Kysely: Noin puolet ammattikorkeakoululaisista kokee, että etäopetus on lisännyt stressiä ja vähentänyt motivaatiota

Etäopetukseen siirtyminen ja koronaviruksen aiheuttamat poikkeusolot kuormittavat ammattikorkeakoulujen opiskelijoita, selviää Suomen opiskelijakuntien liiton (SAMOK) toteuttamassa kyselyssä.

Noin puolet kyselyyn vastanneista opiskelijoista kokee, että etäopetus on lisännyt stressiä sekä vähentänyt motivaatiota ja jaksamista.

Ammattikorkeakoulut siirtyivät keväällä etäopetukseen koronaviruksen takia. Opiskelijat kertovat, että etäopetus aiheuttaa väsymystä ja uupumusta, koska siinä pitää olla koko ajan koneen ääressä.

Myös ryhmähengen luomista ja sen ylläpitoa luonnehdittiin vaikeaksi etäyhteyden välityksellä.

– Olemme huolissamme siitä, miten poikkeustila vaikuttaa opiskelijoiden jaksamiseen. Jo ennen poikkeustilaa tilanne on ollut haastava pienenevien resurssien ja kasvavien paineiden vuoksi, SAMOKin puheenjohtaja Anna Laurila sanoo.

Uudet opiskelijat vaikeuksissa

Etäopiskelu on vaikuttanut eristyisesti opintojensa alussa oleviin opiskelijoihin. Heistä 57 prosenttia koki, että motivaatio on heikentynyt ja 60 prosenttia arvioi, että stressi on lisääntynyt.

Vastaavasti opintojensa loppupuolella olevista opiskelijoista 41 prosenttia ilmoitti, että motivaatio on heikentynyt ja 42 prosenttia kertoi stressin lisääntyneen.

– Vastauksista näkee, miten erilaisissa tilanteissa opiskelijat elävät. Erityisesti kouluikäisten vanhemmat kokevat tilanteen hyvin raskaaksi. He kokevat, että korkeakouluyhteisössä ei ymmärretä heidän tilannettaan, Laurila sanoo.

Osa opiskelijoista kuitenkin arvioi, että etäopiskelu sopii heille hyvin ja he toivovat, että mahdollisuus etäopiskeluun säilyy myös poikkeustilan jälkeen.

Tulokset perustuvat SAMOKin tekemään koosteeseen opiskelijakuntien kyselyistä, joihin vastasi 6 904 opiskelijaa 16 eri ammattikorkeakoulusta. Kyselyt toteutettiin huhti- ja toukokuun aikana opiskelijakuntien ja SAMOKin yhteistyönä.

Lue aiheesta lisää:

Lukiolaiset tunnustavat Ylelle: Opiskelijat ovat huijanneet tehtävissä etäopetuksen aikana, mutta se saikin lukiot muuttamaan opetusta

Opetusministeri Andersson: Kouluja voidaan tarvittaessa sulkea, mikäli tartuntoja ilmenee – oppilaiden turvallisuus taataan erityisjärjestelyillä

EK: Suomi kouluttaa nuoria väärille aloille – Ilmastonmuutoksen käytännön osaajia tarvitaan nopeasti: neljän vuoden rahat jaetaan nyt