiden keskuudessa suosittuja.

– Suomessa 24 prosenttia tupakoitsijoista on polttanut mentolisavukkeita. Suomessa mentolisavukkeet ovat lisäksi olleet suosituimpia kuin missään muussa EU-maassa, kertoo sosiaali- ja terveysministeriön neuvotteleva virkamies Meri Paavola.

Lappeenrannan Ratakadulla sijaitsevan K-marketin kauppias Harri Mattila on myös havainnut pienen hamstrauspiikin.

– Osa ostaa paljonkin, kertoo Mattila.

Mattila ei sinänsä jää mentolisavukkeita kaipaamaan, koska niiden myyntikate on pieni. Hän uskoo, että tupakan myynti tulee kokonaisuudessaan vähenemään.

– Ihmiset voivat sen rahan käyttää terveellisimpiin tuotteisiin, vaikkapa porkkanoihin tai porunoihin. Ei tupakka ole sellainen, mitä me haluttaisiin asiakkaille tuputtaa, kertoo Mattila.

Lasten ja nuorten suojelu

Sosiaali- ja terveysministeriön neuvotteleva virkamies Meri Paavola on ollut valmistelemassa Suomessa vuonna 2016 voimaan tullutta (siirryt toiseen palveluun) tupakkalakia. Laki tähtää tupakka- ja nikotiinituotteiden käytön loppumiseen Suomessa.

Makuaineiden poistamisen tarkoitus on vähentää kiinnostusta tupakkaan ja erityisesti tupakan polton aloittamiseen.

– Kielto lähtee nimenomaan nuorten ja lasten suojelusta eli siitä, etteivät he aloittaisi tupakointia. Tällä yritetään saada tupakkatuotteita mahdollisimman vähän houkutteleviksi, sanoo Paavola.

Tavoitteena on saada tupakointi loppumaan Suomessa vuoteen 2030 mennessä. Tommi Parkkinen / Yle

Jo tähän mennessä tehdyt tupakkalain tiukennukset ovat merkittävästi vähentäneet juuri nuorten tupakanpolttoa.

Terveyden ja hyvinvoinninlaitoksen tupakkatilaston mukaan (siirryt toiseen palveluun) vielä 10 vuotta sitten 14–20-vuotiaista pojista ja tytöistä tupakoi päivittäin noin joka viides. Nyt samanikäisistä pojista päivittäin tupakoi enää 7 prosenttia ja tytöistä 6 prosenttia.

– Minä uskon, että mentolin kieltäminen vaikuttaa nimenomaan nuorten tupakoinnin aloittamiseen. Mentoli turruttaa kurkkua niin, että tupakan polton aloittaminen on ollut helpompaa, kertoo Meri Paavola.

Lisää rajoituksia

Suomen valtion tavoitteena on, että tupakka- ja nikotiinituotteiden käyttö loppuisi kokonaan vuoteen 2030 mennessä. Viime vuosina onkin tehty lukuisia tiukennuksia tupakoinnin rajoittamiseksi ja tupakanpolton vähentämiseksi.

Savukeaskeihin on tullut kuvia sairastuneista ihmisistä ja isot varoitustekstit. Savukeaskit ovat piilossa asiakkailta, eikä esimerkiksi ravintoloissa ole saanut enää moneen vuoteen polttaa.

Seuraava askel saattaa olla niin sanotut yhdenmukaiset tupakkapakkaukset, jolloin savukeaskeista poistuisivat tuotemerkit ja logot. Askit olisivat kaikki väriltään samanlaisia, ja niissä kaikissa on samanlaisella kirjaisinlajilla tuotemerkki.

– Niissä maissa, joissa tämä sääntely on jo voimassa, askien väriksi on valittu epämiellyttävän vihreänruskea, kertoo sosiaali- ja terveysministeriön neuvotteleva virkamies Meri Paavola.

Makuliuskatkin pois

Jos ihmisen ensimmäinen tupakointikokemus on ollut maun tai hajun puolesta miellyttävä, pitäisi mentolin poistamisen hävittää tämä kokemus kokonaan.

– Pelkkä tupakka sinänsä on pahan makuista. Mentolin maku on helpottanut aloittamista. Täytyy toivoa, että paha maku vaikuttaisi ainakin siihen, etteivät nuoret aloittaisi tupakan polttoa.

Kaupoissa on ollut jo jonkin aikaa myytävänä erityisiä makuliuskoja, joilla savukkeen on saanut maustettua itse. Niitä saa myydä, koska tuoksun tai maun kielto ei koske tupakointivälinettä.

– Ne kuuluvat tupakkalain soveltamispiiriin, jos niitä markkinoidaan tupakkatuotteiden maustamiseen tarkoitettuina tuotteina. Tällöin ne täyttävät tupakkalain tupakointivälineen määritelmän, ja niitä koskee markkinointikielto ja kielto myydä tuotteita alle 18-vuotiaille, kertoo sosiaali- ja terveysministeriön neuvotteleva virkamies Meri Paavola.

Paavola kertoo, että tupakka- ja nikotiinipolitiikan kehittämistyöryhmä on jo vuonna 2018 ehdottanut, että tällaisten maustamiseen tarkoitettujen tuotteiden myynti kiellettäisiin kokonaan. Kielto voi tulla voimaan jo lähitulevaisuudessa, sillä työryhmän ehdotuksia tupakkalain muutoksiksi käsitellään parhaillaan sosiaali- ja terveysministeriössä.

– EU-maista ainakin Belgiassa tällaisten tuotteiden myynti on jo kielletty, kertoo Paavola.

Vuoden 2018 tupakkatilaston mukaan 20-65-vuotiasta suomalaisista 14 prosenttia eli noin 400 000 tupakoi päivittäin. Jos heistä neljännes tai jopa enemmän on polttanut mentolisavukkeita, on edessä joko siirtyminen enemmän tupakalta maistuvaan ja haisevampaan savukkeeseen. Tai sitten edessä on se, mitä ministeriö toivoo.

– Toivottavasti moni voisi tämän myötä lopettaa tupakoinnin kokonaan, sanoo sosiaali- ja terveysministeriön neuvotteleva virkamies Meri Paavola.

