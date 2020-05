Paula Tiessalo: Tämä on koulusta valmistuville epäreilu kevät

Blogi Ylen uutis- ja ajankohtaistoiminnan blogeja tekee joukko oman alansa tarkkaan tuntevia toimittajia. > Kaikki blogit voit lukea täältä

Tänä keväänä nuorten ilolta on leikattu siivet. Ystävien tapaamiset, harrastukset ja kesätyöt on peruttu. Opiskelu on siirtynyt kotiin tietokoneen ääreen.

Lakkiaiset on siirretty. Ammattiin valmistuneiden onnitteluruusut jäävät kukkakauppaan lakastumaan.

Tämä on ollut epäreilu kevät. Valmistuminen on nuorelle tärkeä oman elämän suunnan viitoittaja. Pelissä on paljon: ammatti, työpaikka, jatko-opinnot ja koko oma aikuiselämä.

On epäreilua muuttaa pelin sääntöjä kesken kaiken. Monopolissa tai jalkapallossa sitä kutsuttaisiin huijaamiseksi.

Tänä vuonna te kouluaan lopettelevat olette kuitenkin joutuneet huijatuksi useita kertoja. Säännöt, joiden mukaan te olette pelanneet, eivät olekaan enää päteneet.

Maaliskuussa koronan yltyessä pandemiaksi ylioppilaskirjoitusten aikataulua aikaistettiin, jotta kirjoitukset saataisiin vietyä läpi ennen yhteiskunnan sulkemista.

Moni teistä saattaa itsekin ajatella, ettei ole onnistunut kuten olisi pitänyt.

Kokeisiin keskittyminen ja valmistautuminen kärsivät. Viime hetken muutosten ja stressin takia monelta teistä hävisi koetuloksesta arvosana tai kaksi. Joku teistä saattoi heittää pyyhkeen kehään ja käydä kokeessa vain istumassa pakolliset pari tuntia.

Ammattiopinnoissa ne vähäisetkin lähiopetustunnit, joita opintoihin vielä kuuluu, muuttuivat itsenäiseksi opiskeluksi etänä. Suuri osa työharjoittelupaikoista hävisi alta.

Jouduitte ehkä näyttämään ammattitaitonne etäyhteyden avulla tai muuten erikoisoloissa, ilman harjoittelun tuomaa työkokemusta ja varmuutta.

Jatko-opintoihin pääsyn kriteerejä muutettiin aivan pääsykokeiden kalkkiviivoilla. Ne teistä, jotka olette vuoden päntänneet pääsykoekirjoja ja osallistuneet valmennuskursseillekin, jäitte valinnan ulkopuolelle, kun valtaosa opiskelijoista valittiinkin koulutodistuksen perusteella.

Osa teistä otti aikalisän. Lykkäsi valmistumista syksyyn tai ensi vuoteen. Otti toisenkin välivuoden. Päätti ehkä vaihtaa kokonaan alaa.

Moni teistä saattaa itsekin ajatella, ettei ole onnistunut kuten olisi pitänyt. Päättötodistus ei ehkä ole tarpeeksi hyvä tai tutkinto jäi vaille viimeisiä työharjoitteluja. Oma elämä laahaa paikoillaan juuri silloin kun sen pitäisi kiihdyttää kohti uutta.

Sinun arvosi ei ole kiinni arvosanoistasi tai siitä, että olet lykännyt valmistumistasi.

Te luovutitte, voisi joku pilkata. He ovat väärässä. Päinvastoin, te kehititte selviytymiskeinon vaikeassa tilanteessa. Kaikki asiat eivät ole itsestä kiinni. Olosuhteiden muuttuminen haastaa kenen tahansa ihmisen jaksamisen ja motivaation.

Omien rajojen tunnistaminen ei ole epäonnistumista, vaan suurta viisautta. Valmistua ehtii myös myöhemmin. Jatko-opinnot voivat odottaa.

Sinun arvosi ei ole kiinni arvosanoistasi tai siitä, että olet lykännyt valmistumistasi. Sinun arvosi ei ole sidottu jatko-opintopaikan saamiseen tai työpaikan löytämiseen.

Koronasta huolimatta, tai juuri sen takia: kolminkertainen hurraahuuto kaikille valmistuneille!

Sinä olet tärkeä ja arvokas omana itsenäsi. Asiat eivät elämässä aina mene kuten haluaisimme. Välillä on todella vaikeaa. Koronan aiheuttama poikkeustilanne voi synnyttää epävarmuutta tulevasta.

Oma paikka maailmassa voi nyt olla melkoisen hämärän peitossa. Siinä missä yksi löytää moottoritien nopeasti, voi toinen kulkea pitkäänkin kiertoteitä ja kinttupolkuja kunnes löytää oman tiensä. Etsimiseen käytetty aika ei ole hukattua aikaa.

Siispä, koronasta huolimatta, tai juuri sen takia: kolminkertainen hurraahuuto kaikille teille elämänne käännekohdassa oleville nuorille!

Paljon onnea sinulle, joka tsemppasit ylioppilaskokeesi läpi vaikka valmistautumisaika lyheni. Onnittelut sinulle, joka osasit pyytää apua jaksamiseesi ja tarvittaessa ehkä lykätä valmistumistasi.

Lämpimät onnittelut sinulle ammattiin valmistunut, vaikkei työpaikasta ehkä ole juuri nyt varmuutta. Onnea sinulle, joka jaksoit etäopiskellen suorittaa viimeisetkin opintokurssit.

Lämpimiä ajatuksia myös sinulle, joka uuvuit kesken. Onnittelut omien rajojesi löytämisestä ja uskoa tulevaisuuteen.

Arvoisa koronan takia pieni juhlaväki, sukulaiset siellä etäyhteyden päässä: kohottakaamme malja koronakevään valmistuneille!

Paula Tiessalo

Kirjoittaja on terveys- ja hyvinvointiaiheisiin erikoistunut toimittaja, joka harrastaa ihmisistä haltioitumista. Hän liikuttuu pelkästä Suvivirren ajattelemisesta.

Blogista voi keskustella 25.5. klo 23.00 asti.

Lue seuraavaksi:

"Oon monta kertaa itkenyt sen takii, kun vaan ei osaa" – Kiire ja vaatimukset kuormittavat koululaisia

Paula Tiessalo: Hetki jolloin päästin irti lapsistani

Mona Mannevuon kolumni: Arvostelemme ahdistuneita millenniaaleja, vaikka meidän pitäisi pohtia miksi heistä tuntuu pahalta