Elinkeinoministeri Lintilä: Kävimme vakavamielisen keskustelun Finnairin kanssa

Elinkeinoministeri Mika Lintilän mukaan on vaikea kuvitella, että tänä kesänä tehdään juurikaan ulkomaan matkoja. Toni Määttä / Yle

Yhtiö keskeyttää lennot viideltä maakuntakentältä kesän loppuun saakka, esimerkiksi ministeri Lintilän kotikentältä Kokkola-Pietarsaaren lentoasemalta yhtiö aikoo lentää vasta marraskuun alussa.

– Meillä oli vakavamielinen neuvottelu. Kävimme tilannetta läpi ja kuulin yhtiön perustelun tilanteeseen. Ymmärrän heidän tilanteensa, maailmalla rajat kiinni eikä lentoja juuri lennetä. On aika mahdoton sanoa, mikä on tilanne syksyllä. Vetosin heihin siinä, että he pitäisivät koko ajan sellaista valmiutta, että lennot voidaan palauttaa niiden mahdollisuuksien mukaan, mihin koronaepidemia antaa mahdollisuuden.

Oletteko keskustellut asiasta valtion omistajaohjauksesta vastaavan ministerin Tytti Tuppuraisen (sd.) kanssa?

– Tässä on käyty erilaisia poliittisia keskusteluja eri tahoilla. Ministeri Tuppurainen vastaa omalta puoleltaan näihin kysymyksiin. Perusargumentit ovat hyvin tiedossa niin omistajaohjauspuolella kuin Finnairilla. Tietysti laitamme painetta päätökseen (lentojen jatkamiseen), mutta ymmärrämme hyvin, että jos ei ole matkustajia niin ei paljon lennetäkään. Viruksen näkymätön vaikutus tulee tässä esille eli ennustettavuus puuttuu tällä hetkellä pahasti, se on ehkä suurin ongelma tällä hetkellä.

Keski-Pohjanmaalla nähdään riskinä, etteivät lennot palaa epidemian jälkeenkään maakuntaan.

– Olen varma että Kokkolasta lennetään vielä, kunhan tämä tauti lähtee pois, vakuuttaa Lintilä.