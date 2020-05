Tampere maksaa lähes 3 miljoonaa euroa mutkan suoristamisesta: katso videolta, miten historiallinen talo hävisi toisen tieltä

Vuosikymmenen ajan kestänyt kiista päättyi rakennuksen purkamiseen. Me ikuistimme, miten Tampereen keskusta muuttui historiallisesti.

Tampereella vuosia puitu kiista yhdestä keskustan rakennuksesta alkaa olla nyt loppusuoralla. Kiistan ja valitusten keskiössä ovat olleet kaksi yli satavuotiasta rakennusta ja katu, jossa on mutka.

Tampereen kaupunki on pyrkinyt jo vuosia suoristamaan kyseessä olevan mutkan. Tampereen keskustaan lähelle rautatieasemaa rakennetaan nyt massiivista uutta rakennusta, Tampereen Kansi ja areena -maamerkkiä.

Tampere tavoittelee jääkiekon vuoden 2022 MM-kisoja areenalle, joten kaikella on nyt hieman kiire.

Kansi ja areena -kokonaisuus rakentuu Ratapihankadun vierelle, ratakiskojen ylle.

Samalla kadulla on sijainnut tähän kevääseen saakka myös yli sata vuotta vanha rautatieläisten seuraintalo Morkku sekä historiallisesti arvokas Tampereen vanha tavara-asema.

Kansi ja areena -rakennuksen ohi kulkeva katu on tähän asti joutunut tekemään mutkan, sillä historiallisesti arvokasta tavara-asemaa ei ole voitu purkaa kadun tieltä.

Tampereen kaupunki on vuosien ajan halunnut purkaa Morkun ja siirtää tavara-aseman sen tilalle kadun toiselle puolen. Asiaa on puitu jo ainakin vuodesta 2009 alkaen ja purkusuunnitelmia on käsitelty pitkään niin Ympäristöministeriössä, Ely-keskuksessa kuin hallinto-oikeudessakin.

Kaupunki sai luvan Morkun purkamiseen hallinto-oikeudesta lopulta helmikuussa.

Seurantalon purkamisen ja tavara-aseman siirron tarkoituksena on siis kadun suoristaminen, jotta liikenne sujuisi keskustan ympärillä mutkattomasti. Tampereen kaupunki maksaa siirtourakasta 2,7 miljoonaa euroa.

Nyt Morkku on viimein purettu maan tasalle ja hieman sen allekin. Rakennuttamisjohtaja Milko Tietäväinen kertoo, että vanhan tavara-aseman siirto-operaatio alkaa näillä näkymin heinäkuussa.

– Siirto voi kestää elokuun alkupuolelle, sillä rakennuksen liikuttaminen on hyvin hidasta, Tietäväinen kertoo.

Vasemmalla kuvassa entinen seuraintalo Morkku, joka on nyt purettu oikealla näkyvän tavara-aseman tieltä. Antti Eintola / Yle

Tamperelaiset muistavat Morkun vuosikymmenen kiistan monipolvisena ja värikkäänäkin. Morkkua on koetettu suojella erilaisin tempauksin ja myös valtauksella.

Esimerkiksi vuosien 2013–2014 taitteessa rakennus vallattiin ja muutama valtaajista kahlitsi itsensä kiinni talon rakenteisiin. Heidän irrottamiseensa meni noin tunti.

Vuonna 2016 Ratapihankadun alue näytti varsin erilaiselta verrattuna nykyiseen. Nyt radan viertä kulkevat isot autotiet autoletkoineen. Tavara-asema on vihreä tiilirakennus lähellä junarataa. Kuvan etualalla seurantalo Morkku. Onni Koivisto / Yle

Rakennuttamisjohtaja Milko Tietäväisen mukaan purku- ja siirtoprojektit ovat sujuneet aikataulujen mukaan. Ainoa oikea riski on korona ja sen mahdollisesti tuomat vaikutukset työhön.

Ratapihankadun mutkan ympärillä on viime vuodet käynyt kuhina. Mutkassa on yksi Tampereen keskustan suurimmista solmukohdista, jossa yhdistyy niin autotie lähes suoraan Helsingin moottoritieltä, jalankulku useaan suuntaan sekä keskustan alueen pääpyörätie.

Nyt tarkoituksena on Tietäväisen mukaan saada jatkettua aseman alittavaa alikulkutunnelia Ratapihankadun ali kohti Tammelaa jo tulevana syksynä.

– Nyt näyttää sen verran hyvältä, että toivottavasti saamme työt aloitettua syksyllä, Tietäväinen kertoo.

Mitä mieltä olet tavara-aseman siirtämisestä? Voit keskustella aiheesta 21.5. klo 23 asti.

