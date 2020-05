Keskeytyneitä elokuva- ja televisiotuotantoja käynnistellään uudelleen – suutelemista ja joukkokohtauksia ei valkokankailla juuri nähdä

Joidenkin televisiosarjojen ja elokuvien kuvaukset ovat jatkuneet suhteellisen normaalisti koko kevään ajan koronasta huolimatta.

Suurin osa tuotannoista kuitenkin siirtyi tai keskeytyi. Nyt kokoontumisrajoitusten höllentyessä niitä käynnistetään uudelleen, vaikka moni käytännön kysymys on yhä epävarma.

Suhteellisen normaali tuotanto on tarkoittanut maaliskuun lopulta lähtien alan etujärjestöjen yhdessä laatimien turvallisuussuositusten (siirryt toiseen palveluun) noudattamista.

Näyttelijät esimerkiksi pääsääntöisesti pukeutuvat ja mikittävät itse itsensä, ruoka toimitetaan kuvauspaikalle yksittäispakattuna ja kohtauksia kuvattaessa läsnä on mahdollisimman vähän ihmisiä.

Salatut elämät -sarjan kuvaukset ovat jatkuneet koko kevään, mutta turvallisuuden takia muun muassa käsikirjoituksiin on tehty muutoksia. FremantleMedia Finland Oy

Koronapandemian aiheuttamat turvallisuusohjeet ovat vaikuttaneet myös draamatuotantojen ja elokuvien sisältöön. Intiimit kohtaukset on pyritty kirjoittamaan pois käsikirjoituksista, näyttelijöillä on oikeus kieltäytyä esimerkiksi suutelemisesta, eikä joukkokohtauksia kuvata.

Yle siirsi tv-sarjojen kuvauksia koronan takia – Salkkareiden kuvaukset jatkuvat täyttä häkää

Tuotantojen keskeyttämiseen oli syynä paitsi turvallisuus, niin myös yleinen mieliala, kertoo Teatteri- ja mediatyöntekijöiden liitto Temen työehtoasiantuntija Marika Väisänen.

Liitossa arvellaan, että maaliskuussa sovitut ohjeet takaavat turvallisen työskentelyn, kunhan niiden noudattamiseen suhtaudutaan riittävällä vakavuudella.

– Jotkut kuvaukset pistettiin tauolle turvattomuuden tunteen vuoksi. Monessa tuotantoyhtiössä koettiin, ettei mielentila ollut vallitsevissa oloissa sellainen, että kuvauksia olisi voitu jatkaa. Nyt tilanne on taudin suhteen muuttunut.

Syksyllä tuotantoja voi olla sumaksi asti. Pulaa saattaa tulla sekä tekijöistä että studioista. Pekka Rautio / Yle

"Juhannukseen mennessä kone on käynnissä"

Tuotantokone on niin sanotusti jokseenkin normaalisti käynnissä juhannukseen mennessä, arvelee audiovisuaalisen alan tuottajajärjestö APFIn toiminnanjohtaja Teemu Kalliala.

– Kuvaukset, jotka on alun perinkin aikataulutettu kesälle, käynnistyvät vähitellen. Osa niistä on sellaisia, joiden suhteen on ollut epävarmaa päästäänkö kuvaamaan vai ei. Keskeytettyjen tuotantojen jatkaminen taas riippuu monesta tekijästä, mutta kesästä lähtien se on lähtökohtaisesti mahdollista.

Ellei koronatilanne sitten vaikeudu uudelleen, Kalliala täsmentää.

– Vaikka nyt eletään suvantovaihetta, ei kenelläkään ole kristallipalloa. On mahdotonta tietää, mikä on tilanne esimerkiksi syyskuussa.

Tilanteen epäselvyyden vuoksi tappioiden laskeminen on toistaiseksi pitkälti arvailujen varassa. Kallialan mukaan monet tuotantoyhtiöt ovat selvinneet koronakaudesta lomauttamalla henkilökuntaa ja siirtämällä asioita tuonnemmaksi.

Kiinteät kulut, kuten vuokrat, ovat kuitenkin juosseet koko ajan. Kassoissa on vajausta, ja kaikki haluavat päästä takaisin töihin.

– Erilaisia arvioita taloudellisista menetyksistä on tehty pandemian alussa, mutta lopullista toteumaa on hirveän vaikea vielä arvioida.

Myös työntekijäpuolella halutaan jo palata normaaliin. Alalla työskentelevistä suuri osa palkataan tuotantokohtaisesti ja keskeytykset ovat iskeneet rajusti sekä taiteellisen että teknisen henkilökunnan kukkaroon.

Huoli turvallisuudesta on kuitenkin suuri.

Näyttelijät huolehtivat itse mm. vaatteistaan, mutta maskeerauksessa tarvitaan ammattiapua. Lähityössä käytetään suojuksia. Anna Sirén / Yle

Näytteleminen on kontaktilaji

Tyyntä myrskyn jälkeen ja ehkä ennen seuraavaa. Näin kuvailee jäsenistön tunnelmia Suomen Näyttelijäliiton toiminnanjohtaja Elina Kuusikko.

– Tunnelma on odottava. Kukaan ei ole oikein vielä selvillä siitä, mitä kesällä tapahtuu. Yleensä se on kuvausten kiireisintä aikaa.

Kun uutisia koronasta alkoi kevättalvella tipahdella, joutui koko ala kaaoksen valtaan. Monelta näyttelijältä menivät saman tien työt alta, ja ne tuotannot, jotka jatkuivat, aiheuttivat tekijöille pelkoa oman terveyden puolesta.

– Aluksi alalle ei ollut toimintaohjeita. Käsikirjoituksista ei oltu ehditty kirjoittaa pois intiimikohtauksia, eikä tuotannoissa oltu vielä mietitty, mitä turvallisten etäisyyksien noudattaminen käytännössä tarkoittaa.

Näyttelijäliiton Elina Kuusikko huomauttaa, että alan pitää muuttaa käytäntöjään merkittävästi turvallisuuden takaamiseksi. Jari Kovalainen / Yle

Näyttelemisessä kaikkeen liittyy fyysinen kontakti, Kuusikko huomauttaa.

– Miten suojaudutaan, kun ei voi käyttää maskeja tai pleksejä? Miten siirrytään maskibussista kuvauspaikalle, kun ei voi mennä samaan autoon toisen kanssa? Miten kaukaa toisesta voi käydä dialogia niin, että näytteleminen on laadukasta samalla, kun se on turvallista?

Viime viikkoina näyttelijät eivät juuri ole olleet yhteydessä turvallisuusasioihin liittyen, minkä Elina Kuusikko uskoo johtuvan siitä, että juuri kenelläkään ei ole ollut töitä. Toinen syy on se, että maaliskuun lopussa annetut ohjeet ovat rauhoittaneet huolia niissä kuvauksissa, jotka vielä ovat olleet käynnissä.

– Kun ohjeita katsoo, niin huomaa, että ne vaativat todella merkittäviä muutoksia tavanomaisiin toimintatapoihin.

Kuusikko toivoo, että kun tuotannot nyt pyörähtävät uudelleen käyntiin, nissä varataan riittävästi aikaa siihen, että turvallisuudesta huolehditaan.

Kaikki on väistämättä paljon hitaampaa kuin normaalitilanteessa, jossa pieniin tiloihin voi ahtautua suurikin joukko ihmisiä.

Työ kuormittaa tavallista enemmän

Teatteri- ja mediatyöntekijöiden liitto Temessä iloitan siitä, että työt pääsevät taas käyntiin, eikä täystyöllistetylle alalle pari kuukautta sitten jysähtänyt jättityöttömyys pitkity.

Turvallisuus mietityttää silti myös Temen työhönpalaavia jäseniä, toteaa työtehtoasasiantuntija Marika Väisänen.

– Oleellista on se, miten hyvin työsuojelu hoidetaan, ja miten hyvin siitä viestitään työpaikalla. Turvallisuudentunnetta lisää se, että kaikkiin tilanteisiin on selkeät ohjeet.

Television draamatuotannoista suuri osa on nyt pysähdyksissä. Tiia Korhonen / Yle

Riittävä väljyys tuotantoaikatauluissa on Väisäsen mukaan välttämätön edellytys sille, että poikkeusajan työturvallisuusohjeita voidaan oikeasti noudattaa. Kun esimerkiksi työvälineitä pitää desinfioida useita kertoja päivässä, siihen on varattava tarpeeksi aikaa.

– Epidemiatilanne kuormittaa myös henkisesti. Toivon, että työnantajapuoli miettii kuvauksia aikatauluttaessaan, että päivät ovat sellaisia, että niitä jaksaa tehdä. Kun työssä joutuu käyttämään suojuksia, sekin lisää stressiä.

Kun keväällä lykkääntyneet tuotannot käynnistetään samaan aikaan kuin ne, jotka on jo aiemmin aikataulutettu loppukesään ja syksyyn, voi tekijöistä tulla pulaa, toteaa tuottajajärjestön Teemu Kalliala.

– Jos tilanne jatkuu hyvänä koronan suhteen, voi edessä olla tilanne, jossa tuotantoja on vireillä poikkeuksellisen paljon. Tuotantoresursseista, kuten studiotiloista, voi olla kova kysyntä. Myös kilpailu ammattitaitoisista tekijöistä on kovempaa kuin normaalitilanteessa.

Temen Marika Väisänen huomauttaa, että palautumiseen tarvitaan aikaa myös tuotantojen välissä.

– Töitä tehdään usein lyhyissä työsuhteissa, ja yhden tuotannon jälkeen siirrytään toisen työnantajan palvelukseen. Jos putki on kova ja uutta tuotantoa tulee koko ajan, tulee työssä jaksamisessa raja vastaan.