Floridan lentotukikohdassa amerikkalaisia ampuneella saudilla oli ollut vuosien ajan kytkökset al-Qaidaan

Yhdysvaltain laivaston lentotukikohdassa Floridassa joulukuussa kolme ihmistä surmanneella saudimiehellä oli yhteyksiä terrorijärjestö al-Qaidaan, kertoo oikeusministeri William Barr.

Liittovaltion poliisin FBI:n mukaan 21-vuotias Saudi-Arabian ilmavoimien luutnantti oli suunnitellut iskua huolellisesti ja hänen sanotaan radikalisoituneen jo viisi vuotta ennen Yhdysvaltoihin saapumistaan.

Mies avasi tulen viime joulukuussa laivaston lentotukikohdassa Pensacolassa ja surmasi kolme ihmistä. Poliisi ampui asemiehen. Kahdeksan ihmistä loukkaantui iskussa.

FBI kertoo saaneensa tiedot saudimiehen terrorismiyhteyksistä onnistuttuaan purkamaan tämän puhelimen salauksen. Samalla FBI moitti Applea siitä, ettei yhtiö auttanut poliisia salauksen purkamisessa. Apple on torjunut FBI:n arvostelun ja sanonut avustaneensa tutkinnassa niin paljon kuin mitä yhtiön teknologia salli.

FBI:n mukaan saudimies oli ollut radikalisoitumisestaan lähtien toistuvasti yhteydessä al-Qaidan AQAP eli "al-Qaida in the Arabian Peninsula" -jaostoon. Sitä on pitkään pidetty al-Qaidan vaarallisimpana yksikkönä.

Ampuja oli saapunut Yhdysvaltoihin osana Saudi-Arabian kanssa tehtävää sotilaskoulutusyhteistyötä. Iskun jälkeen Yhdysvalloissa heräsi laaja keskustelu siitä, miten hyvin kouluttautumaan tulevien ulkomaisten sotilaiden taustat tarkastetaan.

Tammikuussa Yhdysvallat päätti keskeyttää saudiarabialaisten sotilaskoulutuksen maassa sekä passittaa heidät takaisin Saudi-Arabiaan.

Lue myös:

Al-Qaida otti nimiinsä Floridassa tapahtuneen joukkoampumisen

Uutistoimisto AP: Yhdysvallat keskeyttää joidenkin saudioppilaiden sotilaskoulutuksen Floridan joukkoampumisen vuoksi

Yhdysvallat tutkii ulkomaisten sotilaiden seulonnan

Lähteet: Reuters, AFP