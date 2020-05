Satasairaala: Koronaepidemia on sammunut Satakunnasta

Edellinen todettu koronatapaus Satakunnassa on huhtikuun lopulta.

Koronaepidemia on sammunut Satakunnasta, toteaa Satasairaalan infektiotautien osastonylilääkäri Tuomas Nieminen. Uusia tapauksia ei ole todettu 29.4. jälkeen eli lähes kolmeen viikkoon.

Satakunnassa on todettu yhteensä 53 koronatapausta. Yksi potilas on kuollut tautiin. Sairaalahoidossa on ollut seitsemän potilasta.

–Tähän asti tehdyt toimet ovat osoittaneet tehonsa taudin leviämisen estämisessä. Vaikka erilaisilla rajoitustoimilla on oma merkityksensä, usein toistetulla käsien pesulla, hihaan yskimisellä ja aivastamisella, fyysisen etäisyyden pitämisellä sekä kotiin jäämisellä hengitystieinfektion oireiden aikana on edelleen iso merkitys taudin leviämisen ehkäisyssä, Tuomas Nieminen sanoo.

Satasairaala kehottaa siis edelleen satakuntalaisia noudattamaan koronainfektion leviämisen ehkäisemiseksi annettuja ohjeita ja määräyksiä.

THL kertoi aiemmin tänään, että Suomessa todettu yhteensä 6 380 vahvistettua koronavirustartuntaa. Tartuntoja on tullut eilisen jälkeen tietoon 33 kappaletta.

Suomessa koronaan on kuollut 300 ihmistä. Eniten tartuntoja suhteessa väkimäärään on ollut pääkaupunkiseudulla.