Tuhansia oikeudenkäyntejä siirretty koronaepidemian vuoksi – ruuhkan purkamiseen menee vähintään kaksi vuotta

Huomattava määrä oikeudenkäyntejä on jouduttu perumaan ja siirtämään myöhempään ajankohtaan koronavirusepidemian takia.

Tuomioistuinviraston ylijohtaja Riku Jaakkola kertoi Ylen aamun haastattelussa tiistaina, että käräjäoikeudet ovat joutuneet siirtämään myöhemmäksi tähän mennessä kaikkiaan noin 6 000 rikosjuttua ja 1 500 siviilioikeudenkäyntiä.

Hovioikeuksissa on siirretty myöhemmäksi noin 300 rikosasiaa. Myös hallinto-oikeuksissa on siirretty myöhemmäksi noin 300 valitusasiaa, ja erityistuomioistuimissa on siirretty myöhemmäksi noin 50 juttua.

Jaakkolan mukaan tilanne on kuitenkin hieman parantunut viime aikoina. Hänen mukaansa keskeytyksissä olevien juttujen määrän kasvussa on nähty jo hienoista hidastumista.

– Näyttää siltä, että kun yhteiskunnassa yleensäkin on ryhdytty purkamaan rajoitustoimia, myös tuomioistuimissa tehdään niin. Tuomioistuinvirasto on laatinut palautumissuunnitelman, jossa on yhdessä työterveyden kanssa selvitetty tapoja työskennellä tuomioistuimissa turvallisesti myös muutoin kuin etäyhteyden välityksellä.

KKO:n presidentti: Kansalaisten oikeusturva ei vaarassa

Korkeimman oikeuden presidentin Tatu Leppäsen mukaan oikeusjuttujen käsittelyjen siirtäminen tulevaisuuteen ei vaaranna merkittävästi kansalaisten oikeusturvaa.

Leppäsen mukaan tuomioistuimet ratkaisevat asiat yhtä luotettavasti, varmasti ja lain mukaisesti kuten ennenkin, vaikka oikeuden saaminen viivästyykin.

– Käsittelyaikoihin tulee valitettavasti pieni töyssy. Uskon, että jo lähitulevaisuudessa päästään paljon parempaan tilanteeseen, Leppänen sanoi Ylen aamussa.

Tuomioistuimissa oli jutturuuhkaa jo valmiiksi ennen koronavirusepidemiaa. Riku Jaakkolan mukaan jutturuuhkan purkamiseen tullaankin tarvitsemaan lisäresursseja, esimerkiksi lisää tuomareita ja muuta henkilökuntaa.

Jaakkola arvioi, että koronavirusepidemian aiheuttamien ruuhkien purkamiseen normaalille tasolle menee vähintään kaksi vuotta.

– Arvio perustuu realistiseen arvioon siitä, että me tuskin saadaan sellaista määrää esimerkiksi lisätuomareita, että juttujen purkaminen nopeammin olisi mahdollista. Joka tapauksessa istuntosalien määrä luo jutturuuhkan purkamiselle rajoituksia: istuntoja ei pystytä järjestämään määräänsä enempää, koska istuntosalit loppuvat kesken, Jaakkola sanoi.

Rahariidat ratkotaan viimeisimpänä, vangittujen ja lasten asiat etusijalla

Missä järjestyksessä oikeusjuttuja sitten aletaan purkaa, kun sen aika koittaa? Tatu Leppäsen mukaan tärkeysjärjestyksen määrä laki.

– Mitä asianosaisten kannalta vakavammasta, merkittävämmästä ja kiireellisestä asiasta on kyse, sitä nopeammin juttu käsitellään. Kiireellinen tapaus on muun muassa sellainen rikosasia, jossa vastaaja on vangittuna. Myös lapsiin liittyvät oikeusjutut ovat prioriteettilistan kärjessä.

Prioriteettilistan häntäpäässä ovat taas siviilioikeudenkäynnit, joissa riidellään rahasta.

– Sanotaan vaikka näin, että esimerkiksi yritysten välisiä rahariitoja ei priorisoida ihan ensimmäisenä, Leppänen tuumi.

Leppäsen mukaan on selvää, että jos Suomen talous kärsii pahasti koronan takia, näkyy sekin aikanaan tuomioistuimissa. Hän kuitenkin arvioi, että tilannetta helpottaa se, että tänä päivänä ymmärrys velallista kohtaan on lisääntynyt.

Korkeimman oikeuden presidentti suosittaa, että jos ihminen joutuu maksuvaikeuksiin, tulisi velkojen maksamiseen etsiä mieluummin jonkinlaista sovintoratkaisua ennen käräjäoikeutta.

