Soinin kunta irtisanoo Vuorenmaan rinnealueen vuokrasopimuksen

Soini kunta irtisanoo Vuorenmaan rinnealueen vuokrasopimuksen Erämaan elämyskeskuksen kanssa. Kunnanhallitus päätti asiasta yksimielisesti eilisiltaisessa kokouksessaan.

Kunnanhallituksen puheenjohtaja Juha-Pekka Keisala kertoo, että asiasta keskusteltiin perusteellisesti ja yksimielinen päätös oli, että vuokrasopimus pitää sanoa irti.

- Käytiin pitkä keskustelu eilen. Lakimies on antanut vastinetta meille ja mentiin sitä läpi aika oikeinkin tarkasti, että mitkä ne on ne meidän riskit siinä olemassa. Me on yritetty kaikkemme ja on tehty sopimuksen mukaan. Luulisin, että on isot mahdollisuudet oikeudessa, ettei me hirveästi kuntana kärsittäisi.

Irtisanomisaika on kolme kuukautta. Sopimuskiistassa ollaan etenemässä käräjille. Keisala arvioi, että asia olisi käsittelyssä syksyllä. Yrittäjän esittämää sovittelumahdollisuutta ei kunnan nakökulmasta enää ole.

- Me on yritetty istua pöytään ja keskustella, mutta ei siitä tullut mitään. Me mennään käräjäoikeuteen, ei me haluta sitä sovittelua mitä hän esittää.

