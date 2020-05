Satakunnassa vaaditaan valtion tukea myös Porin lentoyhteydelle: "Finnair ei ole ainoa lentoyhtiö, joka hoitaa kansallisia lentoyhteyksiä"

Satakunnassa on seurattu hämmästyksellä viikonloppuna ryöpsähtänyttä keskustelua maakuntien lentoyhteyksien kohtalosta.

Maakuntajohtaja Asko Aro-Heinilä vaatii, että Porin lentoyhteys huomioidaan, kun valtio nyt ottaa kantaa maakuntien lentoyhteyksiin.

Finnair ei ole lentänyt teollisuusmaakunnan kentälle Poriin pitkään aikaan. Yhteysväliä ovat liikennöineet muut yhtiöt, toisinaan kaupalliselta pohjalta mutta viime vuosina Porin kaupungin tuella.

Ei oikeudenmukaista

Aro-Heinilä sanoo, että johtavien poliitikkojen keskustelu Finnairin reittien merkittävyydestä ei tunnu Satakunnan näkökulmasta oikeudenmukaiselta. Satakunta on tullin tilastojen mukaan (siirryt toiseen palveluun) ollut viime vuosina Suomen neljänneksi tai viidenneksi suurin vientimaakunta, mutta Finnair ei lennä Poriin.

– Puheista saa käsityksen, että Finnair olisi ainoa lentoyhtiö, joka hoitaa kansallisia lentoyhteyksiä. Ja näinhän ei ole, Aro-Heinilä sanoo.

Hän haluaa, että jos valtio lähtee vaatimaan kannattamattomien lentoyhteyksien ylläpitämistä aluepoliittisista syistä, myös Satakunnan kannalta tärkeä Helsinki–Pori-yhteys otetaan käsittelyyn. Kyse on hänestä poliittisesta ratkaisusta, johon ei saa sekoittaa yksittäisten lentoyhtiöiden strategioita.

– Keskustelua ei pidä käydä yksittäisestä lentoyhtiöstä eli Finnairista vaan yhteysväleistä. Jos valtio haluaa ylläpitää alueiden liikenneyhteyksiä, silloin täytyy tukea myös niitä alueita, jonne Finnair ei ole lentänyt, Aro-Heinilä korostaa.

Maakuntajohtaja Asko Aro-Heinilä. Jari Pelkonen / Yle

Aro-Heinilän mukaan lentoyhteys on Satakunnan yrityksille yllättävän tärkeä. Yritysjohdon lisäksi sitä käyttävät työntekijät, jotka lentävät Helsingin kautta maailmalle.

Finnair lopettaa yhteyksiä

Keskustelu sai alkunsa viikonloppuna. Valtionyhtiö Finnair ilmoitti sunnuntaina lopettavansa lentoyhteydet useille maakuntakentille kannattavuussyistä.

Finnair kertoo, että se ei lennä Joensuuhun, Jyväskylään, Kajaaniin, Kemiin tai Kokkolaan kesän 2020 aikana. Yhtiö tekee talvikautta 2020–2021 koskevat päätökset näiden kohteiden osalta myöhemmin.

Useat poliitikot ja kaupunginjohtajat ovat tämän jälkeen ilmoittaneet, että Finnair ei voi lopettaa yhteyksiä.

Valtiovarainministeri Katri Kulmuni (kesk.) totesi sosiaalisessa mediassa, että kotimaan yhteyksiä pitää palauttaa niin pian kuin mahdollista.

– Kaikkinainen spekulaatio maan sisäisten reittien kokonaan lakkaamisesta kannattaa lopettaa ennen edes sen alkamista, Kulmuni kirjoitti sunnuntaiaamuna Twitterissä.

Hän jatkoi keskustelua Facebookissa muistuttamalla eduskunnan käsittelevän parhaillaan 700 miljoonan euron tukea Finnairille.

Myös Eurooppa- ja omistajaohjausministeri Tytti Tuppurainen (sd.) kommentoi asiaa sosiaalisessa mediassa.

- Finnair on valtiolle strategisen intressin yhtiö. Lentoyhteydet ovat Suomelle välttämättömät ja yhtiön merkitys Suomen kansantaloudelle on suuri. Pidän tärkeänä sitä, että Finnair on valmis lisäämään liikennettä nopealla aikataululla kysynnän kasvaessa, Tuppurainen kirjoitti Twitterissä.

Pori maksaa lennoista 3,4 miljoonaa euroa vuodessa

Tällä hetkellä Porin kaupunki maksaa vuodessa 3,4 miljoonaa siitä, että unkarilainen lentoyhtiö Budapest Aircraft Service lentää Pori–Helsinki-reittiä kolme kertaa vuorokaudessa edestakaisin.

Nyt esimerkiksi Kokkolan ja Jyväskylän seudulla pidetään Finnairin lentojen loppumista seutukuntien elinvoiman kannalta katastrofina. Kokkolasta ja Jyväskylästä pääsee kuitenkin Helsinkiin junalla joko samassa ajassa tai vain hieman hitaammin kuin Porista.

Porin kaupunki lopetti koronan takia väliaikaisesti lentoreitin ylläpitämisen maaliskuun lopulla. Reitin aukeamisesta uudelleen ei ole tietoa.

Maakuntajohtaja Asko Aro-Heinilä arvioi, että Pori antaa mielellään valtion vastata jatkossa Porin ja Helsingin välisten lentojen tukemisesta.